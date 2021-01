Mise à jour sur la situation dans les territoires de Djugu, Irumu et Mahagi, province de l’Ituri, du 1er mai au 31 décembre 2020 | Janvier 2021

Résumé

En janvier 2020, le BCNUDH a publié un rapport sur les violations des droits de l’homme dans le territoire de Djugu, de décembre 2017 à septembre 2019. Le rapport décrivait une situation sécuritaire et des droits de l’homme alarmante, avec plus de 701 personnes tuées et plus de 300 mille déplacés internes en raison du conflit. En 2020, la situation ne s’est pas améliorée et la violence a touché plus de communautés, comme le BCNUDH l’a relevé dans la mise à jour publiée en mai 2020. Le groupe armé CODECO s’est davantage fragmenté en raison des opérations militaires et des conflits de leadership, et les groupes armés FPIC et FPAC/Zaïre ont intensifié leurs actions y compris dans les territoires d’Irumu et de Mahagi.

Les recommandations formulées dans les précédentes mises à jour restent pertinentes, notamment en ce qui concerne les causes profondes du conflit, la restauration de l’autorité de l’Etat, la protection des civils, la justice transitionnelle et la lutte contre l’impunité.