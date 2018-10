Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo : Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 27 septembre 2018

La riposte à la flambée épidémique de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo se trouve à un moment critique. Bien que des progrès substantiels aient été réalisés, la situation est précaire compte tenu de l’augmentation récente de l’insécurité, des incidents liés à la réticence des communautés et de la propagation géographique de la maladie.

Il y a eu un certain nombre d’incidents ces derniers jours, notamment à Beni, qui ont entraîné des pertes en vies humaines dans les communautés locales. Les activités de riposte de l’OMS ont été très limitées du fait que Beni et d’autres villes marquent une période de deuil pour ceux qui ont été tués. La sécurité à Beni et dans d’autres zones demeure problématique.

Le Ministère de la santé, l’OMS et ses partenaires continuent de travailler en étroite collaboration avec les populations des zones touchées pour dissiper la réticence et la méfiance qui se sont développées dans certaines communautés. Les rumeurs, les fausses informations et les pratiques traditionnelles ont conduit certaines familles à choisir de s’occuper de parents malades à domicile; certains patients ont également quitté les établissements de santé pour se tourner vers des soins alternatifs. Il en résulte que les agents de santé ne sont pas en mesure de fournir un traitement optimal et que le risque d’infection pour les membres de la famille et des communautés locales augmente également. Ces facteurs ont contribué à la propagation géographique de la flambée épidémique.

Le déplacement de plusieurs cas à travers les zones sanitaires au cours des dernières semaines est préoccupant ; une personne infectée qui s’est récemment rendue dans la zone sanitaire de Kalunguta est la première à entrer dans une zone « rouge » – un environnement difficile où règne l’insécurité et dans lequel il est extrêmement difficile, voire impossible, de mener des activités de riposte. Les intervenants emploient toute une gamme de nouvelles techniques dans ces zones rouges, y compris le recours à des escortes armées et la formation d’agents de santé locaux pour rechercher les contacts.

Quand elles ont accès à ces zones, les équipes d’intervention continuent de renforcer les activités afin d’éviter l’apparition de nouvelles grappes et la propagation potentielle à de nouvelles zones. L’OMS continue d’œuvrer dans les zones touchées, aux côtés de partenaires nationaux et internationaux, pour appuyer la réponse menée par le Ministère de la santé. L’identification de tous les contacts, les contacts recensés perdus de vue, la reconnaissance tardive de la MVE dans les centres de santé, les mesures inefficaces de lutte contre l’infection dans les centres de santé et la réticence de certains cas à être traités dans les centres de traitement Ebola (CTE) continuent à poser des problèmes.

La priorité demeure le renforcement de toutes les composantes de l’action de santé publique dans toutes les zones touchées, ainsi que la poursuite du renforcement de la préparation opérationnelle et de la préparation dans les provinces non touchées de la République démocratique du Congo et dans les pays voisins.

Depuis le dernier bulletin d’information sur les flambées épidémiques (données au 18 septembre), neuf nouveaux cas confirmés de MVE ont été signalés: 5 à Beni, un à Butembo et 1 dans la zone sanitaire de Mabalako dans la province du Nord-Kivu, ainsi que deux dans la zone sanitaire de Tchomia dans la province d’Ituri. Il s’agit des premiers cas confirmés de MVE signalés dans la zone sanitaire de Tchomia, située près de la frontière ougandaise ; ces deux cas, un couple, étaient liés à la chaîne de transmission en cours à Beni. Deux des 7 autres cas ont été reliés à des chaînes de transmission en cours dans les communautés respectives, tandis que les 5 derniers cas font l’objet d’une enquête.

Au 25 septembre 2018, un total de 151 cas de MVE (120 confirmés et 31 probables), dont 101 décès (70 confirmés et 31 probables)1, ont été signalés dans sept zones sanitaires de la province du Nord-Kivu (Beni, Butembo, Kalunguta, Mabalako, Massera, Musienene et Oicha), et deux zones sanitaires de la province d’Ituri (Mandima et Tchomia) (Figure 1). La tendance générale à la baisse de l’incidence hebdomadaire des cas se poursuit (Figure 2); toutefois, cette évolution doit être interprétée avec prudence étant donné les retards prévus dans la notification des cas, la détection continue des cas sporadiques et la situation sécuritaire qui limite la recherche des contacts. Sur les 149 cas confirmés et probables pour lesquels on dispose des données sur l’âge et le sexe, 23%, 20% et 22% sont âgés de 15 à 24 ans, de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, respectivement; les femmes (56%) représentent la plus grande proportion des cas (Figure 3). Au total, 19 agents de santé (18 confirmés et un probable) ont été touchés à ce jour, dont trois sont décédés.

