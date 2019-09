Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 19 septembre 2019

L’intensité de transmission de la maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo a légèrement augmenté par rapport à la semaine dernière, avec la notification de 57 nouveaux cas confirmés dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri du 11 au 17 septembre 2019 contre 40 la semaine précédente. Au cours de la semaine écoulée, des incidents de sécurité peu importants et localisés ont eu une incidence sur les interventions, notamment les inhumations sans risque et dans la dignité et les activités de vaccination dans les zones de santé de Mambasa et de Komanda.

En outre, des violences ont éclaté du 14 au 17 septembre à Lwemba, dans la zone de santé de Mandima, après le décès d’un agent de santé des suites de la MVE. Ces violences ont entraîné la suspension de toutes les activités dans la région jusqu’à nouvel ordre, ce qui a eu de graves répercussions sur les activités de riposte sur le terrain et pourrait provoquer des lacunes ou des retards dans la notification des nouveaux cas de MVE dans ce point chaud. Globalement, ces incidents soulignent que les communautés locales doivent en permanence collaborer et être sensibilisées dans les régions où la MVE se transmet et dans les régions à haut risque qui ne sont pas encore touchées.

Au cours des 21 derniers jours (entre le 28 août et le 17 septembre 2019), 145 cas confirmés au total ont été signalés dans 14 zones de santé (Tableau 1, Figure 2), la majorité provenant des zones de santé de Kalunguta (21%, n=30), de Mambasa (21%, n=30), et de Mandima (19%, n=27). On constate une baisse relative du nombre de cas dans la zone de santé de Beni, où il y a eu 14 cas au cours des 21 derniers jours. Aucun nouveau cas confirmé de MVE n’a été signalé au cours des 21 derniers jours dans les zones de santé de Masereka et de Lolwa.

Au 17 septembre, 3145 cas de MVE au total avaient été signalés – 3034 cas confirmés et 111 cas probables, dont 2103 cas mortels (taux de létalité global de 67 %). Sur le nombre total de cas confirmés ou probables, 56 % (1760) étaient des femmes et 29 % (898) des enfants âgés de moins de 18 ans, et 5 % (159) des agents de santé.

Selon le pilier 1 du Plan stratégique de riposte actuel, le financement nécessaire pour l’ensemble des partenaires de juillet à décembre 2019 est estimé à US $287 millions, dont US $120-140 millions pour l’OMS. Au 19 septembre 2019, l’OMS a reçu US $60 millions et d’autres fonds ont été promis. Les fonds actuellement disponibles permettront de combler le déficit de financement jusqu’à la fin octobre 2019. Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour financer la riposte jusqu’en décembre 2019 et l’OMS en appelle à la générosité des donateurs. Une synthèse du financement que l’OMS a reçu depuis le début de cette flambée est disponible ici.

Action de santé publique

Pour des informations plus détaillées sur les actions de santé publique menées par le Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires, veuillez consulter les derniers rapports de situation publiés par le Bureau régional OMS de l’Afrique :

Rapports de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo (en anglais seulement)

Évaluation du risque par l’OMS

L’OMS suit en permanence l’évolution de la situation épidémiologique et du contexte de l’épidémie pour s’assurer que l’appui à la riposte est adapté à l’évolution des circonstances. D’après la dernière évaluation, effectuée le 5 août 2019, les niveaux de risque à l’échelle régionale et nationale restent très élevés, tandis que le niveau de risque à l’échelle mondiale reste faible.

Comme les points chauds ne se trouvent pas toujours aux mêmes endroits, la dynamique de transmission et de la suspicion est hétérogène et on suspecte des retards dans la notification à cause d’incidents de sécurité, les variations marginales du nombre de cas doivent être interprétés avec prudence. Ces facteur, combinés aux nombreux mouvements de population des zones touchées par la flambée vers d’autres régions de la République démocratique du Congo et, par-delà les frontières poreuses, vers les pays limitrophes, font augmenter le risque de propagation géographique – à la fois à l’intérieur du pays et dans les pays voisins. En revanche, les importantes activités de préparation opérationnelle menées dans plusieurs pays limitrophes ont renforcé les moyens permettant de détecter rapidement les cas et de freiner la propagation de la maladie au niveau local. Ces efforts doivent poursuivis, intensifiés et pérennisés.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer des restrictions aux voyages à destination de la République démocratique du Congo ou aux échanges commerciaux avec ce pays. Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué pour protéger les populations contre le virus Ebola. Par conséquent, il n’est pas raisonnable d’exiger un certificat de vaccination anti-Ebola pour limiter la circulation transfrontalière ou la délivrance de visas aux passagers à destination ou en provenance des pays touchés. L’OMS continue de surveiller attentivement et, si nécessaire, de vérifier les mesures prises concernant les voyages et le commerce en relation avec cet événement. Pour le moment, aucun pays n’a pris de mesures entravant de manière importante le trafic international à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène. Des informations supplémentaires sont disponibles en anglais dans les recommandations de l'OMS en matière de trafic international relatives à la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo.