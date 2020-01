Maladie à virus Ebola - République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 9 janvier 2020

Douze nouveaux cas confirmés ont été notifiés entre le 1er et le 7 janvier dans le contexte de l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) qui touche actuellement les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Cette semaine, les cas confirmés ont été signalés dans neuf aires de santé situées dans quatre zones de santé: Butembo (42%, n=5), Mambasa (33%, n=4), Mangina (17%, n=2), et Beni (8%, n=1). Le nouveau cas notifié à Beni est lié à une chaîne de transmission qui provient de l’aire de santé d’Aloya, dans la zone de santé de Mabalako.

Au cours des 21 derniers jours (du 18 décembre 2019 au 7 janvier 2020), 41 cas confirmés ont été signalés dans 13 aires de santé réparties dans 6 zones de santé où la MVE est active, dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri (Figure 2, Tableau 1): Mabalako (49%, n=20), Butembo (22%, n=9), Kalunguta (12%, n=5), Mambasa (10%, n=4), Katwa (5%, n=2) et Beni (2%, n=1). La zone de santé de Mabalako demeure le principal foyer de MVE totalisant 49% des cas confirmés signalés au cours des 21 derniers jours. Bien que la majorité des cas (76%, n=31) soient liés à des chaînes de transmission connues, la réintroduction de la maladie dans des zones de santé à forte densité de population qui ont été auparavant déclarées exemptes de MVE, comme les zones de santé de Butembo, Katwa et Beni, suscite des inquiétudes. Les sources d’exposition de cinq nouveaux cas notifiés dans la zone de santé de Kalunguta et de quatre nouveaux cas signalés dans la zone de santé de Mambasa au cours des 21 derniers jours font actuellement l’objet d’une enquête.

Au 7 janvier, 3392 cas de MVE avaient été notifiés au total, dont 3274 cas confirmés et 118 cas probables, parmi lesquels 2235 cas sont décédés (taux de létalité global de 66%) (Tableau 1). Sur l’ensemble des cas confirmés et probables, 56% (n=1903) étaient des femmes, 28% (n=956) étaient des enfants âgés de moins de 18 ans et 169 (5% de tous les cas notifiés) étaient des agents de santé.