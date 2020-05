Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo : Bulletin d’information sur les flambées épidémiques 30 avril 2020

Du 22 au 28 avril 2020, un nouveau cas confirmé de maladie à virus Ebola (MVE) a été signalé dans la zone de santé de Beni, dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (Figure 1). Cette personne était reprise parmi les contacts d’un cas confirmé, un proche qui avait été déclaré le 17 avril. Elle a été vaccinée le 20 avril et était suivie par l’équipe de recherche des contacts, même si des problèmes d’insécurité ont empêché un suivi régulier.

Depuis la résurgence de la flambée, le 10 avril 2020, sept cas confirmés ont été signalés, tous dans la zone de santé de Beni. Parmi ceux-ci, un était pris en charge au centre de traitement Ebola (CTE) de Beni, un autre qui y était soigné est guéri et a pu sortir, et un troisième reste dans sa communauté. Les équipes d’intervention se sont mises en rapport avec cette dernière personne pour tenter de la transférer vers le CTE et lui donner ainsi accès au traitement et à des soins de soutien, ainsi que pour prévenir toute transmission ultérieure au sein de la communauté. Quatre des personnes dont le diagnostic pour Ebola a été confirmé sont décédées, deux au sein de la communauté et deux au CTE de Beni.

Des échantillons prélevés sur tous les cas confirmés ont été envoyés à l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) à des fins de séquençage génétique dans le but d’aider les équipes de surveillance à enquêter sur l’origine de l’infection. Le séquençage du virus en laboratoire a fait apparaître que six des sept cas avaient un lien avec la chaîne de transmission confirmée en juillet 2019, ce qui laisse supposer une exposition à une source d’infection persistante. Les personnes du groupe actuel pourraient avoir été infectées par contact direct avec les liquides biologiques d’un survivant (cas asymptomatique ou rechute). Les enquêtes se poursuivent pour établir les chaînes de transmission depuis juillet 2019 dans les zones de santé de Beni et de Katwa et leur lien avec les cas confirmés signalés en avril 2020 afin d’identifier l’origine du groupe actuel de cas de MVE.

Les résultats de la surveillance se sont améliorés par rapport à la semaine dernière, même si le rythme des alertes reste insuffisant. Au total, 970 contacts des sept cas confirmés récemment ont été enregistrés, dont 897 (92 %) ont fait l’objet d’un suivi et 726 (75 %) ont été vaccinés. Parmi les 970 contacts, 382 (40 %) étaient à haut risque (contact direct avec les liquides biologiques des cas confirmés). Au 28 avril 2020, 57 (15 %) des 382 contacts à haut risque des cas confirmés s’étaient vu proposer un logement dans un établissement spécialement prévu à cet effet où ils reçoivent de la nourriture et d’autres biens de première nécessité, ce qui permet un suivi plus étroit, ainsi que la mise à l’isolement et la prise en charge rapides des personnes susceptibles de présenter des symptômes.

Du 22 au 28 avril 2020, 2152 alertes en moyenne ont été signalées chaque jour et ont fait l’objet d’une enquête, dont 230 ont été validées en moyenne quotidiennement et correspondaient à des cas suspects nécessitant des soins spécialisés et un dépistage en laboratoire pour exclure la MVE. Huit laboratoires continuent d’assurer un dépistage en temps voulu des cas suspects. Ainsi, du 20 au 26 avril 2020, 1544 échantillons ont été analysés, dont 961 prélèvements sanguins sur des sujets vivants présumés atteints, 285 écouvillonnages réalisés sur des sujets décédés dans les communautés et 298 échantillons prélevés sur des patients ayant subi un nouveau test. Dans l’ensemble, l’activité de laboratoire a augmenté de 50 % par rapport à la semaine précédente.

Au 28 avril 2020, 3462 cas de MVE avaient été notifiés au total, soit 3316 cas confirmés et 145 cas probables, dont 2279 cas mortels (taux de létalité global de 66 %). Sur le nombre total de cas confirmés ou probables, 57 % (n=1961) étaient des femmes, 29 % (n=996) des enfants âgés de moins de 18 ans, et 5% (n=171) des agents de santé. Au 28 avril, 1170 malades au total avaient guéri de la MVE.

Les équipes d’intervention doivent faire face à un certain nombre de difficultés, notamment des ressources limitées allouées à la riposte en raison d’autres situations d’urgence locales et mondiales et la présence de groupes armés qui restreint l’accès à certaines communautés. Il est essentiel de détecter, d’isoler, de tester et de prendre en charge au plus tôt tous les nouveaux cas suspects de manière à améliorer l’issue de la maladie et de rompre la chaîne de transmission. La riposte se trouve également freinée par un important déficit de financement. Ainsi, l’OMS a besoin dans l’immédiat de 21,5 millions de dollars É.-U. pour garantir la continuité des activités essentielles de riposte en République démocratique du Congo.