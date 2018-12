Malnutrition au Kasaï : un défi à relever

Je m’appelle Dammy Mulingwa et je suis Chargée de Programme dans la section humanitaire de la Coopération britannique (UKAid) en République Démocratique du Congo (RDC). Je m’occupe toute particulièrement des programmes relatifs à la nutrition mais aussi des interventions dans le cadre du Fonds Humanitaire RDC. Malheureusement, je ne connais la situation de la RDC qu’à travers les rapports de nos partenaires car je n’ai pas l’occasion d’aller souvent sur le terrain.

Au mois d’octobre 2018, dans le cadre du programme « Scaling-up nutrition », j’ai eu l’opportunité de me rendre à Kananga et Tshikapa, dans la région du Grand Kasaï, pour constater de mes propres yeux la situation et ce que nous réalisons sur place. Les violences qui ont débutées en août 2016 dans la région du Grand Kasaï ont provoqué une crise humanitaire dévastatrice. Aujourd’hui, plus de 400.000 enfants de moins de 5 ans sont en situation de malnutrition aiguë sévère. L’UNICEF, avec l’appui de UKAid, fournit des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi et des médicaments pour traiter les enfants en situation de malnutrition.

A Kananga et Tshikapa, j’ai rencontré de nombreux enfants dans les centres nutritionnels que nous soutenons. J’ai vu plusieurs enfants rentrer dans les centres et recevoir tous les soins nécessaires et d’autres sortir en parfaite santé. En arrivant au centre nutritionnel intensif de Kananga, la maman de Sarah ne savait pas si son bébé allait survivre. « J’ai marché pendant des mois pour arriver ici. Mon mari a été tué et Sarah est née avec un faible poids », m’explique la maman qui avait tout perdu lors des violences. Grâce à sa prise en charge, Sarah retrouve des forces et reprend petit à petit du poids. Généralement, les cas les plus graves sont pris en charge durant deux semaines dans des Unités Nutritionnelles Thérapeutiques Intensives (UNTI) et sont suivis par la suite en ambulatoire. Munda, un bébé, est en meilleure santé aujourd’hui. « Je suis vraiment content car mon enfant va beaucoup mieux maintenant », s’exclame joyeusement le papa de Munda.

Dans la région du Grand Kasaï, les besoins sont énormes. Malgré que le calme se réinstalle progressivement, les conséquences de la crise humanitaires se poursuivent et les enfants continuent de souffrir. Les histoires de Sarah, Munda et des dizaines d’autres enfants que j’ai rencontré m’ont permis de voir que notre soutien a un véritable impact sur le terrain. Pour cela, nous devons poursuivre et renforcer nos efforts pour que les enfants puissent grandir en bonne santé.

Plus d’informations sur l’appui de la Coopération britannique au Kasaï :