Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo : Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 4 octobre 2018

La riposte à la flambée épidémique de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo se trouve à un moment critique. L’OMS fait face à une situation précaire compte tenu de l’augmentation récente de l’insécurité, des incidents liés à la réticence des communautés et de la propagation géographique de la maladie.

La période de deuil et de grève générale (ville morte) à Beni, Butembo et Mabalako est officiellement terminée ; les journées ville morte avaient été organisées par les dirigeants de la société civile suite à une attaque perpétrée à Beni le 22 septembre, qui avait causé la mort de 21 personnes. Les activités suivantes ont connu un ralentissement au cours des journées ville morte : les agents de santé ne pouvaient pas atteindre les patients porteurs du virus Ebola et surveiller leur état de santé ; les efforts de mobilisation sociale et de participation communautaire ont fortement ralenti ou ont été suspendus, la communication sur les risques a été fortement limitée ou a été interrompue dans certaines zones très touchées par la MVE ; et la capacité des équipes sur le terrain à mener des investigations sur les signalements de cas suspects et à organiser des inhumations dans des conditions dignes et sûres a été gravement entravée. L’OMS a désormais repris ses opérations sur une grande échelle. Toutefois, l’Organisation demeure vigilante compte tenu des contraintes de sécurité actuelles.

Le Ministère de la santé, l’OMS et ses partenaires continuent de travailler en étroite collaboration avec les populations des zones touchées. La plupart des communautés soutiennent les efforts de riposte et sont favorables à la vaccination et au traitement ; une collaboration entre les communautés et les autorités locales est en cours pour dissiper la réticence et la méfiance qui se sont développées dans certaines lieux. Face aux rumeurs et aux fausses informations, certaines familles ont choisi de s’occuper de parents malades à domicile ; augmentant le risque de transmission aux aidants, à la famille et aux enfants. Certains patients ont également quitté les établissements de santé pour se tourner vers des soins alternatifs ou pour éviter activement le suivi des agents de santé. Malgré les efforts concertés des dirigeants de la communauté locale pour garantir des inhumations dans des conditions dignes et sûres, ceux-ci sont, dans certains cas, rejetés en faveur de pratiques traditionnelles. Le fait d’éviter les agents de santé, les soins à domicile et l’inhumation dans des conditions qui ne sont pas sûres, sont autant de facteurs qui augmentent le risque pour les patients, les aidants, les enfants et d’autres membres de la famille et également des soignants/agents de première ligne, et qui ont contribué à la propagation de la flambée épidémique.

Les zones touchées s’étendent désormais sur des centaines de kilomètres et un cas est entré dans une zone «rouge» – un environnement difficile où règne l’insécurité et dans lequel il est extrêmement difficile de mener des activités de riposte. L’expansion géographique pèse encore davantage sur les ressources en première ligne, car une riposte efficace au virus Ebola nécessite la mise en place de centres dans plusieurs endroits, au plus près des populations touchées.

Quand elles ont accès à ces zones, les équipes d’intervention continuent de renforcer les activités afin d’éviter l’apparition de nouvelles grappes et la propagation potentielle à de nouvelles zones. L’OMS continue d’œuvrer dans les zones touchées, aux côtés de partenaires nationaux et internationaux, pour appuyer la réponse menée par le Ministère de la santé. La propagation de l’épidémie dans de nouvelles zones peu sûres de la zone sanitaire de Tchomia (à proximité immédiate de la frontière ougandaise), ainsi que les préoccupations persistantes en matière de sécurité, continuent de compromettre la riposte globale. Compte tenu de ces conditions, l’OMS a révisé l’évaluation du risque et a élevé les niveaux national et régional, passant d’un niveau de «risque élevé» à un niveau de «risque très élevé» ; à l’échelle mondiale, le risque reste faible.

Depuis le dernier bulletin d’information sur les flambées épidémiques (données au 2 octobre), dix (10) nouveaux cas confirmés de MVE ont été signalés : huit à Beni, un dans la zone sanitaire de Butembo au Nord-Kivu, et un dans la zone sanitaire de Komanda en Ituri. Sur ces cas confirmés, huit ont été reliés à des cas connus ou à chaînes de transmission en cours dans les communautés respectives, tandis que les deux derniers cas font l’objet d’une enquête.

