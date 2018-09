Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo : Bulletin d’information sur les flambées épidémiques, 14 septembre 2018

Six semaines après le début de la flambée de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du Congo, la situation globale s’est améliorée depuis le pic de l’épidémie; des risques conséquents subsistent cependant à cause des détections continuelles de cas sporadiques dans les zones de santé de Mabalako, Beni et Butembo dans la province du Nord-Kivu. Si la majorité des communautés ont accueilli favorablement les mesures de riposte, comme le suivi quotidien des contacts et la vaccination le cas échéant, dans certaines autres, les risques de transmission et les mauvais résultats ont été amplifiés par des comportements négatifs, comme la réticence à adopter des attitudes de prévention et d’atténuation des risques.

Des difficultés se sont posées pour la recherche des contacts à cause des déplacements constants des personnes entre les zones de santé, du fait que certaines personnes cachaient leurs symptômes et en raison de résistances dont il a été fait état dans les communautés. Les risques sont amplifiés par la poursuite de la transmission dans les établissements locaux à cause de l’insuffisance des mesures de lutte contre l’infection et de prévention, des rapports sporadiques d’inhumation dans des conditions qui ne sont pas sûres et la détection de cas dans des zones difficiles d’accès et pas sûres.

Depuis le dernier bulletin (données du 5 septembre), huit nouveaux cas de MVE, tous confirmés, ont été notifiés: 3 dans la zone de santé de Beni, 3 dans celle de Butembo et 2 dans celle de Mabalako. Un lien direct a été établi entre les 8 cas et une chaîne de transmission venant d’une communauté à Beni.

Un des 3 nouveaux cas à Butembo est un homme adulte de Mangina s’étant présenté pour une autre maladie et qui a ensuite été confirmé par le laboratoire après guérison et analyse d’un échantillon de sperme lorsqu’on a diagnostiqué la MVE chez son épouse. Comme il a été asymptomatique depuis son déplacement à Butembo, le risque de transmission ultérieure à partir de lui est minime. Les deux autres cas étaient des agents de santé ayant soigné dans un petit poste de santé un cas confirmé ensuite (et signalé dans le dernier bulletin). Ils ont aidé à transférer cette femme vers un hôpital tertiaire. Cela porte à 19 le nombre de cas notifiés chez des personnels soignants: 18 ont été confirmés en laboratoire et trois sont décédés. Toutes les expositions se sont produites dans des établissements de santé locaux, en dehors des centres de traitement dédiés à Ebola.

Au 12 septembre 2018, 137 cas de MVE (106 cas confirmés et 31 cas probables), avec 92 décès (61 cas confirmés et 31 cas probables),1 avaient été notifiés dans sept zones de santé du Nord-Kivu (Beni, Butembo, Kalunguta, Mabalako, Masereka, Musienene et Oicha) et une zone de santé dans la province d’Ituri (Mandima) (Figure 1). La baisse générale de l’incidence hebdomadaire des cas se poursuit (Figure 2), mais il faut interpréter cette donnée avec prudence compte tenu des retards dans la notification des cas et de la détection continuelle de cas sporadiques. Sur les 130 cas probables ou confirmés dont on connaît l’âge et le sexe, les adultes de 35 à 44 ans (22%) et les femmes (57%) représentent les plus fortes proportions (Figure 3).

Les alertes pour des cas présumés de fièvre hémorragique virale dans les zones affectées, dans d’autres provinces de la République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes continuent d’être surveillées attentivement et font rapidement l’objet d’investigations. Dans les zones touchées, 15 à 31 nouvelles alertes ont été signalées chaque jour la semaine dernière, dont 4 à 16 ont été reconnues comme nouveaux cas présumés nécessitant une enquête approfondie et des tests. Au 12 septembre, on attendait les résultats de laboratoire pour 17 cas présumés afin de confirmer ou d’exclure la MVE. Par ailleurs, la MVE a été exclue pour des alertes récentes dans les provinces du Kasaï, du Tanganyika, du Tshopo et de Kinshasa, ainsi que pour toutes les alertes dans les pays limitrophes.

