Lutte contre Ebola à Butembo : Africa CDC appuie la commission Prévention de la coordination locale

Addis Abeba, 21 septembre 2018 - Afin de soutenir les efforts du Gouvernement congolais dans la riposte contre cette dixième épidémie dont il fait face, l’Union Africaine à travers Africa CDC contribue à cet effort de lutte par la mise à disposition de ce dernier des professionnels aux compétences avérées qui participent activement au contrôle et à l'éradication de la Maladie à Virus Ebola dans la ville de Butembo.

Parmi ces professionnels figurent des experts en prévention et le contrôle de l'infection, faisant partie de la commission Prévention de la coordination de lutte contre Ebola de la ville de Butembo. La prévention et contrôle de l'infection s'occupe de la sécurité des prestataires et des patients en veillant sur l’application correcte des mesures et des précautions pour réduire le risque de contamination des infections en milieu hospitalier entre : Soignant-soignant, Soignant-patient, Patient-patient.

Ces mesures sont entre autre l'hygiène correcte des mains ; le port et le retrait correcte des Equipements de Protection Individuelle, la préparation des solutions de décontamination (structures sanitaires et au sein des ménages) ; la décontamination des locaux; la gestion des déchets; les enterrements dignes et sécurisés; le traitement des matériels réutilisables... Ces mesures doivent être appliquées en tout temps dans les structures de santé et dans les ménages surtout en période d'épidémie.

Dr Polydor Ngoma, Dr Bijoux Sambu, Dr Nadine Weregemere, Dr Justin Nkita, médecins hygiénistes et Mr Jean baptiste Mozo, Mr Karl Mabunzi, Mr Franck Upie, Mr Longange techniciens en Eau, Hygiène et assainissement sont les experts d'Africa CDC en Prévention et contrôle de l'infection qui travaillent actuellement dans la commission Prévention de la coordination de lutte contre Ebola de la ville de Butembo. Leur travail consiste à faire des évaluations des besoins dans les structures de santé, à renforcer les capacités du personnels de santé et à s'assurer du respect de l'application des mesures et précautions au sein des structures de santé.

Depuis qu'ils sont arrivés dans la ville de Butembo ces experts ont procédé à l’évaluation de onze (11) structures de santé dont trois (3) dans la zone de santé de Butembo et huit (8) dans la zone de santé de Katwa, la plus vaste de la ville. Ils ont briefé 124 agents de santé sur les précautions standards en prévention et contrôle de l’infection.

Leur travail quotidien consiste à organiser des visites de routine dans les structures sanitaires qui ont déjà bénéficié de leur appui technique en matière de prévention et contrôle de l'infection pour s'assurer de leur applicabilité effective. LB/ BD/ WZM

