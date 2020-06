Les Nations unies dotées d’un plan d’appui au Gouvernement dans la réponse à la COVID-19

Le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, M.David McLachlan-Karr et le Ministre d’Etat, Ministre de la coopération, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, ont procédé, aujourd’hui, à la signature du Plan des Nations Unies pour l’appui à la réponse socio-économique immédiate à la COVID-19 en République démocratique du Congo en présence des quelques chefs d’agences dont Dominic Sam, Représentant Résident du PNUD.

D’un montant global de 407,7 millions de dollars américain, ce plan s’articule autour de quatre objectifs prioritaires alignés sur le plan de réponse nationale et les priorités en matière de développement. Il vise, d’une part à soutenir la réponse sanitaire COVID-19 du Gouvernement, renforcer la résilience économique du pays face au choc de la COVID-19. D’autres parts renforcer la protection des personnes, la cohésion sociale et la résilience communautaire face aux effets de la COVID-19 et renforcer la bonne gouvernance.

Ce document est le fruit d’une réaction rapide, conjointe et coordonnée des agences du Système des Nations Unies, en appui au Programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo lancé par le Président de la République Felix Tshisekedi la semaine dernière. Il vient également en réponse à l’appel du chef de l’Etat à la solidarité nationale et internationale sous toutes ses formes pour lutter contre la pandémie de Coronavirus.

« Nous renouvelons, par ce plan, notre engagement d’être un partenaire clé dans la lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo mais aussi pour soutenir dans un sens plus large les efforts de développement du pays. Les Nations Unies prendront les mesures adéquates pour mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la mise en œuvre de ce plan en partenariat avec tous les donateurs potentiels et en puisant dans les ressources existantes », a déclaré au cours de la cérémonie le Coordonnateur résident des Nations Unies, M. David McLachlan-Karr. Il convient de souligner que le Plan des Nations Unies nécessite la mobilisation de 204 millions de dollars américains manquant afin de pouvoir soutenir efficacement les efforts du Gouvernement congolais.

Le Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération internationale, Pépin Guillaume Manjolo a pour sa part salué l’implication du Système des Nations unies dans la lutte contre cette pandémie du siècle et espère vois les partenaires mobiliser les 100% des fonds pour mener à bien ce plan.

Alors que le monde a amorcé, depuis le début de 2020, la décennie d’actions pour l’atteinte des Objectifs de développement durable, David McLachlan-Karr a saisi l’occasion du lancement de ce plan pour mobiliser les acteurs de développement et le gouvernement à accélérer leurs efforts pour l’atteinte de ces objectifs. « Cette crise sanitaire, couplée aux crises économique et sociale dans son sillage, présentent un risque sérieux pour l’atteinte des Objectifs de développement durables à l’horizon 2030. Aujourd’hui plus que jamais nous devons déployer ensemble des efforts considérables pour accélérer la cadence et combler le retard », a-t-il souligné.

Clarisse Museme