Action de la santé publique

Avec l’appui de l’OMS et des partenaires, le Ministère de la santé continue de renforcer les mesures de riposte. Les priorités comportent la coordination de la riposte, la surveillance, la recherche des contacts, les capacités de laboratoire, la lutte contre l’infection et la prévention, la prise en charge clinique, la vaccination, la communication sur le risque, l’engagement des communautés, les inhumations dans des conditions dignes et sûres, la surveillance transfrontalière et les activités de préparation dans les provinces voisines. L’OMS et les partenaires mènent aussi des activités de préparation dans les pays limitrophes.

Au 13 septembre, l’OMS avait déployé 190 experts pour appuyer les activités de riposte: coordonnateurs d’urgence, épidémiologistes, spécialistes des laboratoires, de la logistique, des soins cliniques et spécialistes, de la communication et de l’engagement communautaire.

Plus de 5500 contacts ont été enregistrés jusqu’à présent, parmi lesquels plus de 1751 demeuraient sous surveillance au 12 septembre,1 dont 75% à 92% bénéficiant d’un suivi quotidien au cours des 7 jours précédents. On a observé en début de semaine un fléchissement dans les taux de recherche des contacts en partie dû au retard et aux difficultés pour établir des équipes de recherche autour des cas récents dans les zones de santé de Butembo et Masereka. Les équipes d’intervention travaillent pour résoudre ces difficultés et on a constaté une amélioration dans le nombre des contacts trouvés avec succès ces derniers jours. Les stratégies sont en cours de révision pour s’assurer que les personnes à risque soient prioritaires, détectées rapidement, isolées et admises pour le traitement en cas d’apparition des symptômes.

Au 13 septembre, 52 anneaux de vaccination avaient été définis, en plus des 17 anneaux de soignants et d’autres agents en première ligne. Ces anneaux comportent les contacts (et leurs contacts) des 55 cas confirmés ces trois dernières semaines. Jusqu’à présent, 8902 personnes ont donné leur consentement et ont été vaccinées, dont 2951 soignants ou agents en première ligne, et 2054 enfants.

Pour aider le Ministère de la santé, l’OMS collabore intensivement avec un grand nombre d’acteurs et de partenaires multisectoriels et multidisciplinaires régionaux et mondiaux pour la riposte à la MVE, la recherche et la préparation à l’urgence, y compris dans les pays voisins : le Secrétariat des Nations Unies et diverses institutions, Organisation internationale pour les migrations (OIM), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Programme alimentaire mondial (PAM), Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Comité permanent interorganisations (IASC), de nombreux groupes, des opérations de maintien de la paix ; la Banque mondiale et les banques régionales de développement ; l’Union africaine et les Centers for Disease Control and Prevention en Afrique (CDC), ainsi que des agences régionales ; le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN), des comités d’orientation, des réseaux techniques, des partenaires opérationnels et l’initiative relative aux équipes médicales d’urgence. Les institutions partenaires GOARN continuent de se déployer, de contribuer à la riposte, ainsi qu’aux activités de préparation dans les provinces non affectées et dans les pays limitrophes.

Des centres de traitement d’Ebola (CTE) sont pleinement opérationnels à Beni et à Mangina avec l’appui de l’Alliance for International Medical Action (ALIMA) et de Médecins sans frontières (MSF), respectivement. MSF Suisse et le Ministère de la santé construisent un CTE de 10 lits à Butembo qui devrait être opérationnel le 15 septembre et remplacer le centre de transit actuel. À Beni, ALIMA prévoit de développer les capacités de traitement dans les deux prochaines semaines. Un CTE de 20 lits est en construction à Makeke (province d’Ituri) avec l’aide de l’International Medical Corps (IMC) ; il devrait être opérationnel dans la semaine du 17 septembre. Un centre de transit de MSF est déjà opérationnel à Makeke. Samaritan’s Purse continue de soutenir l’unité d’isolement à Bunia.

