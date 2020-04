Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo : Bulletin d’information sur les flambées épidémiques 23 avril 2020

Bulletin d'information sur les flambées épidémiques

23 avril 2020

Du 15 au 21 avril 2020, trois nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE) ont été signalés en République démocratique du Congo, tous dans la zone de santé de Beni, dans la province du Nord-Kivu (Figure 1). Deux des trois cas étaient enregistrés en tant que contacts, même si aucun ne faisait l'objet d'un suivi régulier de la part de l'équipe d'intervention en raison de problèmes d'insécurité et de difficultés persistantes dues à la réticence de la population.

Au total, six cas ont été signalés depuis le 10 avril dont quatre ont conduit au décès du patient, deux au sein de la communauté et deux dans un centre de traitement Ebola (CTE). En ce moment, un cas confirmé est pris en charge dans un CTE et un autre reste dans sa communauté. Les équipes d'intervention se sont mises en rapport avec cette dernière pour tenter de transférer la personne concernée vers un CTE et lui donner accès au traitement et à des soins de soutien, ainsi que pour prévenir toute transmission ultérieure au sein de la communauté.

Avant l'apparition de ce groupe de cas à Beni, la dernière personne dont le diagnostic pour la MVE avait été confirmé avait donné par deux fois un test négatif et était sortie du centre de soins le 3 mars 2020. Au 21 avril, 762 contacts de ces cas avaient été enregistrés au total, dont 603 (79 %) faisaient l'objet d'un suivi.

Des échantillons prélevés sur les six cas confirmés ont été envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) à des fins de séquençage génétique dans le but d'aider les équipes de surveillance à enquêter sur l'origine de l'infection et à établir si ces cas étaient liés à une chaîne de transmission connue. Le séquençage du virus en laboratoire a fait apparaître un lien avec les cas confirmés en juillet 2019, ce qui laisse supposer une exposition à une source d'infection persistante. Dès lors, les personnes du groupe actuel pourraient avoir été infectées par contact direct avec les liquides biologiques d'un survivant (cas asymptomatique ou rechute). Les enquêtes se poursuivent pour établir les chaînes de transmission depuis juillet 2019 dans les zones de santé de Beni et de Katwa, ainsi qu'autour des cas confirmés signalés en avril 2020.

Du 15 au 21 avril 2020, 2037 alertes en moyenne ont été signalées chaque jour et ont fait l'objet d'une enquête, dont 196 ont été validées en moyenne quotidiennement et correspondaient à des cas suspects nécessitant des soins spécialisés et un dépistage en laboratoire pour exclure la MVE. Bien que le rythme des alertes ait légèrement augmenté la semaine dernière, il reste insuffisant dans la mesure où les équipes sont appelées à s'occuper d'autres situations d'urgence, notamment la COVID-19. La présence de groupes armés et un accès restreint à certaines communautés comptent parmi les difficultés auxquelles les équipes d'intervention doivent faire face.

Neuf laboratoires continuent d'assurer un dépistage en temps voulu des cas suspects. Ainsi, du 13 au 19 avril 2020, 1030 échantillons ont été analysés, dont 583 prélèvements sanguins sur des sujets vivants présumés atteints, 267 écouvillonnages réalisés sur des sujets décédés dans les communautés et 180 échantillons prélevés sur des patients ayant subi un nouveau test. Dans l'ensemble, l'activité de laboratoire a augmenté de 6 % par rapport à la semaine précédente.

Au 21 avril 2020, 3461 cas de MVE avaient été notifiés au total, soit 3316 cas confirmés et 145 cas probables, dont 2279 cas mortels (taux de létalité global de 66 %). Sur le nombre total de cas confirmés ou probables, 56 % (n=1943) étaient des femmes, 28 % (n=983) des enfants âgés de moins de 18 ans, et 5 % (n=171) des agents de santé. Au 21 avril, 1169 malades au total avaient guéri de la MVE.

Une injection urgente de 20 millions de dollars É.-U. est nécessaire pour permettre aux équipes d'intervention de maintenir le niveau d'opérations approprié jusqu'au début du mois de mai 2020. Pour plus d'informations, veuillez consulter la déclaration La fin est en vue, mais des résurgences sont probables dans la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. (en anglais)

Action de santé publique

Pour des informations détaillées sur les actions de santé publique menées par le Ministère de la santé, l'OMS et les partenaires, veuillez consulter les derniers rapports de situation publiés par le Bureau régional OMS de l'Afrique :

Évaluation du risque par l'OMS

Le 14 avril 2020, l'OMS a modifié l'évaluation du risque pour cet événement, qui est passé d'élevé à modéré aux niveaux national et régional et qui est resté faible au niveau mondial. L'évaluation du risque sera réexaminée en permanence au cours des prochains jours en fonction des informations disponibles et communiquées.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la Statement on the meeting of the International Health Regulations (2005) Déclaration sur la réunion du Comité d'urgence du Règlement sanitaire international (2005) concernant la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo du 14 avril 2020

Conseils de l'OMS

Sur la base des informations actuellement disponibles, l'OMS déconseille d'instaurer des restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo en lien avec cette flambée de MVE. Les exigences relatives aux certificats de vaccination Ebola ne constituent pas une base raisonnable pour restreindre la circulation transfrontalière ou la délivrance de visas aux voyageurs en provenance ou à destination des pays touchés. L'OMS continue de suivre de près et, si nécessaire, de vérifier les mesures relatives aux voyages et au commerce dans le cadre de cette flambée. À l'heure actuelle, aucun pays n'a mis en œuvre de mesures relatives aux voyages qui entravent considérablement le trafic international à destination et en provenance de la République démocratique du Congo en lien avec cette flambée de MVE. Les voyageurs devraient consulter un médecin avant leur départ et adopter de bonnes pratiques d'hygiène. De plus amples informations sont disponibles dans lesrecommandations de l'OMS concernant le trafic international dans le cadre de la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (en anglais).

