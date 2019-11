Mise à jour Flash sur l’affrontement entre les FARDC et les éléments Armés CNRD / FDLR dans le village Busesema (RUTARE) en Groupement de Ziralo dans le territoire de Kalehe - Flash n° 23/SK/ KHE /2019 ( 26 Novembre 2019)

Contexte

Comme redouté dans le Flash n° 21/SK/ KHE /2019, à propos de l’installation par les éléments CNRD/FDLR de deux positions dans la localité de Ramba – l’une à Chikomo/Bunyanwa et l’autre à Kalonge Bushenge Shenge –, et du déploiement d’environs 150 éléments FARDC dans cette même localité en préparation d’une offense contre les éléments CNRD/FDLR, des affrontements ont eu lieu ce mardi 26 novembre 2019 aux environs de 5 heures dans le sous village Busesemana (Rutare) de la localité de Batayo dans le Groupement de Ziralo entre FARDC et éléments CNRD/FDLR. Des échanges de tirs se poursuivent.

Fuyant les affrontements, la population civile s’est dirigée vers les villages Shanje et Bishaka.

Certains éléments CNRD/FDLR et leurs dépendants sont à présent regroupés dans le village kaharawe dans la localité de Kusisa, en Groupement de Ziralo.

Ce même 26 novembre 2019, vers 10 heures, des crépitements de balles et d’armes lourdes ont été entendus dans le village Chambombo/Ramba.

Pendant les affrontements, environs 80 éléments armés Maï-Maï Butachibera venus soutenir l’offensive des FARDC auraient été empêchés par le chef de Groupement Mubugu et certains leaders locaux à Chigoma centre dans la chefferie de Buhavu.