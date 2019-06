Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 13 juin 2019

Dans le contexte de la flambée de maladie à virus Ebola (MVE) qui touche la République démocratique du Congo (RDC), le nombre de nouveaux cas continue à baisser dans les points chauds, comme les zones de santé de Katwa, Beni et Kalunguta. Cependant, dans d’autres zones, comme celles de Mabalako et Butembo, on constate encore des taux modérés de transmission. Compte tenu de la poursuite de la transmission de la MVE dans les communautés de 12 zones de santé des provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, des facteurs tels que les retards persistants dans la détection des cas, le fait qu’un tiers des cas environ décèdent en dehors des centres de traitement Ebola ou des centres de transit et la grande mobilité de la population entraînent un fort risque de propagation en RDC et dans les pays limitrophes. La récente exportation de cas en Ouganda – il s’agit des premiers cas confirmés détectés en dehors des provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri depuis le début de la flambée il y a plus de 10 mois – l’a bien montré. Voir le bulletin d’information sur la MVE en Ouganda pour plus d’informations.

Maladie à virus Ebola – Ouganda

Une baisse hebdomadaire de l’incidence a été signalée dans certaines zones de santé mais on a observé une intensification ou une poursuite de la flambée dans d’autres zones de santé (Figure 1). Dans les 21 jours allant du 22 mai au 11 juin 2019, 62 aires de santé relevant de 12 zones de santé, soit 9 % des 664 aires de santé que comptent les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri (Figure 2), ont signalé de nouveaux cas. Au cours de cette période, 212 cas confirmés au total ont été signalés, dont la majorité provenaient des zones de santé de Mabalako (33 %, n=69), Butembo (18 %, n=39), Katwa (14 %, n=30), Mandima (11 %, n=23) et Beni (9 %, n=20). Deux cas confirmés ont aussi été notifiés au cours de la semaine écoulée, l’un dans la zone de santé de Rwampara et l’autre dans celle de Komanda, longtemps après la notification du dernier cas. Les deux cas ont contracté l’infection dans les points chauds susmentionnés.

Au 11 juin 2019, 2084 cas de MVE au total, dont 1990 confirmés et 94 probables, avaient été notifiés. Au total, 1405 décès, dont 1311 parmi les cas confirmés, ont été signalés (taux de létalité global : 67 %). Parmi les 2084 cas confirmés ou probables pour lesquels on connaissait l’âge et le sexe, 57 % (1194) étaient des femmes et 29 % (605) des enfants de moins de 18 ans. Le nombre de cas parmi les agents de santé continue à augmenter et il s’établit désormais à 118 (6 % du nombre total de cas).

Compte tenu de ces récents événements, le Directeur général de l’OMS convoquera le Comité d’urgence au titre du Règlement sanitaire international (RSI) le 14 juin 2019. Ce groupe indépendant d’experts de la santé publique donnera au Directeur général son avis sur la question de savoir si cet événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Si telle est la conclusion du Comité, le Directeur général publiera des recommandations temporaires, qui consistent généralement en des mesures sanitaires visant à prévenir la propagation internationale du virus Ebola et à éviter toute interférence inutile avec le trafic international. Une déclaration rendant compte des débats et des conclusions du Comité sera postée sur le site Web de l’OMS immédiatement après la réunion.

Pour des informations plus détaillées sur les actions de santé publique menées par le Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires, veuillez consulter les derniers rapports de situation publiés par le Bureau régional OMS de l’Afrique :

Évaluation du risque par l’OMS

L’OMS suit en permanence l’évolution de la situation épidémiologique et du contexte de l’épidémie pour s’assurer que l’appui à la riposte est adapté à l’évolution des circonstances. D’après la dernière évaluation, les niveaux de risque à l’échelle régionale et nationale restent très élevés, tandis que le niveau de risque à l’échelle mondiale reste faible. Une augmentation hebdomadaire du nombre de nouveaux cas a été observée de février à la mi-mai 2019 ; depuis lors, les taux sont en baisse, mais restent importants. La dégradation générale de la situation sécuritaire et la persistance de poches de méfiance au sein des communautés, exacerbées par les tensions politiques et l’insécurité, en particulier au cours des quatre dernières semaines, ont entraîné des suspensions temporaires récurrentes et des retards dans les enquêtes sur les cas et les activités de riposte dans les zones touchées, ce qui a nui à l’efficacité globale des interventions. Toutefois, le dialogue communautaire récemment instauré, les initiatives de sensibilisation et le rétablissement de l’accès à certains points chauds ont permis d’améliorer l’acceptation par les communautés des activités de riposte et des enquêtes sur les cas. Afin de garantir la sûreté et la sécurité du personnel, les mesures d’atténuation des risques pour la sécurité sont renforcées et des actions sont engagées face aux problèmes procéduraux, opérationnels et liés à la sécurité physique. La forte proportion de décès dans les communautés notifiés parmi les cas confirmés, la proportion relativement faible de nouveaux cas qui étaient des contacts connus sous surveillance, l’existence de chaînes de transmission liées aux infections nosocomiales, les retards persistants pris dans la détection et l’isolement dans les CTE, et les difficultés à notifier en temps utile les cas probables et à intervenir sans délai sont autant de facteurs qui augmentent la probabilité d’apparition de nouvelles chaînes de transmission dans les communautés touchées et le risque de propagation géographique en République démographique du Congo et dans les pays voisins. Les nombreux mouvements de population des zones touchées par la flambée vers d’autres zones de la République démocratique du Congo et, par-delà les frontières poreuses, vers les pays limitrophes pendant les périodes d’insécurité accrue, augmentent encore les risques. La longueur de la flambée actuelle, la fatigue du personnel chargé de la riposte et les ressources limitées représentent des risques supplémentaires. À l’inverse, la bonne préparation opérationnelle et les activités de préparation dans plusieurs pays limitrophes ont probablement renforcé la capacité à détecter rapidement les cas et atténué la propagation au niveau local. Ces activités doivent continuer d’être mises en œuvre à plus grande échelle.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer des restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué pour protéger les populations contre le virus Ebola. Par conséquent, il n’est pas raisonnable d’exiger un certificat de vaccination anti-Ebola pour limiter la circulation transfrontalière ou la délivrance de visas aux passagers quittant la République démocratique du Congo. L’OMS continue de surveiller attentivement les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec cet événement, effectuant les vérifications nécessaires le cas échéant. Pour le moment, aucun pays n’a pris de mesures entravant sensiblement les voyages internationaux à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène.

