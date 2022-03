Maniema: 1.255 ménages sinistrés de pluie diluvienne reçoivent du Cash Transfer de la part de Caritas Kindu grâce à START FUND via CAFOD

Kindu, le 04 mars 2022 (caritasdev.cd) : 1.255 ménages parmi les sinistrés de la pluie diluvienne qui s’était abattue le 21 janvier 2022 sur le chef-lieu de la Province du Maniema, reçoivent depuis mercredi une aide en Cash Transfer de la part de la Caritas-Développement Kindu, à travers le projet d’urgence ICD2433, intitulé « Multisectoral emergency assistance to the people affected by flood in Kindu city, Maniema Province ». Cette assistance est financée par START FUND, en partenariat avec CAFOD. C’est le fruit de l’alerte qu’a lancée Caritas Kindu à la Communauté humanitaire, au lendemain de cette catastrophe naturelle, ayant causé plusieurs dégâts matériels (dont 2.267 maisons endommagées totalement ou partiellement) et laissé plus d’un millier de familles sans abris. Six personnes étaient disparues et quatre autres foudroyées.

Cette intervention humanitaire de 45 jours se déroule au siège de la Caritas-Développement Kindu, à travers une Agence Mpesa (mobile banking), recrutée par CAFOD. Chaque ménage sinistré bénéficiaire reçoit un montant de 142,9 dollars américains. L’opération se poursuit jusqu’à demain samedi dans les Communes d’Alunguli et Mikelenge. Pendant ce temps, 528 autres ménages sinistrés de la Commune de Kasuku bénéficient de la même assistance par l’entremise d’Action Aid.

Il sied de souligner que Caritas Kindu travaille en collaboration avec la Communauté humanitaire de la place, notamment la Coordination de la Société Civile, les Services Etatiques (Division Provinciale des Affaires Humanitaires, la Protection Civile), les Bourgmestres des Communes concernées, leurs Chefs de Quartier et de Bloc ainsi que le Ministre provincial des Affaires Humanitaires. « Tous ont été mis en contribution pour apporter cette assistance en toute transparence à nos frères et sœurs sinistrés, et dans le respect, non seulement des normes et principes humanitaires, mais aussi des gestes barrière contre la Covid19», a indiqué Mr l’Abbé Stanislas Abeli à caritasdev.cd.