Le Ministère de la santé, l’OMS et leurs partenaires continuent de suivre de près et d’enquêter sur toutes les alertes dans les zones touchées, dans les autres provinces de la République démocratique du Congo et dans les pays voisins. Au 25 septembre, 17 cas suspects en République démocratique du Congo sont en attente d’un dépistage en laboratoire. Depuis la publication du dernier rapport, des alertes ont fait l’objet d’enquêtes dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, ainsi que dans les pays voisins ; à ce jour, ces investigations ont permis d’exclure la MVE.

Action de santé publique

Le Ministère de la santé continue à renforcer les mesures de riposte, avec le soutien de l’OMS et de ses partenaires. Les priorités sont la coordination des interventions, la surveillance, la recherche des contacts, les moyens de laboratoire, les mesures de lutte anti-infectieuse, la prise en charge clinique des patients, la vaccination, la communication sur les risques et la participation des communautés, le soutien psychosocial, les inhumations sans danger et dans la dignité, la surveillance transfrontière et les activités de préparation dans les provinces et les pays voisins.

Au 18 septembre, 201 experts avaient été déployés par l’OMS pour soutenir les interventions, dont des coordonnateurs de situations d’urgence, des épidémiologistes, des experts de laboratoire, des cliniciens, des spécialistes de la communication et des spécialistes de la participation des communautés.

Plus de 5700 contacts ont été enregistrés, dont 1660 restent sous surveillance au 25 septembre.2. Du 19 au 25 septembre, 95% à 98% des contacts ont été suivis quotidiennement; toutefois, cette proportion a baissé à 60%-76% du 23 au 25 septembre en raison de la suspension des activités de terrain à Beni et du lancement de nouvelles opérations à Tchomia.

Au 25 septembre, 63 anneaux de vaccination avaient été définis en plus des 26 anneaux d’agents de santé et d’autres intervenants en première ligne. Ces anneaux comprennent les contacts (et les contacts des contacts) de tous les cas confirmés ces quatre dernières semaines. À ce jour, 12 029 personnes ont accepté d’être vaccinées et l’ont été, dont 5041 agents de santé ou intervenants en première ligne et 2497 enfants. Les équipes de vaccination en anneaux interviennent actuellement dans trois zones sanitaires du Nord-Kivu et dans deux zones sanitaires d’Ituri.

Des CTE sont opérationnels à Beni et à Mangina, avec le soutien de l’Alliance for International Medical Action (ALIMA) et de Médecins sans Frontières (MSF), respectivement. MSF Suisse et le Ministère de la santé soutiennent un CTE à Butembo. L’International Medical Corps (IMC) soutient le CTE ouvert récemment à Makeke, dans la province d’Ituri. MSF et le Ministère de la santé mettent en place une unité d’isolement de 12 lits à Kasenyi.

Des activités liées à l’eau et à l’assainissement et à la lutte anti-infectieuse sont en cours en République démocratique du Congo, avec le soutien de plusieurs partenaires sur le terrain. De nombreuses activités se sont déroulées dans les établissements de santé des zones touchées, y compris des évaluations, la décontamination de centres, la création de zones de triage et des formations aux précautions standard et aux mesures de lutte anti-infectieuse spécifiques à la maladie à virus Ebola.

Le Ministère de la santé, l’OMS, l’UNICEF, la Croix-Rouge et leurs partenaires intensifient leurs activités pour collaborer avec les communautés locales dans les zones touchées. L’avis des communautés est systématiquement recueilli et les préoccupations sont prises en compte. Les intervenants de proximité en première ligne collaborent avec les équipes chargées de la riposte afin de renforcer la collaboration des communautés et le soutien psychosocial pour la cherche des contacts, la prise en charge des patients, les inhumations sans danger et dans la dignité et la vaccination des contacts proches. Il s’agit toujours, avant tout, d’intensifier les activités destinées à répondre aux préoccupations des communautés, en partenariat direct avec leurs membres.

