Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo, Bulletin d’information sur les flambées épidémiques 23 mai 2018

Le 8 mai 2018, le Ministère de la santé de la République démocratique du Congo a déclaré l’existence d’une flambée de maladie à virus Ebola. C’est la neuvième flambée de maladie à virus Ebola observée dans le pays au cours des 40 dernières années, la dernière s’étant produite en mai 2017 (Figure 1). On trouvera davantage d’informations sur cette flambée dans les rapports de situation accessibles par les liens ci-dessous.

Depuis le dernier Bulletin d’information sur les flambées épidémiques publié le 17 mai 2018, 14 cas supplémentaires, dont 4 mortels, ont été signalés. Le 21 mai 2018, 8 nouveaux cas présumés ont été déclarés, dont 6 dans la zone de santé d’Iboko et 2 celle de Wangata. Le 20 mai, 7 cas (déjà signalés) dans la zone de santé d’Iboko ont été confirmés. Les informations obtenues dernièrement ont permis d’actualiser la classification de certains cas.1.

Le 21 mai 2018, un nombre total de 58 cas de maladie à virus Ebola, parmi lesquels 27 cas mortels (taux de létalité = 47 %), avaient été signalés dans trois zones de santé de la province de l’Équateur. Ce total comprend 28 cas confirmés, 21 cas probables et 9 cas présumés dans les trois zones de santé : Bikoro (n=29 10 confirmés et 19 probables), Iboko (n=22; 14 confirmés, 2 probables et 6 présumés); et Wangata (n=7 ; 4 confirmés et 3 présumés). Sur les 4 cas confirmés à Wangata, 2 ont un lien épidémiologique avec un cas probable observé à Bikoro en avril 2018.

Au 21 mai, plus de 600 contacts avaient été identifiés; ils sont suivis et des investigations sont menées sur le terrain pour déterminer le cas indicateur. Trois agents de santé figurent parmi les 58 cas signalés. La carte ci-dessous (Figure 2) indique où se situent les cas par zone de santé, au 21 mai 2018.

Action de santé publique

Le Ministère de la santé dirige la riposte dans les zones de santé touchées avec le soutien de l’OMS et de partenaires. Les priorités sont notamment le renforcement de la surveillance et la recherche des contacts, les moyens de laboratoire, la lutte anti-infectieuse, la prise en charge des cas, la participation des communautés, l’inhumation des défunts en toute sécurité et dans la dignité, la coordination de la riposte et la vaccination.

L’OMS collabore avec le Ministère de la santé, l’Alliance Gavi, Médecins sans frontières (MSF), l’UNICEF et d’autres partenaires, notamment le Ministère guinéen de la santé, pour vacciner contre le virus les personnes très exposées au risque d’infection dans les zones de santé touchées.

La vaccination en anneau et la vaccination des agents de santé a commencé le 21 mai 2018 à Mbandaka (OMS) et Bikoro (MSF). Merck a fourni à l’OMS 8640 doses de vaccin rVSVΔG-ZEBOV, sur lesquelles 7540 doses sont disponibles en République démocratique du Congo (quantité qui devrait être suffisante pour 50 anneaux de 150 personnes). Un supplément de 8000 doses sera mis à disposition dans les jours qui viennent.

L’OMS continue à renforcer les activités de surveillance et de recherche des contacts. Le système d’alerte et d’intervention rapide (EWARS) a été mis en place à Wangata pour améliorer la collecte et la gestion des informations sur les cas et les contacts.

On continue à former le personnel des établissements de santé de Wangata et Bikoro à l’utilisation de ce système et pour qu’il puisse intensifier les activités de surveillance. Un service téléphonique spécial a été rétabli pour aider à déceler les nouveaux cas et un système d’alerte a été mis sur pied avec MSF à Wangata. Des équipes d’intervention rapide et des « relais communautaires » ont été formés et mobilisés pour enquêter sur les nouveaux cas et rechercher les contacts.

L’OMS continue à assurer la coordination avec les Services aériens d’aide humanitaire des Nations Unies pour les transports aériens quotidiens entre Mbandaka et Bikoro. À Iboko, une aire d’atterrissage a été aménagée pour les hélicoptères.

Les activités de prise en charge des cas et de lutte contre l’infection continuent à prendre de l’ampleur et des unités de traitement d’Ebola sont mises en place, approvisionnées et dotées en personnel dans les zones touchées. MSF-Belgique continue à soutenir la prise en charge des cas à l’hôpital de référence de Bikoro. L’OMS travaille en coordination avec les équipes cliniques pour être prête à intervenir au cas où d’autres unités de traitement seraient nécessaires et pour mobiliser quatre équipes contribuant au tri des malades, à la lutte anti-infectieuse et au maintien des services de santé essentiels pour la population dans les grands centres de santé de Mbandaka, ainsi qu’une équipe chargée d’aider à assurer un système sûr de transfert en ambulance.