Au 2 octobre 2018, un total de 162 cas de MVE (130 confirmés et 32 probables), dont 106 décès (74 confirmés et 32 probables), ont été signalés dans sept zones sanitaires de la province du Nord-Kivu (Beni, Butembo, Kalunguta, Mabalako, Masereka et Oicha), et trois zones sanitaires de la province de l’Ituri (Mandima, Komanda et Tchomia) (Figure 1). La tendance générale à la baisse de l’incidence hebdomadaire des cas se poursuit (Figure 2) ; toutefois, cette évolution doit être interprétée avec prudence étant donné les retards prévus dans la notification des cas, la détection continue des cas sporadiques et la situation sécuritaire qui limite la recherche des contacts et l’investigation des alertes. Sur les 155 cas confirmés et probables pour lesquels on dispose des données sur l’âge et le sexe, 22%, 19% et 23% sont âgés de 15 à 24 ans, de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, respectivement ; les femmes (55%) représentent la plus grande proportion des cas (Figure 3). Au total, 19 agents de santé (18 confirmés et un probable) ont été touchés à ce jour, dont trois sont décédés.

Le Ministère de la santé, l’OMS et leurs partenaires continuent de suivre de près et d’enquêter sur toutes les alertes dans les zones touchées, dans les autres provinces de la République démocratique du Congo et dans les pays voisins. Au 2 octobre, 11 cas suspects en République démocratique du Congo sont en attente d’un dépistage en laboratoire. Depuis la publication du dernier rapport, des alertes ont fait l’objet d’enquêtes dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, ainsi que dans les pays voisins ; à ce jour, ces investigations ont permis d’exclure la MVE dans les provinces et pays voisins.

Action de santé publique

Le Ministère de la santé continue à renforcer les mesures de riposte, avec le soutien de l’OMS et de ses partenaires. Les priorités sont la coordination des interventions, la surveillance, la recherche des contacts, les moyens de laboratoire, les mesures de lutte contre l’infection, la prise en charge clinique des patients, la vaccination, la communication sur les risques et la participation des communautés, le soutien psychosocial, les inhumations sans danger et dans la dignité, la surveillance transfrontière et les activités de préparation dans les provinces et les pays voisins.

Au 2 octobre, plus de 200 experts avaient été déployés par l’OMS pour appuyer les activités de riposte : coordonnateurs de situations d’urgence, épidémiologistes, spécialistes des laboratoires, de la logistique, des soins cliniques, spécialistes de la communication et spécialistes de la participation des communautés.

Plus de 5700 contacts ont été enregistrés, dont environ 1900 restent sous surveillance au 2 octobre2. Après la fin des journées ville morte imposées dans les zones sanitaires de Beni, Butembo et Mabalako, la proportion des contacts de suivi au jour de notification s’est nettement améliorée, passant de 78% (1401/1785) sept jours auparavant, à 93% (1768/1900). La zone de santé de Beni présente les plus grands défis en matière de recherche des contacts en raison de la détérioration de la situation sécuritaire.

Au 2 octobre, 69 anneaux de vaccination avaient été définis en plus des 26 anneaux d’agents de santé et d’autres intervenants en première ligne. À ce jour, 13 758 personnes ont accepté d’être vaccinées et l’ont été, dont 5678 agents de santé ou intervenants en première ligne et 2915 enfants. Des centres de traitement Ebola (CTE) sont opérationnels à Beni et à Mangina, avec le soutien de l’Alliance for International Medical Action (ALIMA) et de Médecins sans frontières (MSF), respectivement. MSF Suisse et le Ministère de la santé soutiennent un CTE à Butembo. L’International Medical Corps (IMC) soutient le CTE ouvert récemment à Makeke, dans la province de l’Ituri. MSF et le Ministère de la santé mettent en place une unité d’isolement de 12 lits à Kasenyi. Une unité d’isolement est en cours de mise en place à partir des installations existantes à Tchomia.

