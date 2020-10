Mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région - Rapport du Secrétaire général (S/2020/951)

I. Introduction

1 . Le rapport ci-après est présenté en application du paragraphe 52 de la résolution 2502 (2019), dans laquelle le Conseil de sécurité m’a prié de lui présenter, tous les six mois, un rapport sur le respect des engagements pris dans l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région1 .Il retrace les événements relatifs à la paix et à la sécurité qui ont jalonné la période allant du 16 mars au 15 septembre 2020 dans la région des Grands Lacs, depuis la publication de mon précédent rapport (S/2020/272).

II. Principaux faits nouveaux

A. Diffusion et incidences de la pandémie de maladie à coronavirus

2 . La pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a continué d’avoir d’importantes répercussions sur la région des Grands Lacs. Au 15 septembre 2020, les 13 pays signataires de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération recensaient au total 749 442 cas confirmés et 17 913 morts, d’après l’Organisation mondiale de la Santé. Depuis août, on constate un ralentissement de la progression du taux de nouveaux cas signalés dans la région.

3 . La plupart des pays ont agi précocement pour prévenir la propagation de la maladie, notamment en imposant à titre temporaire des restrictions à la circulation et des interdictions de voyager, en décrétant des couvre-feu et la fermeture des frontières (sauf pour le transport de marchandises), en interdisant les grands rassemblements et en fermant écoles et lieux de culte. Les pays et les organisations régionales se sont également efforcés de renforcer les mécanismes de coordination et d’intervention afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie. En dépit de l’augmentation continue du nombre des cas confirmés, la quasi-totalité des pays de la région ont commencé depuis peu à assouplir les restrictions.

4 . Dès le déclenchement de la pandémie, les pays de la région se sont attachés à endiguer la diffusion du virus et à en atténuer les retombées socioéconomiques. Les mesures prises pour lutter contre la pandémie ont engendré une réduction de l’activité économique dans plusieurs pays, dont l’effet a été préjudiciable sur les populations vulnérables, en particulier celles qui travaillent dans le secteur non structuré, qui représente une part non négligeable de l’emploi dans toute la région. Par ailleurs, les dépenses publiques imprévues entraînées par la lutte contre la pandémie, conjuguées à une moindre capacité de mobilisation des ressources au niveau national, n’ont fait qu’accentuer le ralentissement économique, quoique dans une proportion variable d’un pays à l’autre. Selon la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la région pourrait entamer sa reprise économique dès 2021, si la pandémie est bien jugulée. Cependant, un certain nombre d’initiatives relevant de la mise en œuvre de l’Accordcadre ont également été freinées par la pandémie de COVID-19, comme la convocation de la dixième réunion du Mécanisme régional de suivi, qui a été une nouvelle fois reportée.