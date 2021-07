Nord-Kivu : soutien d'AFRICA CDC à Caritas pour le déploiement de 200 RECO contre la Covid19 à Butembo

Butembo, le 03 juillet 2021 (caritasdev.cd) : Caritas Congo Asbl vient de bénéficier d’un appui technique et financier d’AFRICA CDC en vue de renforcer, à travers les Relais Communautaires (RECO), la surveillance épidémiologique dans les Zones de Santé de Katwa et Butembo, de la ville de Butembo, en Province du Nord-Kivu. La cérémonie de lancement de ce projet a eu lieu ce samedi 03 juillet 2021 à Butembo, dans la nouvelle salle du Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) de Butembo-Beni. Cette intervention se justifie par la 3ème vague de Covid19 et la montée très inquiétante des cas de cette maladie. Elle tient aussi compte de l’expérience de la Caritas Congo Asbl dans le cadre de lutte contre cette pandémie en RDC.

Le but de ce projet est donc de « former et déployer 200 agents de santé communautaires et établir des liens avec leurs équipes de réponse rapide et leurs établissements de santé respectifs, afin de mieux détecter, signaler et suivre les cas de COVID et autres alertes et de communiquer les messages clés à toutes les zones à risque identifiées, malgré leurs convictions religieuses, culturelles et traditionnelles et leurs valeurs culturelles, afin de faire face à l'augmentation actuelle de la Pandémie de COVID 19 en RDC ».

Dr Amédée Yambi, Chargé de Programme / Santé de la Caritas Congo Asbl, l’a souligné dans son mot de circonstance, à l’ouverture de l’atelier de formation des 200 RECO sélectionnés pour ces activités. « Nous exhortons tous les participants à bien suivre et bien appliquer les enseignements dispensés lors de cet atelier », a indiqué pour sa part le Représentant de l’Antenne de Butembo de la Division de la Santé (DPS) du Nord-Kivu. Outre ces deux personnalités, la cérémonie a été rehaussée de la présence des Médecins Chefs de Zone de Butembo et de Katwa, de la Directrice BDOM Butembo et son Equipe, sans oublier les Animateurs Communautaires de deux Zones de Santé, avec leurs RECO retenus.

Ce projet de formation et de déploiement d'agents de santé communautaires s'inscrit dans le cadre de l'initiative PACT de l'Union Africaine et d’Africa CDC. En RDC, il s'appuie sur le travail de Communication des Risques et d'Engagement Communautaire (CREC) : amélioration de la recherche et du suivi des contacts, sensibilisation et engagement de la communauté pour contenir l'épidémie.

Il s’agit en somme d’une stratégie d'intensification de l'engagement communautaire, mettant l'accent sur l'amélioration du dépistage, de la gestion des cas, de l'observance et des mécanismes d'adaptation pendant la pandémie de Covid19 dans la Province de Nord-Kivu, ville de Butembo en République Démocratique du Congo (RDC).

Objectifs stratégiques

En accord avec les stratégies d’Africa CDC, Caritas Congo Asbl se concentrera sur les objectifs suivants en déployant des agents de santé communautaires dans les zones affectées : identifier et isoler rapidement les cas ; rechercher des contacts, suivre des contacts ; mobiliser la communauté autour de la vaccination, de la prévention et du contrôle des infections /IPC (pour prévenir la transmission et minimiser la mortalité et la morbidité associées à la COVID 19 ; assurer la Communication des risques et mobilisation.

Pour rappel, la situation épidémiologique cumulée COVID-19 sur le Territoire de la RDC au vendredi 02 juillet 2021 fait état de 41.958 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 945 décès et 28.482 personnes guéries, depuis de la Déclaration de l’épidémie en RDC, le 10 mars 2020,

Guy-Marin Kamandji & Alain Ngandu