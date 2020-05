Nord-Kivu : des porcs pour faciliter la cohabitation pacifique à Minova

Goma, le 14 mai 2020 (caritasdev.cd): Au total, 32 porcs ont été distribués aux Associations Paysannes (APs) des Participants Communautaires (PCs) du Programme TUINUKE (relevons –nous), se trouvant à Minova, une cité à 50 Km de Goma, dans l’Est de la République Démocratique du Congo. « Des porcs pour la paix » (Pig for Peace, en anglais) est une approche portée par ce programme pour rassembler ces communautés longtemps déchirées par des conflits intercommunautaires. Ainsi, autour de cet élevage associatif, ils pourront tous conjuguer les efforts dans l’élevage et vivre pacifiquement.

C’est par un rappel de la quintessence de l’approche ABCD « Asset-Based Community Driven-Developpement », en français : ‘’Développement communautaire reposant sur l’actif’’, une approche qui consiste à stimuler le développement mené par la communauté elle-même, que Guillaume Lubanga, Chargé de Suivi et Evaluation à la Caritas Goma, dans le Programme TUINUKE, a ouvert la cérémonie de distribution des porcs le 07 mai 2020 à Minova.

Aux environs de 12h du matin de ladite journée, les PCs scandant des cris de joie et exhibant des pas de danse, ont exprimé leur reconnaissance au Programme TUINUKE que la Caritas Australie finance via Caritas Goma.

Pour cette activité, il a fallu au Programme TUINUKE construire une ferme pilote de 12 cages où 10 truies et 1 verrat ont été élevés. Et 11 mois plus tard, la ferme comptait 44 porcs, affirme Guillaume Lubanga avant d’ajouter que les APs ont suivi une formation en technique d’élevage ainsi qu’en construction des cages dans lesquelles les porcs vont être élevés et évidement se reproduire pour le bénéfice du groupe entier.

Et puisqu’il faut compter sur les ressources locales comme le prône l’approche ABCD, avant de bénéficier d’une quelconque aide, les APs ont construit elles-mêmes les cages devant abriter leur élevage notamment en achetant les planches et autres matériels importants ou encore assurer l’alimentation et les soins zootechniques des porcs. Et pour combler cette bouteille à moitié pleine, le Programme a contribué un montant de 80 dollars américain à chaque AP pour encourager ces initiatives propres des AP. Ainsi, avec les efforts de tous, ‘’ Pig for Peace’’ à Minova sera effective aux côtés d’autres thèmes transversaux qu’enseigne le programme TUINUKE.

En effet, le Programme TUINUKE « Moyens de subsistance durables et protection » œuvre au développement économique en combinant des efforts pour améliorer la qualité des communautés rurales. Il vise à renforcer et à améliorer l’accès aux compétences, aux marché et aux activités génératrices de revenus (AGR).

Pour consolider l’autonomie des communautés, Tuinuke outille et accompagne près de 1050 participant communautaire réunis dans 25 associations paysannes et 3 centres de métiers, de manière à ce qu’ils améliorent leurs productions pour obtenir une production plus stable et plus importante et cela en territoire de Rutshuru, dans la localité de Karambi et également à Minova.

Les PCs bénéficient des formations en technique agricole durable, améliorée, à l’élevage, au stockage et à la transformation des produits … En partenariat avec la Caritas Australie, Tuinuke promeut la construction de la paix et fournit un soutien psychosocial et médical à des femmes et filles victimes de violences sexuelles et sexiste aussi, le souhait étant de voir d’ici trois ans (durée du projet), un nombre important de participants communautaire avec un pouvoir d’achat suffisant et capable de répondre aux besoins familiaux de base , y compris ceux des enfants dans un environnement social de paix et de solidarité.

Lydie Waridi Kone

Cellule de Communication Caritas-Développement Goma