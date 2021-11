Nord & Sud-Ubangi : décortiqueuses et moulins remis par Caritas aux Organisations des Producteurs

**Gemena, le 03 novembre 2021 (caritasdev.cd) : **Caritas Congo Asbl, à travers ses Bureaux Diocésains de Molegbe et de Budjala, poursuit l'opération de remise des décortiqueuses et moulins aux Organisations des Producteurs (OP) et à leur Union (UOP). Cette activité cadre avec le projet *« Un Monde Sans Faim, Sécurité alimentaire dans le Nord-Ouest de la RDC 2018-2022 ». *En tout, huit unités de transformation ont été achetées par ledit projet, dont six sont déjà installées et opérationnelles. Deux décortiqueuses de riz sont encore au magasin de la Coordination du projet à Gemena et seront bientôt remises aux entrepôts de Bombakabo et de Bogwaka.

Ce projet a été initié par Caritas Congo Asbl, en concertation avec les acteurs-clés de l'Etat et de la Société civile. Le financement mobilisé pour sa réalisation est de l'ordre de 3,1 millions d'Euros, réunis par le Ministère Allemand pour la Coopération et le Développement (BMZ), via la Caritas Allemagne. Il vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience de 5.000 familles des paysans, soit 30.000 personnes, dans les Provinces du Nord-Ubangi et Sud-Ubangi au Nord-Ouest de la RDC.

Ces ménages, regroupés en Organisations de Producteurs, bénéficient de diverses formations sur des thèmes techniques spécifiques ainsi que des appuis importants liés aux filières les concernant. Il s'agit notamment des semences améliorées, des intrants agricoles et de pêche, de petits ruminants et des coqs-améliorateurs pour booster l'élevage dans la région. Le projet « Un Monde sans Faim » leur remet aussi des unités de transformations (moulins, décortiqueuses) et s'engage avec elles dans le reboisement, avec la plantation des arbres fruitiers et ceux à essence à croissance rapide. Ce projet appuie également des Comités Locaux d'Entretien des Routes de desserte agricoles (CLER).

Gestion par un Comité élu par les bénéficiaires

C'est dans ce contexte que se poursuit l'opération de remise de ces unités de transformations. Jeudi 21 octobre 2021, c'était le tour des Organisations des Producteurs (OP) de la localité de Kolongo de recevoir un moulin mixte, pour le CLER de Kutshu en Territoire de Budjala. Peu avant, un autre moulin mixte a été octroyé à Lebo pour le CLER de Kala, en Territoire de Libenge. Mercredi 29 septembre 2021, l'Union des Organisations des Producteurs « Maboko Mosolo » de Pangoma, avait reçu une décortiqueuse de riz des mains de Mgr Dominique Bulamatari, Evêque de Molegbe.

En 2020, 1 moulin mixte a été remis à Bila pour le CLER de Mawuya, en Territoire de Libenge. En 2019, le CLER de Lizuru a reçu un moulin mixte à Molegbe-Wakwa, en Mairie de Gbadolite. Celui de Bobito (Territoire de Gemena) avait bénéficié d'une décortiqueuse de riz à Bondoro.

La gestion de ces unités de transformation se fait par un Comité élu par les bénéficiaires. Les recettes générées sont réparties pour motiver un tout petit peu les cantonniers, renouveler leurs outils, faciliter le fonctionnement des CLER et enfin motiver les machinistes (meuniers), a indiqué lundi 1er novembre 2021 le Coordinateur du projet « Un Monde Sans Faim », Mr Cyprien Bikoko. Les réunions doivent se tenir pour la répartition des recettes de ces unités de transformation des UOPA, tout comme des entrepôts construits par ledit projet, a-t-il ajouté.

Guy-Marin Kamandji