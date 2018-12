Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 13 décembre 2018

La flambée de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo se produit dans un contexte impitoyable. L’absence de participation des communautés et les conflits continuent d’entraver les activités d’intervention dans certaines zones touchées. Par ailleurs, les pratiques insuffisantes de lutte contre l’infection dans de nombreux centres de santé privés et publics demeurent une source majeure d’amplification de la flambée et présentent un risque pour la santé et pour les autres intervenants de première ligne.

En dépit de ces difficultés, des progrès considérables ont été accomplis sur de multiples fronts pour remédier à la situation, et des succès quotidiens sont observés dans la mise en œuvre de mesures de santé publique à l’efficacité avérée, en plus des nouveaux outils comme la vaccination et les nouveaux traitements. En collaboration avec le Ministère de la santé et les partenaires, l’OMS intensifie davantage sa riposte face à l’évolution de la situation. L’OMS souligne en particulier la nécessité d’améliorer continuellement la qualité, d’introduire judicieusement les nouveaux outils à notre disposition et de maintenir l’engagement international à soutenir les efforts de riposte jusqu’en 2019. Néanmoins, nous demeurons convaincus qu’il est possible de mettre un terme à la flambée.

Pendant la période considérée (5-11 décembre 2018), 37 nouveaux cas ont été signalés dans 10 zones de santé des provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri : Katwa et Butembo (18), Beni (sept), Mabalako (quatre), Oicha (trois), ainsi qu’un cas dans chacune des villes suivantes : Komanda, Kyondo, Mandima, Musienene et Vuhovi. Quatre agents de santé figurent parmi les nouveaux sujets infectés qui ont été signalés dans les zones de santé de Musienene, Katwa et Butembo. Au total, 51 (49 confirmés et deux probables) agents de santé ont été infectés à ce jour, dont 17 sont décédés. Vingt-trois autres survivants sont sortis des centres de traitement Ebola (CTE) et ont réintégré leur communauté. Un total de 177 patients se sont rétablis à ce jour.

Au 11 décembre, 505 cas de MVE (457 confirmés et 48 probables), dont 296 décès, ont été signalés dans 12 zones de santé de la province du Nord-Kivu et dans trois zones de santé de la province de l’Ituri (Figure 1). Ces zones représentent un ensemble de zones urbaines densément peuplées et de villages reculés, chacun apportant une variété de facteurs de transmission et posant des problèmes différents. Les tendances de l’incidence des cas (Figure 2) reflètent la poursuite de la flambée dans ces zones géographiquement étendues, avec en moyenne 33 nouveaux cas signalés chaque semaine depuis la mi-octobre. Si l’intensité de la transmission a de manière générale diminué à Beni au cours des dernières semaines, la flambée s’intensifie à Butembo et Katwa, et de nouvelles grappes font leur apparition dans d’autres zones. Actuellement, la situation reste préoccupante.

Le risque très élevé de propagation géographique de la flambée a été mis en évidence cette semaine par le déplacement de plusieurs contacts de cas confirmés à partir de Beni et en direction de Kisangani et Goma. Tous ces contacts ont été rapidement retrouvés et sont retournés à Beni, où ils feront l’objet d’un suivi pendant 21 jours. Plusieurs alertes de cas potentiels ont également été reçues de Goma et de villes situées entre Goma et Butembo. Ces personnes ont été rapidement isolées, déclarées et leur test de dépistage du virus Ebola était négatif. Les activités de préparation et de préparation opérationnelle dans d’autres zones des provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, d’autres provinces de la République démocratique du Congo et des comtés voisins doivent continuer d’être intensifiées afin de détecter rapidement tout cas potentiel et d’y faire face.

Action de santé publique

Le Ministère de la santé continue à renforcer les mesures de riposte, avec le soutien de l’OMS et de ses partenaires. Les priorités sont la coordination des interventions, la surveillance, la recherche des contacts, les capacités de laboratoire, les mesures de lutte contre l’infection, la prise en charge clinique des patients, la vaccination, la communication sur les risques et la participation des communautés, le soutien psychosocial, les enterrements dignes et sécurisés (EDS), la surveillance transfrontalière et les activités de préparation dans les provinces et les pays limitrophes. Les mesures de lutte contre l’infection dans les établissements de soins, en particulier dans les centres de soins prénatals doivent être renforcées.

Pour obtenir de plus amples informations sur les mesures de santé publique prises par l’OMS et ses partenaires, voir les derniers rapports de situation publiés par le Bureau régional OMS de l’Afrique :

Évaluation du risque par l’OMS

Cette flambée épidémique de MVE touche les provinces du nord-est du pays, à la frontière de l’Ouganda, du Rwanda et du Soudan du Sud. Les facteurs de risque potentiels pour la transmission de la MVE aux niveaux national et régional sont, d’une part, les déplacements entre les zones touchées, le reste du pays et les pays limitrophes et, d’autre part, les déplacements de population à l’intérieur du pays. Le pays est confronté actuellement à d’autres épidémies (choléra, poliomyélite dérivée de souches vaccinales, paludisme, par exemple) et à une crise humanitaire prolongée. De plus, l’insécurité au Nord-Kivu et en Ituri entrave parfois la mise en œuvre des activités de riposte. D’après l’évaluation de l’OMS, le risque est actuellement très élevé aux niveaux national et régional, mais il demeure faible à l’échelle mondiale. Sur la base des informations disponibles, l’OMS continue de déconseiller l’application de restrictions aux voyages et au commerce avec la République démocratique du Congo.

Comme le risque de propagation nationale et régionale est très élevé, il est important que les provinces voisines et les pays limitrophes renforcent les activités de surveillance et de préparation. Le Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (2005) a averti qu’à moins d’intensifier ces activités de préparation et de surveillance, les conditions devraient s’aggraver et la propagation se poursuivre. L’OMS continuera de collaborer avec les pays limitrophes et les partenaires pour s’assurer que les autorités sanitaires sont en état d’alerte et prêtes à riposter sur le plan opérationnel.

Conseils de l’OMS

Trafic international: Sur la base des informations disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer toute restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Il n’existe actuellement aucun vaccin homologué pour protéger les gens contre le virus Ebola. Par conséquent, toute exigence de certificat de vaccination anti-Ebola ne constitue pas une base raisonnable pour restreindre la circulation transfrontalière ou la délivrance de visas aux passagers quittant la République démocratique du Congo. L’Organisation continue de surveiller attentivement les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec cet événement, effectuant les vérifications nécessaires le cas échéant. Pour l’instant, aucun pays n’a pris de mesures entravant sensiblement les voyages internationaux à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène.

