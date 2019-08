Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 8 août 2019

La flambée de malade à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo s'est poursuivie cette semaine, l’intensité de transmission étant similaire à celle observée ces dernières semaines avec une moyenne de 86 cas par semaine (de 80 à 91 cas par semaine) au cours des six dernières semaines (Figure 1). Il n'y a actuellement aucun cas confirmé de maladie à virus Ebola (MVE) en dehors de la République démocratique du Congo.

Au cours des 21 jours allant du 17 juillet au 6 août 2019, 65 aires de santé relevant de 16 zones de santé ont signalé de nouveaux cas (Tableau 1, Figure 2). Au cours de cette période, un total de 257 cas confirmés ont été signalés, dont la majorité provenant des zones de santé de Beni (46 %, n=119) et de Mandima (23 %, n=58). La plupart des cas récents dans la zone de santé de Mandima ont été signalés dans les aires de santé du nord de Somé (n=39) et de Mayuano (n=8). Sur les huit cas signalés dans la zone de santé de Mambasa au cours des 21 derniers jours, la majorité ont des liens épidémiologiques avec l'aire de santé de Somé, et on observe une transmission locale limitée à Mambasa à ce jour.

Aucun nouveau cas confirmé n'a été signalé dans la ville de Goma depuis notre dernier rapport, avec un total de quatre cas confirmés à ce jour dans les zones de santé de Goma (n=1) et de Nyiragongo (n=3). Sur les quatre cas, deux sont morts et deux sont dans un centre de traitement Ebola. Le 3 août, la période de suivi de 21 jours a pris fin pour les 256 contacts du premier cas confirmé dans la zone de santé de Goma (signalé le 14 juillet). Au total, 232 contacts (dont 114 contacts à haut risque) des cas de Nyiragongo restent sous surveillance. Les activités de vaccination en cours ont permis d’atteindre la majorité (98 %) des contacts éligibles et1314 contacts, contacts de contacts et agents de première ligne ont été vaccinés à ce jour.

De nouvelles infections continuent d'être signalées parmi le personnel travaillant dans les postes de santé communautaire et d'autres établissements. Au cours des 21 derniers jours, 14 nouveaux cas ont été signalés parmi les agents de santé à Mandima (n=5), Beni (n=4), et un cas dans chacune des villes suivantes : Katwa, Mambasa, Masereka, Oicha, et Vuhovi. Au total, 149 agents de santé (5 %) ont été infectés à ce jour.

Au 6 août, un total de 2 781 cas de MVE avaient été signalés, dont 2 687 cas confirmés et 94 cas probables, y compris 1 866 cas mortels (taux de létalité global : 67%). Sur le nombre total des cas confirmés et probables, 56 % (1 572) étaient des femmes et 28 % (791) étaient des enfants de moins de 18 ans.