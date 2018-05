Maladie à virus Ebola – République démocratique du Congo : Bulletin d’information sur les flambées épidémiques (17 mai 2018)

Depuis la publication du dernier bulletin d’information le 14 mai 2018, le Ministère de la santé de la République démocratique du Congo a notifié 5 cas supplémentaires, dont un confirmé en laboratoire dans la ville de Mbandaka (zone de santé de Wangata). Wangata est l’une des 3 zones de santé de la ville de Mbandaka qui compte environ 1,5 million d’habitants. Les dernières informations disponibles ont permis d’actualiser la classification des cas. [1]

Du 4 avril au 15 mai 2018, un total cumulé de 44 cas de maladie à virus Ebola (MVE) avec 23 décès (taux de létalité de 52%) a été notifié dans 3 zones de santé de la province de l’Équateur. On trouve dans ce total 3 cas confirmés, 20 cas probables et 21 cas présumés dans les trois zones de santé: Bikoro (n = 35; deux cas confirmés, 18 cas probables et 15 cas présumés), Iboko (n = 5 ; deux cas probables et trois cas présumés) et Wangata (n = 4 ; un cas confirmé et trois cas présumés). Sur les quatre cas à Wangata, deux ont un lien épidémiologique avec un cas probable d’avril 2018 à Bikoro. Au 15 mai, 527 contacts avaient été identifiés et sont désormais suivis et surveillés. Trois agents de santé font partie des 44 cas signalés. La Figure 1 montre les dates de notification de 27 cas pour lesquels on dispose des données entre le 5 et le 15 mai 2018 (les dates d’apparition de la maladie ne sont pas encore disponibles dans la plupart des cas). La Figure 2 montre la répartition des cas selon les zones de santé.

Action de la santé publique

Le Ministère de la santé de la République démocratique du Congo coordonne la riposte avec l’appui de l’OMS.

L’OMS et le Ministère de la santé ont rédigé un plan de riposte stratégique du secteur de la santé couvrant les activités de tous les partenaires; le budget est de 25,9 millions de dollars (US $).

Médecins sans frontières (Belgique) a mis en place à Bikoro un centre de traitement de la maladie à virus Ebola pour la prise en charge des cas.

Le Ministère de la santé a installé un laboratoire mobile à Bikoro et un second laboratoire mobile est prévu à Mbandaka.

Médecins sans frontières (Belgique), la Société congolaise de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) soutiennent l’organisation d’inhumations sans risque et dans le respect de la dignité à Bikoro et Iboko.

En collaboration avec les partenaires, le Ministère de la santé publique renforce la surveillance épidémiologique. Des structures supplémentaires de surveillance sont mises en place aux ports d’entrée le long du fleuve Congo, ainsi qu’à l’aéroport et aux stations de bus à Mbandaka.

L’OMS envoie 7540 doses de vaccin rVSV-ZEBOV contre Ebola pouvant couvrir 50 anneaux de 150 personnes ; 4300 doses sont déjà arrivées à Kinshasa. La logistique et les équipes de vaccination sont mises en place pour démarrer les vaccinations le plus rapidement possible.

L’OMS continue de coordonner avec les Services aériens d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) les transports aériens quotidiens entre Mbandaka et Bikoro.

Évaluation du risque par l’OMS

Les informations sur l’étendue de la flambée restent limitées et les investigations se poursuivent. La survenue du cas confirmé à Mbandaka, un grand centre urbain situé sur de nombreuses routes fluviales, terrestres et aériennes majeures sur le plan national et international augmente le risque de propagation en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes. L’OMS a donc révisé son évaluation du risque pour la santé publique et estime qu’il est très élevé au niveau national et élevé au niveau régional. Au niveau mondial, il est faible pour l’instant. L’évaluation du risque sera revue au fur et à mesure des nouvelles informations qui seront connues.

Sur la base de la situation actuelle, des informations disponibles et en vertu du Règlement sanitaire international (2005), le Directeur général de l’OMS va convoquer le vendredi 18 mai un comité d’urgence pour obtenir un avis et déterminer si la flambée actuelle constitue une urgence de santé publique de portée internationale. [2]

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations disponibles, l’OMS continue de déconseiller d’instaurer toute restriction aux voyages ou au commerce avec la République démocratique du Congo. Elle continue de surveiller les mesures prises pour les voyages et le commerce en rapport avec cet événement et, pour l’instant, il n’y a aucune restriction sur les voyages internationaux.

[1] Le nombre total de cas peut changer en raison de la reclassification en cours, de l’investigation rétrospective et de la disponibilité des résultats de laboratoire. Les données indiquées par les bulletins d’information sur les flambées épidémiques sont les informations officielles transmises par le Ministère de la santé.

[2] «Urgence de santé publique de portée internationale» s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le Règlement sanitaire international: i) qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies; et ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée.» Règlement sanitaire international (2005).