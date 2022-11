Les enfants et le conflit armé en République démocratique du Congo - Rapport du Secrétaire général (S/2022/745)

Le présent rapport, établi en application de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures, couvre la période allant du 1 er avril 2020 au 31 mars 2022. Il s’agit du huitième rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé en République démocratique du Congo soumis au Conseil de sécurité et à son groupe de travail sur les enfants et les conflits armés. Le rapport met en évidence les tendances et les constantes observées en matière de violations graves commises contre les enfants par les parties au conflit en République démocratique du Congo et présente des informations détaillées sur les progrès faits dans la prévention et l’éradication de ces violations depuis le précédent rapport (S/2020/1030) et sur l’adoption, par le groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, de conclusions sur les enfants et le conflit armé en Somalie (S/AC.51/2020/10). Il comprend également un aperçu des progrès et des problèmes rencontrés dans l’établissement d’un dialogue avec les parties au conflit. Chaque fois que possible, les parties responsables de violations graves ont été identifiées. Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) restent inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du dernier rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (A/76/871-S/2022/493) en tant que partie ayant pris des mesures visant à améliorer la protection des enfants, tandis que 12 groupes armés ayant commis une ou plusieurs violations continuent de figurer sur la liste des parties n’ayant pas mis en place de telles mesures.