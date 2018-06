Mongala : Caritas Lisala en campagne de sensibilisation sur la protection de l’environnement et le reboisement

Lisala, le 1er juin 2018 (caritasdev.cd) : Assurer la sensibilisation auprès de communautés locales sur la protection de l’environnement ; élaborer les plans de reboisement avec les groupes d’acteurs dans chaque site à l’aide de cartes rêves et de vulnérabilités déjà établies ; visiter aussi des activités réalisées par les communautés avec l’appui du projet (deuxième et troisième tâche « Cash for work »), tels sont les objectifs de la mission effectuée du 07 au 17 mai 2018 par une équipe de la Caritas Lisala sur les 6 sites d’intervention du Programme d’appui à la Résilience des communautés vulnérables aux Risques des Catastrophes (PRRC) à Lisala et dans la Cité de Bumba.

Monsieur l’Abbé MOMBENGA Bienvenu, Superviseur Titulaire dudit projet au sein de la Caritas Lisala et Mr BODUMBU Jean, Superviseur Adjoint, accompagné de Mr WONGANDO Bienvenu, Chef de Bureau de la Coordination Provinciale pour l’Environnement et le Développement Durable (CPEDD), ont en outre rencontré les services d’ITAPEL (Inspection de Territoriale de l’Agriculture, Pêche et Elevage) et d’environnement à Bumba.

A l’issue de cette mission, l’équipe de supervision a déclaré que « la formation de plans de reboisement s’est bien passée dans les 6 sites de Lisala et Bumba. Nous avons remarqué que dans nos pépinières communautaires, les racines des plantules ont vraiment perforé les sachets ; l’urgence s’impose donc pour leur distribution ».

De petits ouvrages réalisés par la communauté visités

Les actions de petite envergure (travaux de 2ème et 3ème tâche cash for work) ont été bien réalisées sur les six sites. C’est le cas de la canalisation et du puits de rétention d’eau au site de Mokaria à Lisala, de l’ouverture des saignés et préparation des sites de délocalisation au site de Konga ainsi que des travaux contre l’érosion de berge Epese à Umangi. Les superviseurs ont toutefois formulé quelques recommandations pour ces ouvrages.

A Bumba, il reste à poser des dalles sur la canalisation de Mogoloto au site Ebonda, aménager une clôture à l’endroit de lutte contre l’érosion de berge Camp Bopoto et y planter des vétivers ainsi que des arbres à croissance rapide. Au site Molua, il est question de consolider la canalisation d’eau avec notamment la pause des buses et l’agrandissement de sa largeur à certains endroits.

Au Site Nzongo, après la canalisation du Bloc Sedec (Avenue Gbado), la Communauté et Caritas ont prévu de s’attaquer à une tête d’érosion au camp Botopo.

Ouverture de l’émission « Gestion des catastrophes AVEC CARITAS» à la radio Mwana Mboka de Bumba

Par ailleurs, le Superviseur et son adjoint ont également procédé à la remise de kits informatiques à l’ITAPEL à Bumba et IPAPEL (Inspection Provinciale de l’Agriculture, Pêche et Elevage) à Lisala.

Et pour sensibiliser la communauté sur la prévention et la gestion des catastrophes, les deux représentants de la Caritas Lisala ont finalisé l’ouverture de l’émission « Gestion des catastrophes avec Caritas », diffusée à la radio Mwana Mboka de Bumba. Cette émission hebdomadaire vise aussi à vulgariser les plans de réduction des risques des catastrophes, à appuyer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans la réduction des risques des catastrophes ainsi que à participer à la visibilité et à la redevabilité du PRRC.

Guy-Marin Kamandji