L’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires secondent le Ministère de la santé dans son travail de sensibilisation et dans sa collaboration avec les communautés touchées pour favoriser la détection précoce des signes et symptômes de maladie à virus Ebola, la consultation sans retard des services de santé et l’inhumation des défunts en toute sécurité et dans la dignité. Les activités de communication sur les risques se poursuivent dans les zones touchées et à Kinshasa.

Au 21 mai, l’OMS avait déployé un effectif de 123 personnes. Elle collabore avec les partenaires et les réseaux techniques du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN), y compris le Réseau pour l’évaluation clinique des maladies émergentes et l’action (EDCARN) et le Réseau de laboratoires travaillant sur les agents pathogènes émergents et dangereux (EDPLN), pour coordonner la planification de la riposte et l’appui technique, et pour fournir un appui technique supplémentaire. Au 21 mai, 15 experts des partenaires du GOARN étaient mobilisés pour renforcer les équipes de terrain.

Des équipes d’aide à la préparation sont en mission dans plusieurs pays prioritaires de la région pour les aider à mieux se préparer en cas de propagation de la flambée.

Évaluation du risque par l’OMS

Les informations sur l’ampleur de la flambée sont encore limitées et les investigations se poursuivent. Le cas confirmé à Mbandaka, grand centre urbain situé sur d’importantes voies fluviales, terrestres et aériennes sur le plan national et international, augmente le risque de propagation en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes. L’OMS a donc révisé son évaluation du risque pour la santé publique et estime qu’il est très élevé au niveau national et élevé au niveau régional. Neuf pays limitrophes, dont le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine, ont été avisés que le risque de propagation sur leur territoire était élevé, et des activités de préparation à cette éventualité sont en cours. Au niveau mondial, le risque demeure faible. L’évaluation du risque est constamment revue à mesure qu’on obtient de nouvelles informations.

Compte tenu de la situation actuelle et des informations disponibles, le Directeur général de l’OMS a convoqué un Comité d’urgence en vertu du Règlement sanitaire international (2005) le vendredi 18 mai pour obtenir un avis sur la question de savoir si la flambée actuelle constituait une urgence de santé publique de portée internationale.2 Le Comité a estimé qu’à l’heure actuelle, les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale n’étaient pas réunies.

Recommandations de l’OMS

Se fondant sur l’avis donné par le Comité d’urgence, l’OMS continue à déconseiller l’application de toute restriction aux voyages ou au commerce. Elle continue à surveiller les mesures relatives aux voyages et au commerce prises en rapport avec cet événement et, pour l’instant, il n’y a aucune restriction au trafic international.

Le Comité d’urgence, tout en notant que les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale n’étaient pas réunies à l’heure actuelle, a formulé les recommandations de santé publique suivantes :

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo, l’OMS et leurs partenaires poursuivent leurs opérations pour une riposte massive – si ces opérations prenaient fin, la situation pourrait se détériorer de façon significative. Cette riposte devrait être appuyée par la communauté internationale dans son ensemble.

Il est fondamental que la communauté scientifique fasse preuve de solidarité à l’échelle mondiale et les données internationales devraient faire l’objet d’un partage gratuit et régulier.

Il est particulièrement important qu’aucune restriction aux voyages internationaux ou au commerce ne soit appliquée.

Les pays voisins devraient renforcer leur niveau de préparation et de surveillance.

Pendant les opérations de riposte, il convient de garantir la sûreté et la sécurité du personnel ; en outre, la protection des intervenants et des agents nationaux et internationaux doit être une priorité.

Le dépistage à la sortie, notamment dans les aéroports et dans les ports situés sur le fleuve Congo, est considéré comme une mesure particulièrement importante ; en revanche, le dépistage à l’entrée, en particulier dans les aéroports éloignés, ne présenterait aucun intérêt en matière de santé publique et le ratio coût/avantage serait négatif.

Il convient d’instaurer une excellente communication sur les risques (avec des données en temps réel), de mobiliser la société ainsi que de faire participer les communautés afin de mettre en place une riposte coordonnée et pour que les personnes touchées comprennent les mesures de protection recommandées.

Si la flambée prend de l’ampleur ou en cas de propagation internationale, le Comité d’urgence sera à nouveau convoqué.

Voir aussi

1 Le nombre total de cas peut changer en raison de la reclassification en cours, de l’investigation rétrospective et de la disponibilité des résultats de laboratoire. Les données indiquées dans les bulletins d’information sur les flambées épidémiques sont les informations officielles transmises par le Ministère de la santé.

2 « Urgence de santé publique de portée internationale » s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le Règlement sanitaire international : i) qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies ; et ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée. Règlement sanitaire international (2005).