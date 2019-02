Mise à jour communiquée par le Secrétaire général sur les progrès réalisés au 31 janvier 2019 en ce qui concerne le processus électoral et l’application de l’accord politique du 31 décembre 2016 en République démocratique du Congo (S/2019/159)

Lettre datée du 15 février 2019, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général

Comme suite à la demande formulée par le Conseil de sécurité au paragraphe 61 de sa résolution 2409 (2018), j’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint une mise à jour des progrès réalisés aux niveaux politique et technique, au cours de la période du 1er au 31 janvier 2019, pour ce qui est des élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, ainsi que des obstacles entravant la mise en oeuvre de l’accord politique du 31 décembre 2016 (voir annexe).

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la présente lettre et de son annexe à l’attention des membres du Conseil de sécurité.

(Signé) António Guterres

Annexe

Mise à jour communiquée par le Secrétaire général sur les progrès réalisés au 31 janvier 2019 en ce qui concerne le processus électoral et l’application de l’accord politique du 31 décembre 2016 en République démocratique du Congo

1. La présente mise à jour, qui porte sur la période allant du 1er au 31 janvier 2019, est soumise en application de la résolution 2409 (2018) du Conseil de sécurité, dans laquelle ce dernier a prié le Secrétaire général de le tenir informé par écrit, tous les 30 jours, des progrès réalisés aux niveaux politique et technique vers la tenue des élections en République démocratique du Congo, ainsi que des obstacles qui pourraient se poser dans la mise en oeuvre de l’accord du 31 décembre 2016.

I. Principaux faits politiques touchant au processus électoral et à l’application de l’accord politique

2. La période ayant suivi les élections présidentielles, législatives et provinciales du 30 décembre 2018 a principalement été marquée par l’attente des résultats, qui s’est terminée avec l’investiture de Félix Tshisekedi au poste de Président, le 24 janvier. Les missions d’observation électorale déployées par l’Union africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont constaté que les élections s’étaient déroulées dans un climat globalement pacifique, malgré quelques difficultés logistiques. Elles ont par ailleurs émis un avis assez positif sur l’utilisation des machines de vote et encouragé les parties à régler tout différend électoral par le truchement des mécanismes juridiques existants.

3. À l’issue du scrutin, les missions nationales d’observation qui avaient été dépêchées par des organisations de la société civile et des groupes d’inspiration religieuse, notamment la Conférence épiscopale nationale du Congo et la Synergie des missions d’observation citoyenne des élections, ont publié des rapports préliminaires sur le processus électoral. Notant l’enthousiasme de la population à élire ses représentants, la Conférence épiscopale nationale et la Synergie des missions d’observation citoyenne ont toutefois relevé plusieurs problèmes le jour du scrutin, notamment l’ouverture tardive de certains bureaux, le dysfonctionnement de quelques machines de vote et des tentatives isolées d’influencer les électeurs. La Commission électorale nationale indépendante a indiqué que les bureaux de vote qui avaient ouvert en retard étaient restés accessibles jusqu’à une heure plus avancée et que des techniciens avaient été déployés pour réparer les machines défectueuses, tout en soulignant que, dans 95 % des cas, le matériel avait bien fonctionné.

4. Le 3 janvier, le Secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Donatien Nshole, a publié une déclaration dans laquelle, d’une part, il indiquait que les feuilles de pointage recueillies dans les bureaux de vote par la Conférence « consacraient le choix d’un candidat comme président de la République » et, d’autre part, appelait la Commission électorale à « publier les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice ». Le 4 janvier, le Président de la Commission électorale, Corneille Nangaa, a adressé une lettre à la Conférence, dans laquelle il condamnait la déclaration de M. Nshole, invoquant différentes lois qui interdisaient la publication des résultats par toute institution autre que la Commission. Le 4 janvier également, Barnabé Kikaya Bin Karubi, principal conseiller diplomatique de l’ancien Président, Joseph Kabila, en a fait de même, affirmant que cette déclaration était anticonstitutionnelle et allait à l’encontre de la loi et du code de conduite électoraux. Le 5 janvier, le Président de la Conférence épiscopale, Marcel Utembi, a répondu à la lettre de la Commission et indiqué que la Conférence n’avait violé aucune loi et était disposée à donner à la Commission davantage d’informations sur la méthode utilisée pour compiler les résultats du scrutin.

