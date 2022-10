L’UNICEF et l’OMS se félicitent du financement apporté par KSrelief pour la prévention des épidémies de rougeole et de poliomyélite

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF saluent aujourd’hui la conclusion d'accords de financement pour un montant de 10 millions de dollars des États-Unis (USD) conclus avec le King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSRelief) en vue de renforcer encore les programmes de lutte contre la poliomyélite et la rougeole dans huit pays. Cet accord a été signé en marge du Sommet mondial sur la santé à Berlin.

Ce nouveau financement permettra à l’UNICEF et à l’OMS de disposer de 5 millions USD chacun après avoir lancé un appel à une action d’urgence pour éviter des épidémies de poliomyélite et de rougeole de grande ampleur. L’OMS et l’UNICEF ont exhorté les pays à vacciner en priorité les enfants alors qu’ils reconstruisent leurs systèmes de vaccination à la suite des perturbations importantes entraînées par la COVID-19 dans le monde. La pandémie a exposé des millions d’enfants vulnérables à un risque accru de contracter des maladies infantiles évitables.

Grâce à cette généreuse contribution de KSrelief, l’OMS soutiendra les programmes de lutte contre la poliomyélite et la rougeole en Somalie, en Iraq et au Soudan en achetant du matériel de laboratoire ; en renforçant la surveillance ; en dotant le PEV de moyens numériques ; en renforçant la chaîne du froid ; et en formant des vaccinateurs pour les campagnes. L’UNICEF aidera cinq pays à haut risque (l’Afghanistan, la Guinée, le Pakistan la République centrafricaine et la République démocratique du Congo) à acheter et à distribuer des vaccins antipoliomyélitiques et antirougeoleux ainsi que des fournitures, par exemple du matériel de la chaîne du froid et des seringues, au niveau national ; à recruter et à former des vaccinateurs ; et à renforcer durablement les systèmes de vaccination.

« La COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur les services de vaccination partout dans le monde », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « La générosité de KSrelief aidera l’OMS à sauver des enfants. Environ 50 millions de personnes en bénéficieront et des épidémies importantes de maladies à prévention vaccinale, notamment la poliomyélite et la rougeole, pourront être évitées en Somalie, en Iraq et au Soudan », a-t-il ajouté.

« Nous ne pouvons pas laisser la COVID-19 entraîner de nouvelles épidémies de maladies infantiles », a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell. « La pandémie a perturbé les services de vaccination systématique dans le monde entier, exposant des millions d’enfants vulnérables à un risque accru de contracter la poliomyélite, la rougeole et d’autres maladies infantiles évitables. Ce nouvel accord permettra de sauver des vies et de renforcer les systèmes de vaccination, pour le bien de millions d’enfants », a-t-elle ajouté.

Le Dr Abdullah Al Rabeeah, Directeur général du King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief), a déclaré : « Cet accord de coopération renforcera l’action mondiale visant à protéger les enfants vulnérables exposés à un risque accru de contracter des maladies infantiles évitables ; il témoigne également de l’engagement du Royaume d’Arabie saoudite à sauver des vies et à préserver l’avenir. Cet accord a été possible grâce à l’engagement pris par le Royaume de collaborer avec l’OMS et l’UNICEF pour relever conjointement les défis sanitaires mondiaux », a-t-il ajouté.

Lors du Sommet mondial sur la santé, qui réunit des représentants de gouvernements, de donateurs et de la société civile ainsi que des militants, l’UNICEF et l’OMS ont renouvelé leurs appels en faveur d’une action urgente pour éviter les épidémies de rougeole et de poliomyélite et ont réaffirmé leur engagement à éradiquer les maladies à prévention vaccinale.

