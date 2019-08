Lutte contre Ebola en RDC : déclaration de la Banque mondiale et de l’OMS sur leur partenariat et un versement de fonds à l’OMS

WASHINGTON, 23 août 2019 — La Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), aux côtés des pouvoirs publics et d’autres partenaires de premier plan, collaborent étroitement dans le cadre de l’intervention contre la crise Ebola en République démocratique du Congo (RDC). Au cœur de ce partenariat : l’évaluation des besoins financiers et le déploiement des ressources nécessaires pour mettre fin à l’épidémie mortelle en cours.

La Banque mondiale annonce aujourd’hui que 50 millions de dollars vont être versés à l’OMS pour financer ses activités opérationnelles destinées à sauver des vies dans le contexte des interventions de première ligne contre l’épidémie. L’OMS précise que ces 50 millions de dollars combleront le déficit de financement de son intervention sanitaire d’urgence en RDC jusqu’à la fin septembre 2019 et demande aux autres partenaires de s’inspirer de ce généreux soutien pour financer les activités d’intervention jusqu’en décembre.

Le financement se compose de 30 millions de dollars provenant du Mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie (PEF) et de 20 millions de dollars fournis par la Banque mondiale. Le financement de 50 millions de dollars sous forme de dons s’inscrit dans l’enveloppe financièred’environ 300 millions de dollars que la Banque mondiale a annoncée le mois dernier pour soutenir le quatrième Plan de riposte stratégique à l’épidémie d’Ebola.

« L’OMS est très reconnaissante à la Banque mondiale du soutien qu’elle lui apporte. Son concours comble un déficit critique dans nos besoins immédiats de financement des activités d’intervention contre Ebola en RDC et permettra aux héroïques agents de santé de première ligne de continuer à sauver des vies », déclare Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé. « Nous attendons avec impatience des financements supplémentaires de la part d’autres partenaires pour poursuivre l’intervention jusqu’à la fin de l’année ».

Le gouvernement de la RDC, en collaboration avec la Banque mondiale, l’OMS et d’autres partenaires majeurs, a finalisé le Quatrième plan de riposte stratégique (SRP4) qui évalue le montant total des ressources nécessaires pour financer l’intervention contre la crise Ebola en RDC de juillet à décembre 2019. Le financement annoncé aujourd’hui fait partie de l’enveloppe financière de la Banque mondiale, dévoilée précédemment, d’un montant susceptible d’atteindre 300 millions de dollars et couvre plus de la moitié des besoins du SRP4. Le reste nécessitera des financements supplémentaires de la part d’autres partenaires et bailleurs de fonds.

« La Banque mondiale travaille étroitement avec l’OMS, le gouvernement de la RDC et l’ensemble des partenaires afin de faire tout son possible pour mettre fin à la dernière épidémie d’Ebola », déclare Annette Dixon, vice-présidente chargée du développement humain à la Banque mondiale. « Le partenariat établi entre nos organisations et les pouvoirs publics est essentiel pour répondre à l’urgence, remettre en état les systèmes de prestation de services de base et rétablir la confiance des populations locales ».

Le gouvernement de la RDC avait déposé au guichet de liquidités du PEF une demande d’octroi de 30 millions de dollars devant être versés directement à l’OMS. Le comité directeur du PEF a approuvé cette demande, portant ainsi à 61,4 millions de dollars la contribution totale du dispositif de financement d’urgence à la lutte contre Ebola en RDC. Le PEF est un mécanisme de financement hébergé par la Banque mondiale. Son comité directeur, coprésidé par la Banque et l’OMS, comprend des représentants de pays membres donateurs tels que le Japon, l’Allemagne et l’Australie. Les financements qu’il fournit avec rapidité et souplesse sauvent des vies en permettant aux pouvoirs publics et aux intervenants internationaux de se concentrer sur la lutte contre Ebola plutôt que sur la mobilisation de fonds.

