Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 20 décembre 2018

La riposte à la flambée épidémique de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo demeure un défi complexe. Les poches de réticence communautaire et le conflit en cours continuent d’entraver les activités dans certaines zones touchées. On peut également s’attendre à d’autres difficultés pendant la période électorale en cours, susceptibles d’entraîner une exacerbation des tensions politiques, une détérioration de la situation générale en matière de sécurité et des troubles civils violents, ce qui constituerait une menace indirecte pour les opérations de riposte à l’épidémie de MVE.

Malgré ces difficultés, des progrès significatifs ont été accomplis dans les zones touchées par l’épidémie, en particulier à Beni où l’incidence des cas a diminué de manière générale ces dernières semaines. La maîtrise de l’épidémie dans cette ville, et auparavant dans celle de Mangina, montre l’efficacité des activités de riposte quand celles-ci peuvent être intensifiées et mises en œuvre avec la participation des communautés locales. Tandis que le Ministère de la santé, l’OMS et les partenaires s’emploient à réaliser des progrès similaires à Katwa, à Butembo et dans d’autres grappes émergentes, nous devons reconnaître que chaque zone géographique présente des défis uniques. L’introduction, l’acceptation et l’impact des interventions qui en résulte sur l’épidémiologie de la flambée prendront du temps. Les équipes d’intervention continuent d’adapter et d’intensifier la mise en œuvre des mesures de santé publique fondées sur des données probantes et des outils novateurs.

Actuellement, l’épidémie reste active dans une région géographiquement dispersée couvrant quatorze zones sanitaires dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Au cours des 21 derniers jours (27 novembre - 18 décembre 2018), 114 nouveaux cas confirmés ont été notifiés dans les zones suivantes de Katwa (31), Beni (18), Komanda (17), Butembo (14), Mabalako (14), Kalunguta (5), Oicha (4), Vuhovi (3), Kyondo (3), Biena (1), Mandima (1), Masereka (1), Musienene (1) et Mutawanga (1). Seule la zone sanitaire de Tchomia n’a pas confirmé de nouveaux cas depuis que la grappe a été détectée à la mi-août. L’amplification de l’épidémie dans ces zones a été provoquée à la fois par une transmission sociale/communautaire et par une transmission dans les centres de santé privés et publics. Au cours de la semaine écoulée, deux nouvelles infections parmi les agents de santé ont été signalées - 55 (53 confirmées et 2 probables) agents de santé ont été infectés à ce jour, dont 19 sont décédés.

Au 18 décembre 2018, 549 cas de MVE (501 confirmés et 48 probables), dont 326 décès (taux de létalité 59 %) avaient été notifiés dans 12 zones sanitaires de la province du Nord-Kivu et dans 3 zones sanitaires de la province de l’Ituri (Figure 1). L’évolution générale de l’incidence des cas (Figure 2) indique que l’épidémie se poursuit dans ces zones, avec une moyenne de 35 nouveaux cas notifiés chaque semaine depuis la mi-octobre.

Néanmoins, on continue à remporter des victoires modestes mais significatives avec la sortie de survivants des centres de traitement Ebola (CTE), notamment grâce à des admissions plus rapides aux CTE et à l’utilisation des traitements contre la MVE accompagnés de mesures de prise en charge symptomatique. Au cours de la semaine écoulée, 18 patients supplémentaires ont pu quitter les CTE. Au total, 193 patients ont guéri à ce jour.

Bien que toutes les alertes crédibles en dehors des zones touchées précitées donnent jusque-là des résultats négatifs au test de dépistage de la MVE, le risque de propagation géographique à l’intérieur du Nord-Kivu et de l’Ituri, et vers d’autres provinces de la République démocratique du Congo ainsi que vers les pays voisins reste très élevé. On doit continuer à intensifier les activités de préparation générale et opérationnelle dans ces zones afin d’atténuer ce risque, et de détecter rapidement tout cas potentiel et d’y répondre.

*Les données des dernières semaines sont sujettes à des retards dans la confirmation et la notification des cas, ainsi qu’au nettoyage en cours des données ; l’évolution au cours de cette période doit être interprétée avec prudence.

Action de santé publique

Le Ministère de la santé continue à renforcer les mesures de riposte, avec le soutien de l’OMS et de ses partenaires. Les priorités sont la coordination, la surveillance, la recherche des contacts, les moyens de laboratoire, les mesures de lutte contre l’infection, la prise en charge clinique des patients, la vaccination, la communication sur les risques et la collaboration des communautés, le soutien psychosocial, les enterrements dignes et sécurisés, la surveillance transfrontalière et les activités de préparation dans les provinces et les pays voisins. Les pratiques de lutte contre l’infection dans les établissements de soins de santé, en particulier dans les dispensaires prénatals, doivent encore être renforcées.

Pour des informations détaillées sur les actions de l’OMS et de ses partenaires en matière de santé publique, veuillez consulter les derniers rapports de situation publiés par le Bureau régional OMS de l’Afrique :

Évaluation du risque par l’OMS

Cette flambée épidémique de MVE touche les provinces du nord-est du pays, à la frontière de l’Ouganda, du Rwanda et du Soudan du Sud. Les facteurs de risque potentiels pour la transmission de la MVE aux niveaux national et régional sont les voyages entre les zones touchées, le reste du pays et les pays limitrophes, et les déplacements de populations à l’intérieur du territoire congolais. Le pays est confronté actuellement à plusieurs autres épidémies (choléra et poliomyélite dérivée de souches vaccinales, paludisme, par exemple) et à une crise humanitaire prolongée. De plus, l’insécurité au Nord-Kivu et en Ituri continue d’entraver la mise en place des activités de riposte. D’après l’évaluation de l’OMS, le risque est très élevé aux niveaux national et régional, mais il demeure faible à l’échelle mondiale. Sur la base des éléments actuellement disponibles, l’OMS continue de déconseiller l’application de restrictions aux voyages et au commerce avec la République démocratique du Congo.

Comme le risque de propagation national et régional est très élevé, il est important que les provinces voisines et les pays limitrophes renforcent les activités de surveillance et de préparation. Le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (RSI 2005) a indiqué que le fait de ne pas intensifier ces activités de préparation et de surveillance entraînerait une détérioration de la situation et une propagation ultérieure. L’OMS continuera de collaborer avec les pays voisins et les partenaires pour s’assurer que les autorités sanitaires sont en état d’alerte et prêtes à riposter sur le plan opérationnel.

Conseils de l’OMS

Trafic international: Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer toute restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué pour protéger les gens contre le virus Ebola. Par conséquent, toute exigence de certificat de vaccination anti-Ebola ne constitue pas une base raisonnable pour restreindre la circulation transfrontalière ou la délivrance de visas aux passagers quittant la République démocratique du Congo. L’Organisation continue de surveiller attentivement les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec cet événement, effectuant les vérifications nécessaires le cas échéant. Pour l’instant, aucun pays n’a pris de mesures entravant sensiblement les voyages internationaux à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène.

Pour de plus amples informations, voir :

1Le nombre de cas est susceptible de changer à la suite des reclassifications en cours, des investigations rétrospectives et des résultats de laboratoire disponibles.