Les centres de traitement d’Ebola continuent de fournir des traitements dans le cadre du protocole d’utilisation contrôlée en situation d’urgence d’interventions non homologuées (MEURI) en collaboration avec le Ministère de la santé et l’Institut national de recherche biomédicale (INRB). L’OMS fournit sur site une assistance technique clinique et aide à la création d’un conseil de gestion de la sécurité des données.

Le Ministère de la santé, l’OMS, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la Croix-Rouge et les partenaires intensifient les activités pour engager les communautés locales à Beni, Butembo et Mangina. Les dirigeants locaux, les chefs religieux, les leaders d’opinion et les réseaux locaux, comme les groupes de jeunes ou les chauffeurs de mototaxis, sont engagés pour aider au quotidien, par des dialogues à la radio et la communication interpersonnelle, aux services de proximité relatifs à la prévention d’Ebola et aux premiers soins. Le retour d’information des communautés est systématiquement collecté et l’on répond à leurs préoccupations et inquiétudes. Les agents de proximité en première ligne travaillent en étroite collaboration avec les équipes d’intervention pour renforcer l’engagement communautaire et l’appui psychosocial pour la recherche des contacts, les soins des patients et les inhumations dans des conditions dignes et sûres. Les efforts actuels portent sur l’intensification des activités visant à répondre aux inquiétudes des communautés par un partenariat direct avec leurs membres.

Avec l’appui de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo coordonne les inhumations dans les conditions dignes et sûres. Au 12 septembre, la Croix-Rouge avait établi trois bases opérationnelles à Beni, Mangina et Butembo; au total, 10 équipes étaient opérationnelles. Jusqu’à présent, 124 inhumations dans des conditions dignes et sûres ont été organisées avec succès. La Croix-Rouge a aidé à la formation d’équipes de la protection civile pour avoir des capacités opérationnelles dans les zones difficiles d’accès.

Le dépistage sanitaire a été établi dans 37 points d’entrée. Plus de 3 millions de voyageurs y ont été examinés.

Évaluation du risque par l’OMS

Cette flambée de maladie à virus Ebola touche les provinces du nord-est de la République démocratique du Congo à la frontière de l’Ouganda, du Rwanda et du Soudan du Sud. Les facteurs de risque potentiels pour la transmission de la MVE aux niveaux national et régional comportent les liaisons de transport entre les zones affectées, le reste du pays et les pays limitrophes; les déplacements internes de populations; et les déplacements de réfugiés congolais dans les pays voisins. Le pays est confronté actuellement à plusieurs épidémies (choléra et poliomyélite dérivée de souches vaccinales, par exemple) et à une crise humanitaire prolongée. De plus, l’insécurité au Nord-Kivu et en Ituri pourrait entraver la mise en place des activités de riposte. Compte tenu de ce contexte, on considère que le risque pour la santé publique est élevé aux niveaux national et régional et faible au niveau mondial.

Comme le risque de propagation nationale et régionale demeure élevé, il est important que les provinces voisines et les pays limitrophes renforcent les activités de surveillance et de préparation. L’OMS continuera de collaborer avec les pays voisins et les partenaires pour s’assurer que les autorités sanitaires soient en état d’alerte et opérationnellement prêtes à riposter.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations disponibles, l’OMS déconseille d’instaurer toute restriction aux voyages ou aux échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Elle continue de surveiller attentivement les mesures prises pour les voyages et le commerce en relation avec cet événement. Pour l’instant, aucun pays n’a pris de mesures de restrictions aux voyages à destination ou en provenance de la République démocratique du Congo. Les voyageurs doivent demander conseil à leur médecin avant de partir et respecter les règles d’hygiène.