Des activités liées à l’eau et à l’assainissement et à la lutte contre l’infection sont en cours en République démocratique du Congo, avec le soutien de plusieurs partenaires sur le terrain. De nombreuses activités se sont déroulées dans les établissements de santé des zones touchées, y compris des évaluations, la décontamination de centres, la création de zones de triage et des formations aux précautions standard et aux mesures de lutte contre l’infection spécifiques à la maladie à virus Ebola. Un plan exhaustif visant à renforcer la lutte contre l’infection dans 200 établissements de santé, avec le soutien de l’OMS, vise à : former le personnel médical ; fournir des kits de lutte contre l’infection ; et remplacer tous les équipements, produits (etc) incinérés dans les établissements de santé et les ménages.

Le Ministère de la santé, l’OMS, l’UNICEF, la Croix-Rouge et leurs partenaires intensifient leurs activités pour collaborer avec les communautés locales dans les zones touchées. En raison des conditions imposées par les journées ville morte déclarées par la communauté du 24 au 28 septembre 2018, les équipes de mobilisation sociale ont été bloquées pendant cinq jours à Beni et dans l’incapacité de dialoguer avec les communautés ; la situation à Beni s’est depuis améliorée. La collaboration avec les dirigeants locaux à Ndindi au cours des dernières semaines a permis d’accroître la prise en main par la communauté, avec des signes positifs indiquant que les dirigeants signalent activement les cas suspects par le biais d’une ligne téléphonique d’urgence. Un renforcement de la collaboration a également été observé entre les autorités locales et les points focaux communautaires. Les agents de proximité en première ligne travaillent en étroite collaboration avec les équipes d’intervention pour renforcer la mobilisation communautaire et l’appui psychosocial pour la recherche des contacts, les soins des patients, les inhumations sans risque et dans la dignité, ainsi que la vaccination des contacts proches. À Butembo, la participation communautaire a été renforcée grâce à une collaboration avec une chanteuse populaire, Mayaya Santa, qui a produit une chanson contenant des messages clés sur la riposte au virus Ebola. L’activation de la commission de communication de Tchomia a été une priorité, et une réunion organisée avec deux réseaux religieux a permis d’atteindre 233 responsables de 141 églises de la zone sanitaire de Tchomia ; des responsables de groupes de jeunes et des associations de chauffeurs de motos-taxis ont également été mobilisés dans le cadre de cette réunion.

Des équipes de fossoyeurs de la Croix-Rouge sont formées et opérationnelles à Mangina, Beni, Butembo, Oicha et Tchomia. Des capacités opérationnelles supplémentaires sont développées à Bunia. Des équipes de fossoyeurs formées ne sont pas pleinement opérationnelles à ce stade à Mambasa et à Goma. Au 1er octobre, les équipes de fossoyeurs de la Croix-Rouge ont répondu à 162 des 194 alertes reçues. En outre, six alertes n’ont pas pu être traitées pour des raisons de sécurité, et une réponse était en attente.

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a actualisé le plan régional de préparation et a redéfini les priorités concernant les pays voisins en fonction de la proximité avec le Nord-Kivu, l’épicentre actuel de la MVE. Les nouvelles priorités sont les suivantes : Priorité 1 : Rwanda, Ouganda, Soudan du Sud et Burundi ; Priorité 2 : Angola, Congo, République centrafricaine, Tanzanie, Zambie. Ces pays ont été classés par ordre de priorité en fonction de leur capacités de prise en charge des flambées épidémiques de MVE et de fièvre hémorragique virale, de leurs liens et de leur proximité avec les zones qui signalent actuellement des cas de MVE.

