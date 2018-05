Les personnes en situation de vulnérabilité informées sur leurs droits à la participation politique et à l’exercice des libertés publiques

GUY KAREMA

Bunia, le 21 mai 2018 – Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH) a organisé des séances de sensibilisation des personnes en situation de vulnérabilité et des groupes sociaux défavorisés, en période électorale, sur le droit à la participation politique et l’exercice des libertés publiques.

C’était en collaboration avec le ministère provincial de l’intérieur, de la justice et des droits humains de l’Ituri et la section provinciale de la commission électorale nationale indépendante (CENI),

Selon M. Salifou M. Nchourupouo, officier des droits de l’homme au bureau de la MONUSCO-Bunia, l’accès aux droits politiques et l’exercice des libertés publiques est une garantie à valeur constitutionnelle accordée à tout citoyen. En dépit de cela, l’expérience montre, malheureusement, que les femmes, personnes handicapées et peuples autochtones sont souvent victimes des pratiques discriminatoires dans les processus électoraux, alors qu’ils détiennent les mêmes droits que tout autre citoyen, dit-il.

Ces séances de sensibilisation, organisées par le BCNUDH, visent donc à renforcer la capacité des personnes vulnérables et des groupes sociaux défavorisés dans la connaissance et la défense de leurs droits en période électorale et dans leur rôle crucial dans la prise des décisions politiques.

Les organisateurs affirment, sans ambages, que la tenue de ces séances de sensibilisation va permettre d’apporter des contributions thématiques évoquant les difficultés à relever pour permettre à ces groupes de participer pleinement, activement et pacifiquement au processus électoral et plus largement à la vie politique. « Le processus électoral est un acte collectif et son succès dépend de l’implication responsable de tous », martèle M. Salifou M. Nchourupouo.

Les participants, qui se réjouissent de ces séances de sensibilisation, ont eu droit à diverses présentations portant sur les généralités sur le processus électoral en RDC, les droits de l’homme et les élections, le droit à la participation politique, le cadre légal pour l’organisation des manifestations publiques, les droits politiques de la femme, le rôle de la jeunesse dans la protection des libertés publiques et la participation politique des personnes vivant avec handicap.