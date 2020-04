Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo: Bulletin d’information sur les flambées épidémiques 9 avril 2020

Depuis le 17 février 2020, aucun nouveau cas de maladie à virus Ebola (MVE) n’a été signalé en lien avec la flambée en cours en République démocratique du Congo (Figure 1). L’évolution de la situation est positive, toutefois, compte tenu des difficultés actuelles liées aux ressources limitées consécutives aux autres situations d’urgence locales et mondiales, des problèmes liés à l’insécurité qui continue de régner, des déplacements de population dans les précédents foyers et de l’accès limité à certaines communautés touchées, le risque de réémergence du virus reste élevé. Il est donc essentiel de maintenir les opérations de surveillance et de riposte jusqu’à la déclaration de la fin de l’épidémie et après celle-ci, comme l’indiquent les critères recommandés par l’OMS pour déclarer la fin de la flambée de MVE (en anglais).

Les activités de riposte à la flambée se poursuivent et consistent notamment à enquêter sur les nouvelles alertes et à les valider, à appuyer la prestation de soins appropriés et le diagnostic rapide de cas suspects (qui continuent à être détectés), à apporter un soutien aux malades guéris par le biais d’un programme pluridisciplinaire ainsi qu’à assurer une transition stratégique des activités. Du 1er au 7 avril, 2208 alertes ont été signalées et fait l’objet d’une enquête, en moyenne chaque jour, ce qui représente une baisse de plus de 50 % du nombre d’alertes rapportées dans les zones de santé touchées par rapport aux deux dernières semaines. 175 de ces alertes ont été validées et correspondaient effectivement à des cas suspects nécessitant des soins spécialisés et un dépistage en laboratoire pour exclure la MVE. Du 30 mars au 5 avril, 1347 échantillons ont été analysés, dont 645 prélèvements sanguins chez des sujets vivants présumés atteints, 318 écouvillonnages réalisés sur des sujets décédés dans les communautés et 384 échantillons prélevés sur des patients ayant subi un nouveau test. Dans l’ensemble, l’activité au laboratoire a baissé de 43 % par rapport à la semaine précédente.

Au 7 avril 2020, 3453 cas de MVE avaient été notifiés au total par 29 zones de santé (Tableau 1), soit 3310 cas confirmés et 143 cas probables, dont 2273 cas mortels (taux de létalité global de 66 %). Sur le nombre total de cas confirmés ou probables, 57 % (n=1935) étaient des femmes, 29% (n=979) des enfants âgés de moins de 18 ans, et 5 % (n=171) des agents de santé.

Une injection urgente de US $20 millions est nécessaire pour permettre aux équipes d’intervention de maintenir le niveau d’opérations approprié jusqu’au début du mois de mai 2020. Pour plus d’informations, veuillez consulter cette déclaration (en anglais).

Action de santé publique L’OMS suit en permanence l’évolution de la situation épidémiologique et du contexte de l’épidémie pour s’assurer que l’appui à la riposte est adapté à l’évolution des circonstances. D’après la dernière évaluation, les niveaux de risque à l’échelle régionale et nationale restent élevés, tandis que le niveau de risque à l’échelle mondiale demeure faible.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer des restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Les exigences relatives aux certificats de vaccination Ebola ne constituent pas une base raisonnable pour restreindre la circulation transfrontalière ou la délivrance de visas aux voyageurs en provenance ou à destination des pays touchés. L’OMS continue de suivre de près et, si nécessaire, de vérifier les mesures relatives aux voyages et au commerce dans le cadre de cette flambée. À l’heure actuelle, aucun pays n’a mis en œuvre de mesures relatives aux voyages qui entravent considérablement le trafic international à destination et en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs devraient consulter un médecin avant leur départ et adopter de bonnes pratiques d’hygiène. De plus amples informations sont disponibles dans les recommandations de l’OMS concernant le trafic international dans le cadre de la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (en anglais).