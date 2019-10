Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 3 octobre 2019

La flambée de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo se poursuit cette semaine, avec 20 nouveaux cas confirmés notifiés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri du 25 septembre au 1er octobre 2019, contre 29 la semaine précédente. Cette baisse du nombre de cas doit être interprétée avec prudence, car les problèmes opérationnels et de sécurité dans certaines zones de santé rendent la détection des cas et la riposte difficiles. Plus de la moitié (55 %) des cas enregistrés la semaine dernière provenaient des zones de santé de Mambasa et de Mandima, on constate ainsi un changement manifeste dans les zones considérées comme des points chauds de l’épidémie, à savoir des zones urbaines à haute densité, comme Butembo, Katwa et Beni, à des zones plus rurales avec une densité de population plus faible. Il en résulte un changement dans la dynamique de transmission, on observe en effet une transmission communautaire accrue et la possibilité d’un niveau de transmission moins important dans les établissements de santé. Inversement, cette situation pourrait créer de nouveaux problèmes liés à l’accessibilité ainsi que des difficultés logistiques pour atteindre les villages touchés, en particulier à l’approche de la saison des pluies.

Dans la zone de santé de Mambasa, les retards enregistrés en matière de sensibilisation à la MVE et de participation de la communauté et de la société civile à la riposte ont entrainé la méfiance au sein des communautés. Dans le but de renforcer la participation des communautés locales à la riposte, l’OMS collabore avec celles-ci ainsi que la société civile et les partenaires de la zone de santé de Mambasa pour mobiliser les groupes de femmes et améliorer la surveillance communautaire. Alors qu’à Lwemba, dans la zone de santé de Mandima, la faible connaissance de la MVE qui est aggravée par le conflit armé qui y sévit, a entrainé une intensification des tensions entre les communautés locales et les équipes d’intervention. Cette situation a entraîné des difficultés à mener des investigations sur les décès survenant dans les communautés. Par conséquent, il est probable que le nombre de cas et de décès dans les communautés dans cette zone soit sous-notifié.

Au cours des 21 derniers jours (entre le 11 septembre et le 1er octobre 2019), 106 cas confirmés au total ont été signalés dans 13 zones de santé (Tableau 1, Figure 2), la majorité provenant des zones de santé de Mandima (26%, n=27), de Mambasa (25%, n=26), de Kalunguta (15%, n=16), and et de Komanda (12%, n=13).

Au 1er octobre, 3197 cas de MVE au total avaient été signalés – 3083 cas confirmés et 114 cas probables, dont 2136 cas mortels (taux de létalité global de 67 %). Sur le nombre total de cas confirmés ou probables, 56 % (1790) étaient des femmes, 28 % (906) des enfants âgés de moins de 18 ans, et 5 % (161) des agents de santé.

Selon le pilier 1 du Plan stratégique de riposte actuel, le financement nécessaire pour l’ensemble des partenaires de juillet à décembre 2019 est estimé à US $287 millions, dont US $120-140 millions pour l’OMS. Au 2 octobre 2019, l’OMS a reçu US $61 millions et d’autres fonds ont été promis. Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour financer la riposte jusqu’en décembre 2019, ainsi qu’au premier trimestre de 2020, et l’OMS en appelle à la générosité des donateurs.