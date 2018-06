Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo : points d’entrée du territoire - Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 5 juin 2018

En réponse à la flambée de maladie à virus Ebola en cours en République démocratique du Congo et en collaboration avec le Gouvernement de la RDC, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies (CDC africain) et d’autres partenaires, l’OMS a élaboré un plan stratégique global de riposte pour les points d’entrée du territoire.

Celui ci a pour but d’éviter la propagation de la maladie à d’autres provinces ou au niveau international. Il comporte la cartographie des points d’entrée stratégiques et les endroits où les voyageurs se rassemblent et interagissent avec la population locale et sont donc exposés au risque de transmission de la maladie à virus Ebola en fonction des déplacements de population.

Le plan intègre également la mise en place de mesures sanitaires aux points d’entrée/de rassemblement des voyageurs, comme la communication sur le risque, l’engagement des communautés, le contrôle de la température corporelle, la fourniture de matériel pour l’hygiène des mains et l’assainissement et l’élaboration de procédures d’alerte, d’investigation et d’orientation recours.

Au 18 mai 2018, au total 115 points d’entrée/de rassemblement de voyageurs avaient été inscrits sur une liste et cartographiés le long des cordons sanitaires à Mbandaka, Bikoro, Iboko, plus largement dans la province de l’Équateur et à Kinshasa. Parmi eux, une trentaine ont été désignés comme prioritaires pour des évaluations approfondies et la mise en œuvre des mesures adaptées de prévention, de détection et de lutte.

On y trouve les principaux ports et points de rassemblement le long du fleuve Congo, ainsi que les deux aéroports et le port international de Kinshasa. Les zones de grands rassemblements comme les marchés sont également en cours d’évaluation. Le long du fleuve Congo, on trouve de nombreux ports privés plus petits et des points de rassemblement avec un faible trafic. On ne peut assurer un dépistage suffisant sur l’ensemble des 115 points et les efforts portent actuellement sur les 30 points prioritaires d’entrée/de rassemblement des voyageurs, ainsi que les activités de communication sur le risque et l’engagement des communautés.

Des mesures de dépistage à l’entrée et à la sortie ont été mises en œuvre à l’aéroport de Mbandaka, ainsi que dans certains des terminaux de l’aéroport international de Kinshasa : déclaration sanitaire des voyageurs, observation visuelle d’éventuels symptômes, contrôle de la température, mesures de promotion de la santé des voyageurs, ainsi que des procédures pour l’orientation recours des cas suspects.

Le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international a été convoqué par le Directeur général de l’OMS le 18 mai 2018 et a déconseillé l’application de restrictions aux voyages ou au commerce avec la République démocratique du Congo en relation avec la flambée actuelle, des annulations de vols ou d’autres restrictions aux voyages pouvant entraver l’action de la santé publique internationale et entraîner des pertes économiques importantes pour le pays affecté (voir le lien ci dessous).

Le Comité d’urgence a également été d’avis que le dépistage à la sortie, aux aéroports et aux ports sur le fleuve Congo, est considéré comme une mesure particulièrement importante ; en revanche, le dépistage à l’entrée, en particulier dans des aéroports éloignés, ne présenterait aucun intérêt en matière de santé publique et le ratio coût/avantage serait négatif.

Déclaration sur la première réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international.

L’OMS surveille les mesures prises en rapport avec les voyages et le commerce en relation avec la flambée actuelle. Au 28 mai, 23 pays avaient mis en place le dépistage à l’entrée pour les voyageurs internationaux en provenance de la République démocratique du Congo, mais il n’y a actuellement aucune restriction aux voyages internationaux.

Conseils de l’OMS

Le Comité d’urgence convoqué par le Directeur général le 18 mai 2018 a noté que la flambée actuelle de maladie à virus Ebola ne réunissait pas pour l’instant les conditions pour décréter une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Il a publié un avis complet pour la santé publique, selon lequel il ne doit pas y avoir de restrictions aux voyages ou au commerce, les pays limitrophes doivent renforcer leur préparation et leur surveillance, la sûreté et la sécurité des personnels doivent être assurées pendant la riposte et la protection des intervenants nationaux ou internationaux doit être prioritaire.

