Mise en oeuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région - Rapport du Secrétaire général (S/2019/783)

I. Introduction

1. Soumis en application de la résolution 2463 (2019), dans laquelle le Conseil de sécurité m’a prié de lui présenter, tous les six mois, un rapport sur le respect des engagements pris dans l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le présent rapport retrace l’évolution de la situation en matière de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs depuis la publication de mon précédent rapport (S/2019/229) et couvre la période allant du 1er mars au 31 août 2019.

II. Principaux faits nouveaux

A. Conditions de sécurité

2. Durant la période considérée, les conditions de sécurité sont restées précaires en République démocratique du Congo, où les groupes armés illégaux ont continué de commettre des atrocités contre la population civile et d’attaquer les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Par ailleurs, la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs ont été mises à mal par les atteintes à la sécurité dans les zones transfrontalières, l’insécurité en République centrafricaine et les affrontements sporadiques entre les forces gouvernementales et les forces d’opposition au Soudan du Sud.

3. Dans l’est de la République démocratique du Congo, les Forces démocratiques alliées (ADF) sont soupçonnées d’avoir commis des attaques dans la région de Beni, notamment dans les zones touchées par l’épidémie de maladie à virus Ebola. Par ailleurs, les liens présumés entre les ADF et l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) ont suscité de graves inquiétudes dans la région. Le 18 avril, l’EIIL a revendiqué une attaque qui aurait été commise deux jours plus tôt par les ADF contre un camp des FARDC à Bovota (Nord-Kivu), dans laquelle deux soldats et un civil ont perdu la vie. Le groupe terroriste a depuis revendiqué d’autres attaques qui ont également été attribuées aux ADF. Lors d’une intervention dans les médias le 29 juin, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s’est inquiété de l’adoption par les ADF des tactiques terroristes employées par l’EIIL. Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo n’a cependant pas confirmé l’existence de liens directs entre les ADF et l’EIIL.

4. Les FARDC et la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ont poursuivi leurs opérations militaires conjointes contre les ADF. Lors d’une offensive le 30 mai, elles ont tué 26 combattants des ADF à Ngite (Nord-Kivu).

5. Les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) ont continué de perdre en capacités opérationnelles durant la période considérée, du fait du rapatriement en 2018 de la plupart de leurs ex-combattants qui se trouvaient dans des camps de l’est de la République démocratique du Congo et des opérations conjointes constantes des FARDC et de la MONUSCO. Le décès du dirigeant du groupe, Ignace Murwanyashaka, en Allemagne le 16 avril, n’a pas eu d’effet immédiatement perceptible sur la structure opérationnelle et le moral des rebelles. Les FDLR sont restées actives et leurs réseaux locaux et régionaux ont continué de faire peser une menace sur les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu. Le nombre de faits de violences sexuelles liées aux conflits attribués aux combattants des FDLR a augmenté dans le territoire de Nyiragongo. La plupart des victimes ont été attaquées alors qu’elles allaient ramasser du bois de chauffage et du charbon dans le parc national des Virunga. Des violences sexuelles liées aux conflits restent signalées dans le territoire de Rutshuru, où s’affrontent des membres des FDLR et des Nyatura.