Lualaba : un moulin maintient la paix dans les ménages au village Kapombo

Lubumbashi, le 25 septembre 2018 (caritasdev.cd) : Au village Kapombo, il y a une année les femmes et les enfants devaient parcourir 4 à 5 kms pour faire moudre le maïs. Pendant la saison des pluies, si l'épouse rentrait tard chez elle parce qu'elle avait dû attendre la fin de la pluie, c'était tout un problème. Le mari pouvait la battre pour avoir attendu pendant longtemps son repas, ou bien parce qu’il la soupçonnait de se servir de la pluie comme prétexte pour aller tailler bavette avec ses amants.(Click here to read the English version)

Aujourd'hui, le problème est résolu grâce à un moulin communautaire installé dans le village grâce à un appui du Bureau Diocésain de Développement (BDD) de l'Archidiocèse de Lubumbashi. C’est dans le cadre du programme de sécurité alimentaire à l’antenne Nkanga, dans le groupement Nguba, dans le territoire de Lubudi, en Province de Lualaba.

Le moulin est géré par un comité élu par les membres de l'association. Aujourd’hui, une autre retombée de cet appui dans le milieu, c’est que l’on peut trouver facilement de la farine moulue chez les ménagères qui peuvent, soit se la vendre entre elles, soit s'emprunter des quantités à remettre, quand une des leurs n’ a pas eu le temps de faire moudre sa farine.

Par ailleurs, le comité de gestion de cette association a comme projet d’acquérir un autre moulin qu’il compte installer dans un des villages où il n’y a pas encore de moulin. A cet effet, il a déjà pu épargner un montant de 200 $ US pour la réalisation de ce projet.

Avec le BDD Lubumbashi