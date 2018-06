Les réfugiés urbains de Kinshasa exposent leurs produits

Ce mardi 19 juin 2018, veille de la Journée mondiale du réfugié, commémorée chaque année le 20 juin, des réfugiés urbains de Kinshasa organisent une exposition-vente de leurs produits artisanaux et de spécialités culinaires de leurs pays d’origine.

Cette exposition-vente aura lieu à la Place du 30 juin (Gare Centrale) de 9 heures à 16 heures. Les réfugiés présenteront des articles tels que des sacs, des plateaux, des bijoux, des vêtements confectionnés avec des perles, des tableaux, et tant d’autres. Les spécialités culinaires telles que le Ngoky brazzavillois, le koko banguissois seront vendus à 1.000 francs congolais.

Le soutien du HCR à cette initiative s’inscrit dans son approche d’autonomisation des réfugiés. En effet, le HCR, en coopération avec la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et d’autres partenaires, fournit une aide aux réfugiés en RDC qui leur permet de développer des activités économiques et de se prendre en charge.

La République Démocratique du Congo héberge 541.000 réfugiés.

FIN

Note pour la rédaction : un fonctionnaire du HCR sera présent sur le site entre 11 heures et 13 heures pour répondre à d’éventuelles questions.

