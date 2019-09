Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 26 septembre 2019

La flambée de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo se poursuit cette semaine, avec 29 nouveaux cas confirmés notifiés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri du 18 au 24 septembre 2019, contre 57 la semaine précédente. Cette baisse du nombre de cas doit être interprétée avec prudence car les problèmes opérationnels et de sécurité dans certaines zones de santé rendent la détection des cas et la riposte difficiles.

On a récemment constaté une augmentation du nombre d’incidents localisés ayant trait à la sécurité ou aux communautés dans plusieurs zones d’intervention. Depuis août 2019 jusqu’à présent, un tiers environ des incidents concernant les communautés sont survenus dans la zone de santé de Mambasa. Pour renforcer la participation et la collaboration des communautés locales dans cette zone, l’OMS a mis en place une équipe composée de spécialistes des sciences sociales et d’experts de la participation des communautés, de la communication sur les risques et de la promotion de la santé en vue de mettre en œuvre l’approche et la stratégie préconisées dans le Plan stratégique de riposte 4 (SRP4) avec la Commission pour la communication sur les risques et l’engagement communautaire (CREC). Les violences survenues récemment à Lwemba, dans la zone de santé de Mandima, ont entraîné la suspension des activités au cours des neuf derniers jours. Les recherches des contacts ont été partiellement interrompues, d’où la perte de 169 et 162 contacts à Lwemba et Mambasa respectivement.

Au cours des 21 derniers jours (entre le 18 septembre et le 24 septembre 2019), 126 cas confirmés au total ont été signalés dans 13 zones de santé (Tableau 1, Figure 2), la majorité provenant des zones de santé de Mambasa (25%, n=31), de Mandima (18%, n=23), et de Kalunguta (16%, n=20). Aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été signalé au cours des 21 derniers jours dans la zone de santé de Musienene.

Au 24 septembre, 3175 cas de MVE au total avaient été signalés – 3063 cas confirmés et 112 cas probables, dont 2122 cas mortels (taux de létalité global de 67 %). Sur le nombre total de cas confirmés ou probables, 56 % (1778) étaient des femmes, 28 % (902) des enfants âgés de moins de 18 ans, et 5 % (161) des agents de santé.

Les autorités de santé de la République démocratique du Congo ont avalisé l’utilisation d’un deuxième vaccin anti-Ebola expérimental auprès des populations à risque dans des zones où il n’y a pas de transmission de la MVE. Les activités de vaccination systématique dans les zones touchées par la MVE se poursuivront. Le vaccin Merck/MSD continuera à être administré à toutes les personnes fortement exposées au risque de contracter l’infection, y compris celles qui ont été en contact avec un cas confirmé, tous les contacts de contacts, et les autres personnes pour qui on a déterminé que le risque de contracter la maladie était élevé. Le vaccin Johnson & Johnson sera déployé par un consortium regroupant le Ministère de la santé, l'Institut national des recherches biomédicales (INRB) de la République démocratique du Congo, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Médecins Sans Frontières (MSF), MSF Epicentre, la United Kingdom Public Health Rapid Support Team, le Wellcome Trust, et Janssen Vaccines & Prevention B.V. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale assurera la coordination du comité de suivi et de sécurité des données.

Selon le pilier 1 du Plan stratégique de riposte actuel, le financement nécessaire pour l’ensemble des partenaires de juillet à décembre 2019 est estimé à US $287 millions, dont US $120-140 millions pour l’OMS. Au 26 septembre 2019, l’OMS a reçu US $60 millions et d’autres fonds ont été promis. Les fonds actuellement disponibles permettront de combler le déficit de financement jusqu’à la fin octobre 2019. Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour financer la riposte jusqu’en décembre 2019 et l’OMS en appelle à la générosité des donateurs.