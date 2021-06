Mise à jour # 4: Nouvel afflux de centrafricains fuyant vers la République démocratique du Congo, 13 janvier 2021

SITUATION

• Elections Le premier tour des élections présidentielles et législatives de République centrafricaine (RCA) a pu se tenir dimanche 27 décembre 2020 dans un contexte sécuritaire tendu. Plusieurs groupes armés qui avaient décidé d’une trêve avant les élections ont annoncé leur fusion en un seul mouvement dénommé « Coalition des patriotes pour le changement (CPC) » et la fin de leur cessez-le-feu pour reprendre leurs opérations contre le gouvernement.

L'opposition a exigé un report, dénonçant par avance des fraudes massives pour faire réélire le président sortant, Faustin Archange Touadéra, dès le premier tour.

• Insécurité La situation sécuritaire à Bangui, la capitale de la RCA reste calme avec la présence des casques bleus de la Mission des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA). Un calme apparent qui contraste avec les tensions dans le reste du pays où les menaces de mort à l’encontre d’électeurs ou d’attaques de bureaux de vote ont empêché une partie importante de la population de voter. Suite aux violences et à l’insécurité dans les villes de Damara (Préfecture de l’Ombella-M’Poko) et Bangassou (Mbomou) en RCA les 2 et 3 janvier 2021, un afflux de plus de 42,000 nouveaux arrivants a été observé dont plus 15,000 personnes à Ndu, dans la province du Bas-Uele et plus de 24,000 personnes principalement dans les localités de Yakoma, Boduna et Pandu dans la province de Nord Ubangi.

Des mouvements de retour ont été observés à Ndu. Les populations craignent une riposte des forces loyalistes qui selon elles, vont tenter d’attaquer les positions rebelles en vue d’y restaurer l’autorité de l’état. Ces familles tentent de rejoindre leurs villages d’origine avec pour but d’aller récupérer certains de leurs biens personnels et les ramener en RDC.

D’après les équipes du HCR qui se sont rendues à Yakoma, dans la province du Nord Ubangi le 12 janvier, les personnes de la RCA arriveraient en provenance de la ville de Béma dans le sud-est du pays. La plupart des nouveaux arrivants sont hébergés au sien des communautés d’accueil ou dans des abris de fortune. En raison des violences et de l’insécurité dans le groupement de Broumou et de Djoukou (sous-préfecture de Kemo) en RCA depuis le 24 décembre 2020, un afflux important de personnes a été observé dans les localités de Boduna, Bandakilimoto et Gboko dans la province du Nord Ubangi. Ces personnes mentionnent que plusieurs villages ont été pillés dont notamment Mbele, Broumou, Gba, Dourou, Gbada, Lisara, Banahimbi, Dengou, Badja, Ngavourou, Bango, Dekobimbi, Yao, Gbokogeme et Djoukou.

• Conséquences sur l’opération de rapatriement volontaire

L’insécurité en RCA pourrait affecter l’opération de rapatriement volontaire déjà relancée en novembre 2020 et qui a momentanément été suspendue durant la campagne électorale. Plusieurs zones jugées sécurisées pour accueillir les rapatriés sont potentiellement contrôlées par des rebelles. A noter que plus de 17,000 réfugiés avaient initialement exprimé leurs intentions de retour dans les deux camps de Mole et Boyabu, dans la province du Sud Ubangi.