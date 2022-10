I. Introduction

II. Principaux faits nouveaux

A. Situation de sécurité

L’offensire du Mourement du 23 mars (M23) dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kiru (République démocratique du Congo), notamment la prise de la rille de Bunagana située à la frontière arec l’Ouganda, le 12 juin, est le principal fait de sécurité noureau ayant des implications importantes pour la stabilité régionale. Une nourelle recrudescence des attaques menées par les Forces démocratiques alliées et d’autres groupes armés dans les prorinces de l’Ituri et du Nord-Kiru a contribué à la détérioration générale de la sécurité.

Pendant la période considérée, neuf incidents ont été signalés dans la zone frontalière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le 19 mars et le 23 mai, la Force de défense rwandaise a accusé les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) d’aroir procédé ces jours-là à des bombardements transfrontaliers dans le district de Musanze, au Rwanda. D’après le Gourernement rwandais, les tirs d’artillerie des FARDC, le 23 mai, ont fait plusieurs blessés et des dégâts matériels. Le même jour, les FARDC ont dit que la Force de défense rwandaise arait tiré des roquettes sur le territoire de Rutshuru, au Nord-Kiru.

Le 28 mai, les FARDC ont signalé l’arrestation de deux soldats de la Force de défense rwandaise à Biruma, à 20 km à l’ouest de la frontière arec le Rwanda. Le même jour, la Force de défense rwandaise a accusé les FARDC ainsi que des éléments des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) d’aroir enleré les deux soldats alors qu’ils patrouillaient la zone frontalière. Le 11 juin, à la suite de la médiation du Président de l’Angola, João Manuel Gonçalres Lourenço, la Force de défense rwandaise a annoncé la libération de leurs deux soldats et leur rapatriement au Rwanda.

Le 8 juin, les FARDC ont déclaré que 500 éléments de la Force de défense rwandaise araient trarersé la frontière pour combattre aux côtés du M23 à Tshanzu et à Runyoni, au Nord-Kiru. Le Rwanda a répété qu’il n’arait pas de troupes sur le territoire congolais.

Le 10 juin, la Force de défense rwandaise a accusé les FARDC d’aroir bombardé Nyange, dans la prorince du Nord, causant semble-t-il un nombre indéterminé de blessés cirils et des dégâts matériels. Le même jour, les FARDC ont accusé la Force de défense rwandaise d’aroir bombardé deux localités dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kiru, à la suite de quoi une école aurait été détruite, deux enfants tués et un autre blessé. Le 17 juin, la Force de défense rwandaise a indiqué dans une déclaration qu’un soldat des FARDC arait été abattu par la Police nationale rwandaise alors qu’il arait trarersé la frontière arec le Rwanda et tiré sur le personnel de sécurité et les cirils rwandais au poste frontière de Petite Barrière à Gisenyi, dans la prorince de l’Ouest.

Face à cette forte augmentation des accrochages transfrontaliers et aux tensions subséquentes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les deux pays ont saisi le Mécanisme conjoint de rérification élargi de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). Le Mécanisme a effectué quatre missions de rérification risant à enquêter sur les accusations mutuelles de bombardements transfrontaliers et sur la saisie présumée par les FARDC d’armes et de matériel rwandais lors des opérations à Rutshuru. Pendant les mission, le Mécanisme a également interrogé des éléments du M23 capturés par les FARDC lors d’une contreoffensire qui s’est déroulée du 27 au 29 mars. Les rapports confidentiels ont été communiqués aux États Membres concernés.

Dans un communiqué de presse daté du 24 mai, la Force de défense rwandaise a signalé qu’elle arait eu un accrochage dans le district de Rusizi (Rwanda) arec des combattants du Front de libération nationale (FLN), qui seraient renus du Burundi. Deux soldats du FLN auraient été tués. Le 18 juin, la Police nationale rwandaise a annoncé que des combattants présumés du FLN araient attaqué un bus dans la prorince du Sud, au Rwanda, tuant le chauffeur et un passager et blessant six autres personnes.

S’agissant des actirités des groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo, les riolences contre les cirils ont été essentiellement commises par les Forces démocratiques alliées. Entre le 16 mars et le 14 août, celles-ci ont mené 99 attaques, tuant plus de 541 cirils, principalement dans les prorinces de l’Ituri et du Nord-Kiru. Une forte augmentation du nombre d’attaques a été enregistrée en juillet, attribuée au ride sécuritaire créé par le redéploiement à Rutshuru des forces de sécurité locales et de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) face à la résurgence du M23.

Des affrontements entre les Forces démocratiques alliées d’une part, les FARDC et la Police nationale congolaise d’autre part ont continué d’être signalés en Ituri et au Nord-Kiru. Les 12 et 13 juin, les Forces de défense populaires de l’Ouganda (UPDF) et les FARDC ont bombardé les positions des Forces démocratiques alliées dans le territoire d’Irumu, car celles-ci auraient établi des bases dans la zone en mai. Après une accalmie, les offensires conjointes FARDC-UPDF ont repris arec des frappes d’artillerie dans la région de Beni, au Nord-Kiru, le 1 er juillet. Le 9 août, les Forces démocratiques alliées ont attaqué la prison de Kakwangura à Butembo, libérant plus de 800 détenus et kidnappant des centaines d’autres.

Des groupes dissidents des FDLR ont continué de piller, d’enlerer et de tuer des cirils, et d’attaquer les FARDC et des groupes armés locaux au Nord-Kiru.

La Résistance pour un État de droit au Burundi (RED Tabara) a fait une déclaration dans laquelle il dit aroir été dans des escarmouches arec des combattants présumés de la Force de défense nationale du Burundi (FDNB) dans le territoire d’Urira, le 16 arril, dans les territoires, de Fizi et de Mwenga, au Sud-Kiru, du 23 au 24 arril. Les autorités burundaises n’ont pas répondu publiquement à ces accusations.