L’OMS et ses partenaires ont appuyé le renforcement du centre d’opérations d’urgence en santé publique (PHEOC) dans cinq pays (Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie et Zambie). Bien que le PHEOC n’ait pas encore été pleinement établi dans les autres pays, le Ministère de la santé dispose d’un groupe spécial national qui se réunit régulièrement pour discuter des mesures de préparation à la MVE. L’OMS, en collaboration avec le Ministère de la santé et d’autres partenaires sur le terrain, a élaboré et mis à jour son plan d’urgence national et l’a communiqué à toutes les principales parties prenantes. L’OMS, en collaboration avec ses partenaires (CDC, UNICEF, OCHA, OIM, GOARN, UK-Med, etc.), soutient le déploiement d’experts pour fournir un soutien technique aux ministères de la santé sur la mise en place des activités de préparation à la MVE.

Au 2 octobre, un dépistage sanitaire a été mis en place dans 53 points d’entrée et près de 6,5 millions de voyageurs ont été dépistés. L’OIM et le PNHF ont révisé la stratégie des points d’entrée pour l’Ituri, en mettant davantage l’accent sur la supervision sur place du personnel local de surveillance aux points d’entrée par les épidémiologistes de l’OIM.

Pour aider le Ministère de la santé, l’OMS collabore intensivement avec un vaste ensemble de partenaires et parties prenantes multisectoriels et multidisciplinaires, à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale, pour la riposte à la MVE, la recherche et la préparation urgente, y compris dans les pays limitrophes. Parmi ces partenaires figurent plusieurs organismes des Nations Unies et organisations internationales, dont l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( UNHCR ), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Comité permanent interorganisations, la Direction générale Aide humanitaire et protection civile de la Commission européenne (ECHO), l’équipe Public Health Rapid Support Team du Royaume-Uni, différents groupes sectoriels et des opérations de maintien de la paix, la mission des Nations Unies ; le Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU (UNDSS). On y trouve aussi la Banque mondiale et des banques de développement régionales, l’Union africaine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d’Afrique et des agences régionales ; des partenaires du Groupe sectoriel Santé et des ONG dont ALIMA, ADECO, AFNAC, CARITAS, CEPROSSAN, CARE International, COOPI, CORDAID, le CICR, la FICR, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, INTERSOS, MEDAIR, MSF, le PNHF, Samaritan’s Purse et SCI ; le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN), des comités d’orientation, des réseaux techniques et des partenaires opérationnels, et l’initiative des équipes médicales d’urgence. Les institutions partenaires du GOARN continuent de contribuer à la riposte moyennant des déploiements et des activités de préparation dans les provinces non touchées et dans les pays limitrophes et à différents niveaux de l’OMS.

Évaluation du risque par l’OMS

Cette flambée de MVE touche les provinces du nord-est de la République démocratique du Congo à la frontière de l’Ouganda, du Rwanda et du Soudan du Sud. Les facteurs de risque potentiels pour la transmission de la MVE aux niveaux national et régional comportent les liaisons de transport entre les zones touchées, le reste du pays et les pays limitrophes; les déplacements des populations à l’intérieur du pays ; et les déplacements de réfugiés congolais dans les pays voisins. Le pays est confronté actuellement à plusieurs autres épidémies (choléra et poliomyélite dérivée de souches vaccinales, par exemple) et à une crise humanitaire prolongée. De plus, l’insécurité au Nord-Kivu et en Ituri continue d’entraver la mise en place des activités de riposte. Le 28 septembre 2018, sur la base de l’aggravation de la situation en matière de sécurité, l’OMS a révisé l’évaluation du risque pour la flambée épidémique, augmentant le risque aux niveaux national et régional d’élevé à très élevé. Le risque demeure faible à l’échelle mondiale. Sur la base des éléments disponibles, l’OMS continue de déconseiller l’application de restrictions aux voyages et au commerce avec la République démocratique du Congo.

Comme le risque de propagation national et régional est très élevé, il est important que les provinces voisines et les pays limitrophes renforcent les activités de surveillance et de préparation. L’OMS continuera de collaborer avec les pays voisins et les partenaires pour s’assurer que les autorités sanitaires sont en état d’alerte et opérationnellement prêtes à riposter.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer toute restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Elle continue de surveiller attentivement les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec cet événement. Pour l’instant, aucun pays n’a pris de mesures de restrictions aux voyages à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène.