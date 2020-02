Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 13 février 2020

Cette semaine, l’incidence de la maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo est restée faible (Figure 1). Du 5 au 11 février, trois nouveaux cas confirmés ont été signalés dans la zone de santé de Beni, dans la province du Nord-Kivu. Ces trois cas entretenaient des liens épidémiologiques avec la chaîne de transmission ayant son origine dans l’aire de santé d’Aloya (zone de santé de Mabalako) et il est possible qu’ils aient été exposés au virus par une infection nosocomiale à Beni. Le dernier cas signalé dans la zone de santé de Beni, le 11 février, a été isolé le lendemain de l’apparition des symptômes. La détection précoce des cas réduit la probabilité de transmission de la MVE dans les communautés et améliore considérablement l’issue clinique pour les patients.

Au cours des 21 derniers jours (du 22 janvier au 11 février 2020), 12 cas confirmés, dont trois décès dans des communautés, ont été notifiés dans quatre aires de santé appartenant à deux zones de santé où la MVE est active, dans la province du Nord-Kivu (Figure 2, Tableau 1) : Beni (n=11) et Mabalako (n=1). Aucun nouveau cas n’a été notifié dans la zone de santé de Katwa depuis 42 jours. Il est encourageant de constater la réduction continue de l’étendue géographique des cas de MVE et la tendance à la baisse de l’incidence des cas observées au cours des 21 derniers jours ; cependant, ces progrès restent fragiles et ne doivent pas conduire à un relâchement des efforts de riposte. Il est essentiel de rester vigilant pour améliorer la lutte contre l’infection dans les établissements de soins et assurer le repérage précoce et le suivi des cas et des contacts.

Au 11 février, 3432 cas de MVE avaient été notifies au total, soit 3309 cas confirmés et 123 cas probables, dont 2253 cas mortels (taux de létalité global de 66 %) (Tableau 1). Sur le nombre total de cas confirmés ou probables, 56% (n=1923) étaient des femmes, 28% (n=968) étaient des enfants âgés de moins de 18 ans, et 5% (n=172) étaient des agents de santé.

Le 12 février, le Directeur général de l’OMS a convoqué à nouveau le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI). Le Comité a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations temporaires émises le 18 octobre 2019. Les représentants du Ministère de la santé de la République démocratique du Congo, du Coordonnateur des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola et du Secrétariat de l’OMS ont fourni des informations actualisées sur la flambée. La situation dans les pays limitrophes et la préparation dans les zones de la République démocratique du Congo qui ne sont pas touchées ont également été examinées. Le Comité a estimé que cet événement constituait toujours une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Pour plus d’informations, lire la déclaration du Comité d’urgence..

Le 10 février, l’OMS a publié, à l’intention des soignants, de nouvelles lignes directrices sur la prise en charge des femmes enceintes ou allaitantes dans le contexte de la maladie à virus Ebola. Ce document fait le point des données existantes et présente des recommandations sur l’ensemble de soins à prodiguer aux femmes exposées au virus, chez qui la maladie a été diagnostiquée ou qui ont guéri. Il permettra aux soignants, aux équipes intervenant en urgence et aux décideurs d’améliorer les mesures de prévention et de traitement dans le cadre d’une flambée de maladie à virus Ebola.