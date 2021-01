Mise à jour sur la situation dans les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi, province de l’Ituri – 1er juillet au 31 décembre 2020

Résumé

En juillet 2020, la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) ont conjointement publié un rapport sur les violations et atteintes aux droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire commises par des combattants des Forces alliées démocratiques (ADF) et des membres des forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo à l’encontre de civils dans les territoires de Beni (province du Nord-Kivu), d’Irumu et de Mambasa (province de l’Ituri), du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. Ce rapport faisait était d’une aggravation de la situation des droits de l’homme avec la multiplication des attaques de petits groupes de combattants ADF au-delà des limites administratives de la province du Nord-Kivu.

Les attaques des ADF contre la population civile se perpétuent également dans un contexte caractérisé par les opérations militaires qui ne sont pas suivies d’activités de rétablissement de l’autorité de l’Etat dans les zones libérées par les FARDC ainsi que des conflits intercommunautaires qui persistent dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Dans la présente mise à jour, le BCNUDH dresse l’inventaire des violations et atteintes aux droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire documentées par le BCNUDH du 1er juillet au 31 décembre 2020. La situation des droits de l’homme s’est considérablement détériorée, les ADF ont continué les attaques contre les populations civiles avec un pic au cours du mois de décembre 2020 dans le secteur de Ruwenzori. Au cours de la période en revue, 313 atteintes aux droits de l’homme ont été documentées par le BCNUDH, ce qui représente une augmentation considérable, 173 atteintes ayant été documentées pendant les six mois précédents.

Ces atteintes ont fait au moins 468 victimes civiles d’exécution sommaire (parmi lesquelles 345 hommes, 108 femmes et 15 enfants) de juillet à décembre 2020. Au cours de la même période, au moins 77 personnes enlevées dont 20 femmes et trois mineurs ont été libérées. Le sort de 457 personnes dont 62 femmes et neuf mineurs est à ce jour inconnu, ce qui fonde le BCNUDH à classer ces personnes parmi les cas de disparition forcée jusqu’à preuve du contraire.

L’attaque du 20 octobre 2020 de la prison de Beni par des combattants des ADF a été un tournant dans la recrudescence de la violence et a négativement impacté les efforts de lutte contre l’impunité. Plus de 1 300 détenus parmi lesquels des membres de groupes armés et des forces de sécurité et de défense condamnées ou en détention préventive dans le cadre des procédures judiciaires se sont évadés.

Enfin, les recommandations formulées dans le rapport public de juillet 2020 restent pertinentes. A l’aune de la situation qui prévaut, de nouvelles recommandations sont formulées à l’endroit des parties prenantes afin d’améliorer les mécanismes de protection des civils, l’accès à la justice pour les victimes et à l’aide humanitaire pour les survivants et déplacés.