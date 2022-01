Lubero : des marchés pour relancer l’économie dans les zones affectées par les conflits

SY KOUMBO S. GALI

Jeudi 27 janvier ont été lancés les travaux de construction d’un marché à Mulo. C’est un des quartiers de la commune rurale de Lubero en territoire éponyme. La cérémonie s’est déroulée en présence du bourgmestre de la commune, Joseph Bwalikusha, du représentant de la Monusco, Alain Muongu, de plusieurs leaders communautaires et de l’église ainsi que de la population. Ce projet - dont les travaux sont financés par la MONUSCO à hauteur de 90.000 dollars américains - est le premier d’une série de quatre sur l’ensemble du territoire.

Selon Alain Muongo, point focal de la MONUSCO dans le territoire de Lubero, ce projet lancé par la section des Affaires civiles de la Monusco qui commence à Mulo, concerne également Lubero-centre, Kirumba et Kanyabayonga dont les travaux seront lancés début février 2022. Pour ce premier marché basé à Mulo, des hangars modernes sur une superficie de 249 m2, quatre latrines, le bureau du comité du marché, lequel sera totalement équipé, ainsi qu’un dépôt seront construits. Des panneaux solaires pour l’éclairage des lieux seront également installés. Tout cela pour un financement de près de 90.000 dollars américains sur fonds de la MONUSCO.

Au total, ce sont 35 jeunes à risque (25 garçons et 10 filles) ainsi que 10 femmes vulnérables qui vont bénéficier des effets directs du projet à travers une main d’œuvre rémunérée. Il s’agit aussi d’un chantier-école sous la supervision de l’ONG UDIK (Union pour le développement intégral du Kivu), lequel chantier permettra aux professionnels qui y sont engagés de former les participants à la menuiserie, maçonnerie ou installation de panneaux solaires. Ainsi, le projet contribuera non seulement à la réintégration socio-économique de ces jeunes et femmes qui vont exécuter les travaux, mais aussi à l’acquisition, pour ces derniers, d’une expertise technique qui pourra leur servir dans le futur.

Relancer les activités économiques dans la région

Il faut que dire que les communautés locales pourront aussi indirectement bénéficier de ce projet, puisqu’une fois finalisés, ces marchés permettront de relancer les activités économiques dans cette région gravement affectée, depuis plusieurs années, par les conflits et l’insécurité générés par les groupes armés. Les marchés étant aussi des lieux de rencontre, leur existence aidera à créer la cohésion sociale avec les différentes communautés voisines dont les tensions constituent souvent le soubassement du recrutement des jeunes au sein des milices communautaires.

Accompagner le DDRCS

Aussi, un des objectifs du DDRCS (Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation) étant de contribuer à l’accélération de la relance des activités économiques dans les zones contrôlées par les groupes armés, en proie à l’insécurité ou celles qui sortent des conflits, ce projet de la Monusco permet ainsi d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son nouveau programme de stabilisation dans le territoire de Lubero où de plus en plus de groupes armés décident de déposer les armes. En tout cas pour Joseph Balikwisha, bourgmestre de la commune rurale de Lubero qui salue cette action posée par la MONUSCO, « le projet de construction de ces différents marchés aura un double impact pour le territoire de Lubero, notamment sur le plan social et économique. C’est un plus pour ce territoire, pourtant un des greniers agricoles du Nord-Kivu, dont les populations croupissent malheureusement encore dans la misère à cause de l’insécurité ».