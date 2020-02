Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 30 janvier 2020

Entre le 22 et le 28 janvier, cinq nouveaux cas confirmés ont été signalés dans le cadre de la flambée de maladie à virus Ebola (MVE) qui touche actuellement la République démocratique du Congo. Tous ces cas ont été notifiés dans la zone de santé de Beni et entretenaient des liens épidémiologiques avec la chaîne de transmission ayant son origine dans l’aire de santé d’Aloya (zone de santé de Mabalako). Il est probable que tous ces cas aient été exposés au virus par une infection nosocomiale chez un tradipraticien. Tous les cas avaient été identifiés comme des contacts, mais n’avaient pas fait l’objet d’un suivi au moment de la détection.

Un cas confirmé notifié le 20 janvier est resté dans la communauté pendant quatre jours avant d’être admis dans un centre de traitement Ebola (CTE) et a infecté deux personnes supplémentaires dans la communauté. Ces deux personnes, ayant fait l’objet d’un signalement le 27 janvier, sont restées quatre à cinq jours dans la communauté alors qu’elles présentaient des symptômes avant d’être placées à l’isolement. L’autre cas confirmé est une personne qui est restée dans la communauté pendant huit jours après l’apparition des symptômes et qui est décédée dans la communauté le 28 janvier. Les cas confirmés ayant passé du temps dans la communauté accroissent le risque de transmission de la MVE à leurs contacts. Par conséquent, d’autres cas sont attendus au cours des deux prochaines semaines dans les aires de santé de Bundji et de Kanzulinzuli, ainsi que dans les aires limitrophes de la zone de santé de Beni.

Au cours des 21 derniers jours (du 8 au 28 janvier 2020), 28 cas confirmés ont été notifiés dans cinq aires de santé appartenant à trois zones de santé où la MVE est active dans la province du Nord-Kivu (Figure 1, Figure 2, Tableau 1) : (n=18), Mabalako (n=9), et Musienene (n=1). La zone de santé de Beni reste le point chaud de cette flambée épidémique : 64 % des cas confirmés au cours des 21 derniers jours y ont été signalés. Au 28 janvier, il s’est passé plus de 21 jours sans que les zones de santé suivantes n’enregistrent de nouveaux cas confirmés de MVE : zone de santé de Mambasa dans la province de l’Ituri (23 jours) et zone de santé de Butembo dans la province du Nord Kivu (25 jours). Sur les 28 cas de MVE confirmés au cours des 21 derniers jours, 20 ont été isolés et pris en charge dans les deux premiers jours suivant l’apparition des symptômes, ce qui améliore les chances de survie et diminue le risque d’infecter des contacts dans la communauté.

Au cours des 21 derniers jours, des tendances encourageantes ont été observées pour ce qui est de l’évolution de la flambée. Au cours de la dernière semaine épidémiologique (du 20 au 26 janvier 2020), le nombre de cas notifiés a été le plus faible jamais enregistré depuis le début de la riposte ; des cas ont été signalés dans cinq aires de santé appartenant à trois zones de santé. En outre, les résultats de la recherche des contacts et le nombre quotidien d’alertes notifiées continuent de s’améliorer au fil du temps (Figure 3, Figure 4). La recherche de contacts a énormément progressé dans la zone de santé de Beni depuis que des logements et des services essentiels ont été mis à la disposition des contacts connus ayant accepté d’être suivis. Malgré ces signes encourageants, il ne faut pas baisser la garde pour surmonter les obstacles qui se dressent encore. Les possibles transmissions nosocomiales chez les tradipraticiens restent un facteur clé de la flambée en cours et sont sources de difficultés particulières, notamment pour ce qui est de l’identification des contacts.

Au 28 janvier, 3421 cas de MVE avaient été notifiés au total, soit 3302 cas confirmés et 119 cas probables, dont 2242 cas mortels (taux de létalité global de 66 %) (Tableau 1). Sur le nombre total de cas confirmés ou probables 56% (n=1918) étaient des femmes, 28% (n=963) étaient des enfants âgés de moins de 18 ans, et 5% (n=172) des agents de santé.