L’OMS a également publié des conseils à l’intention des voyageurs internationaux en relation avec la flambée actuelle de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (voir le lien ci dessous)

Recommandations de l’OMS à l’intention des voyageurs internationaux en relation avec la flambée de maladie à virus Ebola en RDC - en anglais

Voyageurs passant par le dépistage à la sortie en République démocratique du Congo

Le dépistage efficace à la sortie contribue à éviter l’exportation et la propagation de la maladie à d’autres régions. Au cours de celui ci dans les aéroports internationaux et les points d’entrée, on évalue si les voyageurs présentent des signes et symptômes concordant à ceux de la maladie à virus Ebola ou s’ils sont identifiés comme des contacts potentiellement exposés à ce virus.

Les voyageurs qui ont eu une exposition possible au virus Ebola et qui sont malades doivent reporter leur voyage international et consulter immédiatement un service médical;

Toute personne présentant une maladie concordant avec la maladie à virus Ebola ne sera pas autorisé;

Les voyageurs doivent prévoir d’arriver suffisamment tôt au point de départ et s’attendre à des retards dus au dépistage;

Les voyageurs seront tenus de remplir une déclaration pour la santé publique, qui sera examinée avant de les autoriser à embarquer;

La mesure de la température sera exigée, en plus des autres dispositions normales pour la sécurité ;

L’embarquement pourra être refusé sur la base des critères de la santé publique.

Lignes directrices provisoires sur le dépistage à la sortie de la maladie à virus Ebola dans les aéroports, dans les ports et aux postes-frontières terrestres

Voyageurs présentant des symptômes à bord d’un moyen de transport

Il est possible qu’une personne ayant été exposée au virus Ebola et ayant développé des symptômes puisse embarquer à bord d’un vol commercial ou d’un autre mode de transport sans avoir informé la compagnie de transport de son état.

Ces voyageurs doivent immédiatement consulter un médecin à leur arrivée en indiquant leurs antécédents récents de voyages, puis être isolés pour éviter toute transmission ultérieure. Les informations sur les contacts proches de cette personne à bord de l’aéronef (par exemple les passagers sur le même vol à un siège de distance du voyageur malade, y compris de l’autre côté du couloir et le personnel indiquant des contacts directs avec le voyageur malade) doivent être obtenues en collaborant avec les divers intervenants aux points d’entrée (par exemple le système de réservation), afin de procéder à la recherche des contacts.

Voyageurs de retour

Le risque qu’un voyageur soit infecté par le virus Ebola lors d’une visite dans les zones affectées et développe la maladie après son retour est extrêmement faible, même si cette visite a comporté des déplacements dans des zones où l’on a notifié des cas primaires. La transmission nécessite un contact direct avec le sang ou les liquides biologiques des personnes ou des animaux infectés (vivants ou morts), ce qui est improbable pour le voyageur ordinaire (voir le lien ci dessous)

Évaluation des risques liés aux voyages et aux transports

Il existe néanmoins un risque pour les personnels de santé et les bénévoles, notamment s’ils participent aux soins des patients atteints de la maladie à virus Ebola. On peut considérer que ce risque est faible, sauf si les mesures suffisantes de prévention de lutte ne sont pas prises (utilisation d’une eau propre, de savon ou de solutions hydroalcooliques, équipement de protection individuel, règles de sécurité des injections, et gestion correcte des déchets), y compris aux points de soins médicaux dans les ports, les aéroports et les postes frontières terrestres.

La durée d’incubation de la maladie à virus Ebola étant de 2 à 21 jours, les voyageurs ayant soigné des patients atteints ou pour lesquels on suspecte une exposition au virus dans les zones affectées, doivent prendre pendant 21 jours suivant leur retour les précautions suivantes:

1 . rester à proximité d’un établissement de soins de bonne qualité;

2 . connaître les symptômes de l’infection; et

3 . consulter immédiatement un service médical (par exemple en composant des numéros d’appel d’urgence) et faire état de leurs antécédents récents de voyage s’ils développent des symptômes compatibles avec la maladie à virus Ebola.