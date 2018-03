L'OMS applaudit le démarrage effectif à Kinshasa des travaux d'évaluation externe conjointe des capacités du Règlement Sanitaire International (RSI 2005) pour la RDC

KINSHASA, 12 MARS 2018. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est félicitée de l'ouverture ce lundi à Kinshasa des travaux d'évaluation conjointe du Règlement Sanitaire International (RSI 2005) pour la République Démocratique du Congo (RDC). Le Dr Allarangar Yokouidé, Représentant de l'OMS en RDC, a salué "l'engagement personnel du Ministre de la Santé Publique pour la tenue de cette importante activité et pour avoir soutenu et facilité la mise en œuvre de l’exercice d’auto-évaluation des capacités nationales du RSI 2005 réalisé en décembre 2017 par la RDC."

Prennent part à ces travaux plus de 70 participants et experts nationaux venant des différents secteurs et domaines d’activité ainsi que des institutions partenaires (CDC, FAO, JICA, KOICA, OIE, OMS, PATH) impliquées dans la mise en oeuvre du RSI en RDC. Dans cet exercice, la RDC bénéficie de l'appui d'une équipe internationale dont les membres proviennent de plusieurs ministères de la santé des pays de la région africaine et des organisations internationales.

Les travaux se déclineront sous différentes formes, afin de s’aligner aux 19 domaines techniques du RSI 2005 décrits dans l’outil JEE (Joint External Evaluation), incluant également des visites d'un certain nombre de sites clés (hôpital des maladies infectieuses, centres des soins de santé primaires, centre d'intervention d'urgence, points d'entrée tels que aéroport, postes frontières terrestres et ports maritimes, etc.)

Le Ministre de la Santé Publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga a présidé la cérémonie du lancement de ces travaux, en souhaitant que ces échanges et discussions débouchent sur les trois livrables suivants :

Identification des insuffisances au sein des systèmes de santé humaine et animale ;

Elaboration d'une cartographie des ressources en vue de les allouer de façon efficiente ;

Détermination des actions prioritaires dans les domaines techniques clés qui vont permettre au pays d’élaborer un plan intégré et multisectoriel budgétisé en vue de renforcer le programme de la sécurité sanitaire.

Pour faire émerger les solutions portées par des initiatives en cours en RDC, le Dr Ilunga Kalenga a indiqué que son Ministère renforçait les capacités essentielles du pays pour qu'il remplisse son rôle dans l’agenda global. "Ainsi, nous avons lancé une dynamique pour créer une Agence Congolaise de Prévention et de Contrôle des Maladies – en quelque sorte le CDC RDC," a-t-il indiqué.

