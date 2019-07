Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 25 juillet 2019

La flambée de maladie à virus Ebola (MVE) qui sévit dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo se poursuit dans un contexte de crise complexe, et nous observons toujours une transmission locale soutenue et un nombre élevé de cas. En particulier, la zone de santé de Beni a enregistré plus de la moitié de l'ensemble des nouveaux cas notifiés au cours des trois dernières semaines, ainsi qu'un certain nombre de cas et de contacts qui s'étaient rendus dans d'autres zones de santé. Il s'agit de la deuxième vague de la flambée épidémique dans la zone de santé de Beni, et celle-ci est plus importante en nombre de cas et plus longue en termes de durée que la vague initiale. On continue de signaler de nouveaux cas d'infections nosocomiales et d'infections chez des agents de santé à Beni ainsi que dans d'autres zones de santé touchées, en dépit des efforts considérables déployés par de multiples organismes en matière de lutte antiinfectieuse durant la dernière vague de la flambée. Un total de 141 cas (soit 5 % du nombre total) ont déjà été signalés à ce jour.

TLe suivi intensif des contacts du cas confirmé qui était arrivé à Goma le 14 juillet (voir Bulletin d’information sur les flambées épidémiques du 18 juillet) se poursuivra jusqu'à la fin de la période de 21 jours. Dans le cadre de la riposte face à ce cas de MVE, 19 agents de santé provenant d'autres postes ont été déployés à Goma pour fournir un soutien. Les rumeurs selon lesquelles ses contacts se rendaient à Bukavu, dans le Sud-Kivu, ont fait l'objet d'une investigation et les équipes chargées de la riposte ont écarté celles-ci. Aucun nouveau cas n'a été signalé à Goma à ce jour. Il n'y a actuellement aucun cas confirmé de MVE en dehors de la République démocratique du Congo.

Le premier pilier du quatrième Plan de riposte stratégique à la flambée de MVE en République démocratique du Congo a été communiqué en début de semaine par le Ministère de la santé de la République démocratique du Congo, avec le soutien d'un consortium international de partenaires impliqués dans ces efforts de riposte. Le premier pilier couvre les principales mesures de riposte de santé publique face à la flambée épidémique. D'autres piliers du plan sont en cours de finalisation et seront progressivement diffusés.

Dans les 21 jours allant du 3 juillet au 23 juillet 2019, 64 aires de santé relevant de 18 zones de santé, soit 10 % des 664 aires de santé que comptent les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri (Figure 2), ont signalé de nouveaux cas. Au cours de cette période, 242 cas confirmés au total ont été signalés, dont la majorité provenaient des zones de santé de Beni (53 %, n=129), Mandima (11%, n=26), Mabalako (10%, n=23), et Katwa (7%, n=17) (Tableau 1). Au 23 juillet 2019, 2612 cas de MVE au total, dont 2518 confirmés et 94 probables ont été notifiés ; et parmi les cas confirmés on compte 1756 décès. Parmi les cas confirmés ou probables, 56 % (1470) étaient des femmes et 29 % (744) des enfants de moins de 18 ans. Les zones de santé de Bunia, Kyondo et Musienene ont récemment notifié qu'une période de 21 jours s'était écoulée depuis leur dernier cas signalé. Cependant, étant donné que les risques de réintroduction du virus dans ces zones restent élevés, les équipes doivent être dotées de toutes les ressources nécessaires et rester vigilantes.

Action de santé publique

Pour des informations plus détaillées sur les actions de santé publique menées par le Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires, veuillez consulter les derniers rapports de situation publiés par le Bureau régional OMS de l’Afrique :

Rapports de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo (en anglais seulement)

Évaluation du risque par l’OMS

L’OMS suit en permanence l’évolution de la situation épidémiologique et du contexte de l’épidémie pour s’assurer que l’appui à la riposte est adapté à l’évolution des circonstances. D’après la dernière évaluation, les niveaux de risque à l’échelle régionale et nationale restent très élevés, tandis que le niveau de risque à l’échelle mondiale reste faible.

On constate encore des taux très élevés de transmission dans les zones des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri touchées par la flambée épidémique, ainsi qu'une propagation à de nouvelles zones (à haut risque) et au-delà des frontières ces derniers mois, sans toutefois une transmission locale soutenue dans ces zones. La forte proportion de décès dans les communautés, la proportion relativement faible de nouveaux cas qui étaient des contacts connus sous surveillance, l’existence de chaînes de transmission liées aux infections nosocomiales, les retards persistants pris dans la détection et l’isolement, et les difficultés à avoir accès à certaines communautés du fait de l’insécurité et des poches de réticence sont autant de facteurs qui augmentent la probabilité d’apparition de nouvelles chaînes de transmission dans les communautés touchées. La situation sécuritaire se caractérise par la reprise des activités des groupes armés non étatiques à l’intérieur des principales zones d’opération. L'intensification des activités des ADF a également entraîné des affrontements avec les FARDC dans la partie nord-est de Beni, dans les zones de Oicha et Erengeti. Afin d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel et la continuité des activités, ce domaine opérationnel continue de faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation étroits, et des mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre. La longueur de la flambée actuelle, la fatigue du personnel chargé de la riposte ainsi que les ressources et le financement limités représentent des risques supplémentaires.

Les risques susmentionnés, associés à des taux élevés de mouvements de population des zones touchées par la flambée vers d'autres régions de la République démocratique du Congo et par-delà des frontières poreuses vers les pays voisins, augmentent le risque de propagation géographique en République démographique du Congo et dans les pays voisins. À l’inverse, la bonne préparation opérationnelle et les activités de préparation dans plusieurs pays limitrophes ont probablement renforcé la capacité à détecter rapidement les cas et atténué la propagation au niveau local. Ces activités doivent continuer d’être mises en œuvre à plus grande échelle. Conseils de l’OMS

Le 17 juillet 2019, le Directeur général a convoqué la réunion du Comité d’urgence au titre du Règlement sanitaire international (RSI) (2005) concernant la maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo (RDC). Le Directeur général a accepté la recommandation du Comité et a déclaré que la flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo constitue une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Davantage d’informations, notamment les recommandations provisoires formulées par le Comité d’urgence figurent dans la déclaration, le discours du Directeur général, et le communiqué de presse..

Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer des restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué pour protéger les populations contre le virus Ebola. Par conséquent, il n’est pas raisonnable d’exiger un certificat de vaccination anti-Ebola pour limiter la circulation transfrontalière ou la délivrance de visas aux passagers à destination ou en provenance des pays touchés. L’OMS continue de surveiller attentivement les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec cet événement, effectuant les vérifications nécessaires le cas échéant. Pour le moment, aucun pays n’a pris de mesures entravant sensiblement les voyages internationaux à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène. Des informations supplémentaires sont disponibles dans les recommandations de l'OMS en matière de trafic international relatives à la flambée épidémique de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo.