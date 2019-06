Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 30 mai 2019

Une baisse du nombre de cas confirmés de maladie à virus Ebola (MVE) a été rapportée cette semaine (22-28 mai). Au cours des sept derniers jours, 73 nouveaux cas confirmés au total ont été notifiés, contre 127 au cours des sept jours précédents. Cette donnée doit être interprétée avec prudence compte tenu de la complexité de l’environnement d’intervention et de la précarité de la situation sécuritaire. Moins de cas ont été notifiés cette semaine à Katwa, l’un des épicentres de la flambée, et le nombre de cas rapportés a également baissé dans d’autres zones de santé, comme celles de Malabo, de Kalunguta et de Mandima. Une transmission active a été signalée dans 14 des 22 zones de santé touchées à ce jour. D’autres premières constatations encourageantes, comme une baisse de la proportion des infections nosocomiales notifiées et des décès dans les communautés et une hausse de la proportion des contacts enregistrés au moment de la détection des cas, ont également été rapportées. Des fluctuations hebdomadaires de ces indicateurs ont déjà été signalées et des incertitudes demeurent quant à la capacité du système de surveillance à identifier tous les nouveaux cas dans les régions où l’insécurité persiste. Les opérations sont encore régulièrement entravées par des problèmes de sécurité et le risque de propagation aux niveaux national et régional reste très élevé.

24 % (73/309) des nouveaux cas confirmés au cours des 21 derniers jours ont été notifiés à Mabalako. De nouveaux cas conformés ont été notifiés dans neuf des 12 aires de santé de Mabalako au cours de cette période. Pendant les 21 jours écoulés entre 8 et le 28 mai 2019, de nouveaux cas ont été notifiés dans 83 aires de santé de 14 zones de santé, représentant 46 % des 180 aires de santé touchées à ce jour (Tableau 1 et Figure 2). Au cours de cette période, 309 cas confirmés au total ont été notifiés, en majorité dans les zones de santé de Mabalako (24 %, n=73), de Butembo (21 %, n=64), de Katwa (14 %, n=42), de Beni (11 %, n=34), de Kalunguta (10 %, n=31), de Musienene (7 %, n=23) et de Mandima (6 %, n=20).

Au 28 mai 2019, 1945 cas de MVE au total, dont 1851 confirmés et 94 probables, avaient été notifiés. Au total, 1302 décès, dont 1208 parmi les cas confirmés, ont été signalés (taux de létalité global : 67 %). Parmi les 1945 cas confirmés ou probables pour lesquels on connaissait l’âge et le sexe, 58 % (1122) étaient des femmes et 29 % (572) des enfants de moins de 18 ans. Le nombre d’agents de santé touchés est désormais de 108 (6 % du nombre total de cas).

Toutes les alertes dans les zones touchées, dans les autres provinces de la République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes, continuent à faire l’objet d’un suivi et d’une enquête. À ce jour, la MVE a été écartée dans toutes les alertes hors des zones touchées par la flambée. Le 3 juin, un pèlerinage est prévu à Namugongo (Ouganda) pour commémorer le décès de martyrs catholiques et anglicans. Les préparatifs du pèlerinage sont en cours.

Cas de MVE chez les enfants de moins de cinq ans

L’OMS procède périodiquement à des analyses épidémiologiques approfondies afin de disposer de données permettant de mettre en lumière toute lacune éventuelle et d’améliorer la riposte sur des bases factuelles. Une analyse approfondie des cas de MVE chez les enfants de moins de cinq ans a fait ressortir quelques tendances intéressantes. Au 28 mai, les enfants de moins de cinq ans représentaient 15 % (300/1949) des cas de MVE notifiés (les enfants de moins d’un an en représentant 6 % (118/1949)). Parmi ces 300 enfants de moins de cinq ans, il y avait 19 cas probables (19/94, soit 20 % des cas probables).

Les données indiquent que les enfants de moins de cinq ans sont emmenés dans les établissements de santé plus tôt que les sujets plus âgés (2,4 jours contre 3,2 jours, respectivement) mais que la plupart de ces cas sont vus dans plusieurs établissements de santé locaux plutôt que dans un CTE. Ces cas ont été vus, en moyenne, dans 1,5 établissement de santé, contre 1,2 établissement de santé pour les sujets plus âgés. Ces observations montrent qu’en général, les parents souhaitent faire soigner leurs enfants dans des établissements de santé mais qu’ils hésitent à les emmener dans un CTE, peut-être de crainte de se trouver loin de leur domicile et sans l’appui de leur famille. Il faut déployer davantage d’efforts pour atténuer les craintes et les malentendus au sujet des CTE et pour lever autant que possible tous les autres obstacles à l’accès, en particulier pour ce groupe d’âge. Tous les cas qui ne sont pas correctement placés à l’isolement, dont les enfants de moins de cinq ans, peuvent représenter un risque considérable de transmission du virus aux agents de santé, aux autres patients et aux membres de la communauté.

En ce qui concerne la recherche des contacts, 28 % des cas de MVE âgés de moins de cinq ans sont enregistrés comme contacts, contre 41 % des cas plus âgés. Bien que les cas de MVE âgés de moins de cinq ans soient moins souvent recensés parmi les contacts, les proportions de cas de moins et de plus de cinq ans sous surveillance restent similaires (18 % contre 20 %, respectivement). Les raisons qui sous-tendent ces faibles chiffres ne sont pas claires et de nouvelles enquêtes sont en cours.

Au 28 mai, le taux de létalité global parmi les cas de MVE chez les enfants de moins de cinq ans est de 77 %. Il est sensiblement plus élevé que parmi les sujets de plus de cinq ans (57 %). Ces chiffres sont conformes à ceux observés lors de la flambée de MVE qui a touché l’Afrique de l’Ouest en 2014.1 . Ce taux de létalité plus élevé dans cette population vulnérable peut s’expliquer de plusieurs façons : la proportion plus faible de cas vus dans les CTE, une mortalité de base plus élevée dans cette population en général et l’impossibilité de vacciner les cas qui n’ont pas été recensés comme contacts. Les décès dans les communautés (tout décès dû à la MVE survenant en dehors des Centres de traitement Ebola/Centres de transit (CTE/CT) représentent 76 % des décès chez les moins de cinq ans et 65 % des décès chez les plus de cinq ans. 54 % des enfants de moins de cinq ans décédés dans leur communauté sont morts dans un établissement de santé.

Comme on pouvait s’y attendre, les taux de létalité parmi les cas de MVE âgés de moins de cinq ans et ceux âgés de plus de cinq ans qui ont été soignés dans une CTE (50 % et 39 %, respectivement) sont beaucoup plus faibles que ceux constatés parmi les cas qui n’ont pas été pris en charge dans un CTE (86 % et 68 %, respectivement). La différence relative des taux de létalité entre les deux groupes se resserre au moment de l’admission dans un CTE. Ceci montre une fois encore qu’il faut continuer à déployer davantage d’efforts pour collaborer avec les communautés en vue d’inciter toutes les populations touchées, et en particulier les parents de jeunes enfants, à se rendre dans un CTE dès que possible afin de conserver les meilleures chances de survie. Dans l’ensemble, les tendances observées sont prometteuses, car les taux de létalité sont plus faibles parmi les jeunes enfants traités dans un CTE et les parents sont prêts à faire soigner leurs enfants dans un établissement de santé, mais il faut absolument améliorer le recensement des contacts de moins de cinq ans et inciter les parents à faire soigner leurs enfants dans les CTE. Il faut souligner aussi que les proportions et les associations qui en résultent, décrites ci-dessus, doivent être interprétées avec prudence car les informations démographiques disponibles sont souvent limitées et sont susceptibles de changer en raison du caractère fluctuant de l’épidémie.

Des efforts sont actuellement déployés afin d’inciter les établissements communautaires à adresser les cas suspects aux CTE/CT et il encore possible de renforcer les activités dans ce domaine. Les enfants de tous âges, y compris les nourrissons, chez qui la MVE est suspectée ou confirmée, sont pris en charge dans des UTE suivant des protocoles de soutien spécifiques optimisés. Les CTE sont dotés de matériel et de médicaments à usage pédiatrique, et de spécialistes qualifiés, pour assurer la prise en charge clinique de ce groupe d’âge. En outre, tous les enfants chez qui la MVE est confirmée sont rapidement inclus dans des protocoles de recherche thérapeutique, après obtention du consentement éclairé. Les enfants bénéficient de soins nutritionnels et d’un soutien psychologique pendant leur séjour au CTE et ils sont pris en charge 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des personnes guéries de la maladie afin de ne pas rester seuls. Comme les patients de toutes les tranches d’âge, les nourrissons et les jeunes enfants bénéficient d’un soutien dans le cadre d’un programme spécialisé de prise en charge des survivants. En outre, les femmes enceintes qui ont survécu à la MVE font l’objet d’un suivi attentif au titre de ce programme et elles retournent dans un CTE pour y accoucher avec l’aide d’une équipe pluridisciplinaire qui possède des compétences en obstétrique et en pédiatrie.

