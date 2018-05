Mbujimayi : La MONUSCO met en place un comité local de protection

LAURENT SAM OUSSOU | Mbujimayi, le 18 mai 2018 – La section des affaires civiles de la MONUSCO a organisé 3 jours d’atelier en faveur de différentes couches de la société civile et de l’administration public (civile et militaires) sur la résolution pacifique des conflits.

Du 15 au 17 Mai 2018, environ une centaine d’acteurs locaux de Mbujimayi dont les membres de la société civile, ceux des organisations féminines, les jeunes, et les autorités locales (Chefs coutumiers, PNC, FARDC) ont eu droit à une série de thèmes portant sur Les violences sexuelles basées sur le genre et leurs conséquences, la construction de la Paix et non de l’ennemi, et les alternatives non violentes.

Les objectifs visés par ces activités de sensibilisation de masse sont :

renforcer les capacités des acteurs locaux sur la protection des civils ;

encourager la participation des femmes aux processus sociaux et la collaboration entre les populations locales avec les acteurs locaux de la protection des civils ;

renforçer l'appropriation locale des outils et des mécanismes de la protection des civils.

A l’issue de la troisième journée, un comité local de protection des civils a été constitué pour alerter sur les potentielles menaces à la paix.

A cette occasion, Louis d’Or Ntumba Tshapota, le maire de Mbujimayi a loué cette initiative.

«Depuis que je suis maire de la ville de Mbujimayi, ma grande préoccupation, c’est la sécurisation de la ville, donc des biens et des personnes. Chaque jour qui passe, je dénombre quelques cas de vol, quelques cas de menaces à la vie des hommes. Et j’ai toujours pensé que c’est la non-coopération de la population qui permet à ces inciviques à continuer à déranger la population», a-t-il affirmé.

Selon lui, «avec la nouvelle organisation, si tout le monde s’implique, parce que l’insécurité zéro n’existe pas, nous pouvons réduire au maximum l’insécurité qui se trouve être très prononcée dans notre ville de Mbujimayi».

Le maire de Mbujimayi s’est enfin dit «prêt à coopérer et même à donner plus d’opportunités pour que ce comité puisse fonctionner normalement».