Des équipes de fossoyeurs de la Croix-Rouge sont formées et opérationnelles dans les zones sanitaires de Mabalako, de Beni et de Butembo. En raison des nouveaux cas confirmés de MVE à Ituri, la Croix-Rouge renforce ses capacités de riposte à Bunia, où une équipe de fossoyeurs a été formée. La formation des équipes de fossoyeurs de la Croix-Rouge a commencé à Goma le 24 septembre. Des équipes de fossoyeurs de la protection civile de Beni, de Butembo et d’Oicha ont été formées dans le cadre de la « stratégie de la zone rouge ». Au 24 septembre, les équipes de fossoyeurs de la Croix-Rouge ont répondu à 144 des 176 alertes reçues; 37 % de ces alertes concernaient des décès dans les communautés, 36 % des décès dans les CTE et 27 % des décès dans des établissements autres que les CTE. En outre, 4 alertes ont été envoyées aux équipes de fossoyeurs de la protection civile.

Des équipes d’experts ont été dépêchées dans six provinces à risque (Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Maniema, Sud-Kivu et Tanganyika) pour faciliter l’application des mesures de préparation prioritaires, y compris le renforcement de la coordination multisectorielle, de la surveillance pour la détection précoce, des capacités de diagnostic en laboratoire, de la surveillance des points d’entrée, des équipes d’intervention rapide, de la communication sur les risques, de la mobilisation sociale, de la collaboration des communautés, du soutien psychosocial, de la prise en charge des cas, des capacités de lutte anti-infectieuse, de l’appui opérationnel et de la logistique.

Au 25 septembre, un dépistage sanitaire a été mis en place dans 45 points d’entrée. Près de six millions de voyageurs ont été dépistés et plus de 17 000 moyens de transport ont été décontaminés à ces points d’entrée.

Pour aider le Ministère de la santé, l’OMS collabore intensivement avec un vaste ensemble de partenaires et parties prenantes multisectoriels et multidisciplinaires, à l’échelle régionale et à l’échelle mondiale, pour la riposte à la MVE, la recherche et la préparation urgente, y compris dans les pays limitrophes. Parmi ces partenaires figurent plusieurs organismes des Nations Unies et organisations internationales, dont l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Comité permanent interorganisations, la Direction générale Aide humanitaire et protection civile de la Commission européenne (ECHO), l’équipe Public Health Rapid Support Team du Royaume-Uni, différents groupes sectoriels et des opérations de maintien de la paix. On y trouve aussi la Banque mondiale et des banques de développement régionales, l’Union africaine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d’Afrique et des agences régionales ; des partenaires du groupe sectoriel Santé et des ONG dont ALIMA, ADECO, AFNAC, CARITAS, CEPROSSAN, CARE, COOPI, CORDAID, le CICR, la FICR, INTERSOS, MEDAIR, MSF, OXFAM, le PNHF, Samaritan’s Purse et SCI ; le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN), des comités d’orientation, des réseaux techniques et des partenaires opérationnels, et l’initiative des équipes médicales d’urgence. Les institutions partenaires du GOARN continuent de contribuer à la riposte moyennant des déploiements et des activités de préparation dans les provinces non touchées et dans les pays limitrophes et à différents niveaux de l’OMS.

Évaluation du risque par l’OMS

Cette flambée de MVE touche les provinces du nord-est de la République démocratique du Congo à la frontière de l’Ouganda, du Rwanda et du Soudan du Sud. Les facteurs de risque potentiels pour la transmission de la MVE aux niveaux national et régional comportent les liaisons de transport entre les zones touchées, le reste du pays et les pays limitrophes; les déplacements internes de populations; et les déplacements de réfugiés congolais dans les pays voisins.

Le pays est confronté actuellement à plusieurs épidémies (choléra et poliomyélite dérivée de souches vaccinales, par exemple) et à une crise humanitaire prolongée. De plus, l’insécurité au Nord-Kivu et en Ituri continue d’entraver la mise en place des activités de riposte. Depuis le dernier Bulletin du 20 septembre 2018, l’OMS évalue le risque comme très élevé aux niveaux national et régional, et faible au niveau mondial.3.

Comme le risque de propagation national et régional est très élevé, il est important que les provinces voisines et les pays limitrophes renforcent les activités de surveillance et de préparation. L’OMS continuera de collaborer avec les pays voisins et les partenaires pour s’assurer que les autorités sanitaires soient en état d’alerte et opérationnellement prêtes à riposter.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer toute restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Elle continue de surveiller attentivement les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec cet événement. Pour l’instant, aucun pays n’a pris de mesures de restrictions aux voyages à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène.

1 Le nombre de cas est susceptible de changer à la suite des reclassifications en cours, des investigations rétrospectives et des résultats de laboratoire disponibles.

2 Le nombre total des contacts sous surveillance évolue rapidement avec l’enregistrement de nouveaux cas chaque jour ; ceux qui ont terminé leur suivi de 21 jours sans avoir manifesté de symptômes sont libérés de la surveillance.