Compte tenu de ces constatations, l’UNICEF et l’OMS collaborent avec des partenaires afin d’appuyer des activités relatives aux soins nutritionnels et au soutien psychosocial pour les patients atteints de MVE et en particulier pour les parents et leurs enfants. Il s’agit notamment de donner des informations sur l’alimentation des nourrissons séparés de leurs parents ou orphelins. L’UNICEF collabore avec des personnes ayant survécu à la MVE et crée des groupes de soutien et de conseil pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Il facilite également le dépistage de la malnutrition chez les enfants de moins de deux ans et l’orientation de ceux pour qui c’est nécessaire vers des unités nutritionnelles. Un appui psychosocial et une aide matérielle sont assurés dans les zones touchées par la flambée, où des nurseries sont mises en place pour les enfants qui ont été séparés de leur mère et où un soutien psychosocial est apporté aux familles qui accompagnent les personnes touchées par le MVE et leurs contacts.

Action de santé publique

Pour des informations plus détaillées sur les actions de santé publique menées par le Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires, veuillez consulter les derniers rapports de situation publiés par le Bureau régional OMS de l’Afrique :

Évaluation du risque par l’OMS

L’OMS suit en permanence l’évolution de la situation épidémiologique et du contexte de l’épidémie pour s’assurer que l’appui à la riposte est adapté à l’évolution des circonstances. D’après la dernière évaluation, les niveaux de risque à l’échelle régionale et nationale restent très élevés, tandis que le niveau de risque à l’échelle mondiale reste faible. On constate une augmentation hebdomadaire du nombre de nouveaux cas depuis la fin février 2019. La dégradation générale de la situation sécuritaire et la persistance de poches de méfiance au sein des communautés, exacerbées par les tensions politiques et l’insécurité ont entraîné des suspensions temporaires récurrentes et des retards dans les enquêtes sur les cas et les activités de riposte dans les zones touchées, ce qui a nui à l’efficacité globale des interventions. Toutefois, le dialogue communautaire récemment instauré, les initiatives de sensibilisation et le rétablissement de l’accès à certains points névralgiques ont permis d’améliorer l’acceptation par les communautés des activités de riposte et des enquêtes sur les cas. La forte proportion de décès dans les communautés notifiés parmi les cas confirmés, la proportion relativement faible de nouveaux cas qui étaient des contacts connus sous surveillance, l’existence de chaînes de transmission liées aux infections nosocomiales, les retards persistants pris dans la détection et l’isolement dans les CTE, et les difficultés à notifier en temps utile les cas probables et à intervenir sans délai sont autant de facteurs qui augmentent la probabilité d’apparition de nouvelles chaînes de transmission dans les communautés touchées et le risque de propagation géographique en République démographique du Congo et dans les pays voisins. Les nombreux mouvements de population des zones touchées par la flambée vers d’autres zones de la République démocratique du Congo et, par-delà les frontières poreuses, vers les pays limitrophes pendant les périodes d’insécurité accrue, augmentent encore les risques. La longueur de la flambée actuelle, la fatigue du personnel chargé de la riposte et les ressources limitées représentent des risques supplémentaires. À l’inverse, la bonne préparation opérationnelle et les activités de préparation dans plusieurs pays limitrophes ont probablement renforcé la capacité à détecter rapidement les cas et atténué la propagation au niveau local. Toutefois, il est indispensable à ce jour que ces activités continuent d’être mises en œuvre à plus grande échelle.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer des restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué pour protéger les populations contre le virus Ebola. Par conséquent, il n’est pas raisonnable d’exiger un certificat de vaccination anti-Ebola pour limiter la circulation transfrontalière ou la délivrance de visas aux passagers quittant la République démocratique du Congo. L’OMS continue de surveiller attentivement les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec cet événement, effectuant les vérifications nécessaires le cas échéant. Pour le moment, aucun pays n’a pris de mesures entravant sensiblement les voyages internationaux à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène.

Pour de plus amples informations, voir :