5. Initialement prévue pour le 6 janvier, la publication des résultats provisoires des élections a été reportée par la Commission électorale au 10 janvier. C’est finalement Félix Tshisekedi, de la coalition Cap pour le changement, qui a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle avec 38,57 % des voix, devant Martin Fayulu, de la coalition Lamuka, avec 34,83 % des voix, et Emmanuel Ramazani Shadary, du Front commun pour le Congo, jusqu’alors au pouvoir, avec 23,84 % des voix. Le taux de participation électorale a été de 47,7 %. Les résultats provisoires des élections provinciales, qui, selon le calendrier électoral, devaient être communiqués le 23 janvier, ont finalement aussi été annoncés le 10 janvier pour 23 des 26 assemblées concernées et le 12 janvier pour les 3 dernières. D’après une première analyse de ces résultats, le Front commun pour le Congo devrait obtenir une majorité de sièges dans 23 des 26 assemblées provinciales, ce qui lui permettra de jouer un rôle décisif dans l’élection des gouverneurs, des vice-gouverneurs et des sénateurs. Le 12 janvier, la Commission électorale a également publié une liste provisoire de 485 candidats élus à l’Assemblée nationale. Le Front commun pour le Congo a remporté plus de 330 sièges, alors que le Cap pour le Changement et la coalition Lamuka en ont obtenus respectivement une cinquantaine et une centaine. Au moins 50 femmes ont été élues à l’Assemblée nationale, soit un nombre pratiquement identique à celui de la législature sortante. Quinze sièges doivent encore être attribués dans les circonscriptions de la ville de Beni, du territoire de Beni, de Butembo (Nord-Kivu) et du territoire de Yumbi (Maï-Ndombe), où les élections ont été reportées au mois de mars.

6. À quelques exceptions notables près, les premières réactions à l’annonce des résultats provisoires du scrutin présidentiel étaient modérées, les partisans de M. Tshisekedi se rassemblant pour des célébrations spontanées à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Ce dernier a salué le travail du Président de la Commission électorale, félicité ses adversaires pour leur candidature, et assuré vouloir être « le président de tous les Congolais ». Il a également rendu hommage à l’ancien Président, Kabila. Tout en regrettant que leur candidat n’ait pas remporté les élections, les principaux membres de la majorité au pouvoir ont salué les résultats provisoires.

7. M. Fayulu a rejeté, quant à lui, les résultats provisoires publiés par la Commission électorale, affirmant qu’ils n’avaient « rien à voir avec la vérité des urnes », et appelé le peuple congolais à résister à ce qu’il qualifiait de « putsch électoral ». Il a également enjoint l’Organisation des Nations Unies, l’Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la SADC et les dirigeants du monde entier à se montrer solidaires du peuple congolais, dans l’attente des résultats définitifs. La Conférence épiscopale nationale du Congo a publié une déclaration dans laquelle elle constatait que les résultats provisoires de l’élection présidentielle n’allaient pas dans le sens des données recueillies par ses observateurs et exhortait les parties prenantes congolaises à user de moyens légaux pour les contester. Les Ministres belge et français des affaires étrangères ont exprimé des doutes quant à la crédibilité des résultats. Le 12 janvier, M. Fayulu a contesté les résultats provisoires devant la Cour constitutionnelle et demandé, entre autres choses, un nouveau dépouillement des voix. Le même jour, Théodore Ngoy, également candidat à la présidence, a déposé une plainte devant la Cour pour s’opposer à la décision prise par la Commission électorale de reporter la tenue des élections à Butembo et dans la ville de Beni, le territoire de Beni et le territoire de Yumbi. Le Front commun pour le Congo n’a, quant à lui, déposé aucune plainte concernant les résultats.

8. Entre les 10 et 14 janvier, après l’annonce des résultats provisoires, des actions violentes isolées se sont produites à Kinshasa et dans différentes villes des provinces de l’Équateur, du Kasaï, du Kwilu, du Haut-Katanga, du Nord-Kivu et de la Tshopo, faisant plusieurs morts et plusieurs blessés.