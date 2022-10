Lève-toi et Marche Numéro N° 058 Juillet - Septembre 2022

Kinshasa, le 19 octobre 2022 (caritasdev.cd) : L’amour du prochain devrait être le leitmotiv de tout un chacun. En effet, face à la pauvreté, à l’insécurité et à la souffrance dans notre pays, notre première réponse devrait être la compassion qui trouve sa source dans l’amour. Enracinée dans la Doctrine Sociale de l’Eglise, Caritas Congo Asbl fait de l’option préférentielle pour les pauvres la base de son travail. Le magazine trimestriel de la Caritas Congo Asbl, « Lève-toi et marche » N°058, présente un échantillon de l’illustration de cet amour, de ce dévouement pour les autres. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce magazine

Se dévouer pour la population, c’est notamment la protéger contre une pandémie qui défraye la chronique depuis janvier 2020. En fait, Caritas Congo Asbl est en campagne, avec le BDOM de l’Archidiocèse de Kinshasa, pour la vaccination contre la Covid-19 dans les paroisses et Etablissements des soins catholiques de la capitale.

Ce sujet constitue le « Dossier » du magazine trimestriel du Réseau Caritas en RDC, « Lève-toi et marche », N° 058. Il couvre la période allant de Juillet à Septembre 2022. Au-delà du dévouement de différentes parties prenantes, exprimé tant en paroles qu’en actes, cette édition rapporte l’ambiance de vaccination sur certains sites. Ici, on voit le Personnel de Caritas Congo Asbl et du Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) Kinshasa donner l’exemple en se faisant vacciner au lancement de ce projet y relatif, y compris des journalistes venus couvrir cet événement ; là, un curé se fait vacciner devant ses paroissiens ; et plus loin, des policiers reçoivent le vaccin contre la Covid-19 devant la population qu’ils protègent.

Ces faits édifiants précèdent la rubrique « Témoignages » qui nous amène au Maniema où le foyer amélioré promu par Caritas-Développement Kindu facilite la vie des ménagères du Territoire de Kailo. Dans la province de Tanganyika, des représentants des Peuples Autochtones Pygmées témoignent de l’appui à la culture du manioc reçu de la Caritas-Développement Kongolo pour leur autonomisation.

La rubrique « Développement » présente les résultats encourageants de la pisciculture promue per le Réseau Caritas dans quatre provinces (Nord-Kivu, Maniema, Kongo central et Tanganyika). Elle nous conduit également dans la Tshuapa où la Caritas-développement Bokungu-Ikela a posé la 1ère pierre de la construction de l’Ecole Primaire Mongala ; ensuite au Maniema où Caritas-Développement Kindu appuie la rizipisciculture. A Kinshasa, les Confessions religieuses interpellent les décideurs sur l’importance de protéger les forêts. Au Kasaï, les communautés autochtones et locales du Territoire de Mweka s’impliquent dans le processus de la foresterie communautaire.

Par ailleurs, dans le Kwango, Caritas Congo Asbl se lance dans l’élevage des bovins à Takundi, pendant qu’au Kwilu, le Bureau Diocésain de Développement (BDD) Kikwit lance le système d’Informations sur les marchés dans le Secteur de Kwenge.

De son côté, la rubrique « Urgences » nous plonge dans le « conflit communautaire Teke – Yaka ». Dans le Maï-Ndombe comme au Kwango et au Kwilu, des déplacés des affrontements dudit conflit lancent un cri d’alarme. Pendant ce temps, l’Eglise Catholique intervient pour apaiser les esprits, notamment par le Cardinal Ambongo et Mgr Jean-Pierre Kwambamba. En outre, dans le Mai-Ndombe, la Caritas-Développement Inongo remet des kits scolaires à des élèves démunis. En Ituri, la Caritas-Développement Bunia est engagée dans l’appui d’urgence en sécurité alimentaire et moyens de subsistance pour 2.200 ménages victimes des conflits armés en Zones de Santé de Lita et Fataki dans le Territoire de Djugu.

La rubrique « Santé » nous renvoie au Nord-Kivu où trois pavillons de l’Hôpital Général de Référence de Kirotshe, réhabilités par Caritas-Développement Goma, ont été officiellement remis aux Autorités sanitaires locales. Au Sankuru, Mgr Djomo a béni et inauguré le bloc opératoire des Cliniques de l’Université Notre Dame de Tshumbe. Au Sud-Kivu, Caritas se dévoue une fois de plus dans la lutte contre la malnutrition aiguë sévère dans les Zones de Santé de Kalehe, Katana, Miti-Murhesa et Nyangezi. Dans le Tanganyika, des superviseurs et enquêteurs ont été formés sur le suivi post-distribution des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée (MIILD).

Dans un autre registre, « Lève-toi et marche fait parler ... » les efforts permettant aux individus et groupes vulnérables à résister au recrutement pour l’esclavage moderne, particulièrement au Sud-Kivu, grâce à la Caritas.

« Le Carnet de voyage » nous fait voyager au Kongo Central où le Diocèse de Boma continue à bénéficier de l’appui de MISEREOR dans la promotion de la santé de la population de cette partie du pays.

Enfin, la rubrique « Actualités » se penche sur le lancement par l’Eglise Catholique en République Démocratique du Congo (RDC) des projets socioéconomiques à impact visible dans tous ses 48 Diocèses, grâce au financement du Gouvernement congolais, dans le cadre du Protocole d’accord entre le Saint Siège et l’Etat congolais.

Des sujets intéressants donc dont nous vous recommandons la lecture.

