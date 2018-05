Les enfants doivent être au coeur de la riposte à l’épidémie d’Ebola

Les enfants continuent d’être à risque et sont affectés par l’épidémie d’Ebola en cours en République démocratique du Congo (RDC), ce qui rend essentiel que leur santé et leur bien-être soient prioritaires dans la réponse.

« Les écoles sont des lieux privilégiés pour engager les enfants et leurs communautés dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola », a déclaré le Dr Gianfranco Rotigliano, Représentant de l’UNICEF en RDC, revenant de la région touchée. « C’est pourquoi l’UNICEF met en place des mesures pour minimiser le risque de transmission dans les écoles, y compris la prise de température et le lavage des mains. »

L’UNICEF intensifie ses efforts de prévention dans les écoles des trois zones de santé touchées. Cela comprend les efforts en cours pour installer des unités de lavage des mains dans 277 écoles et soutenir des activités de sensibilisation auprès de plus de 13.000 enfants à Mbandaka, Bikoro et Iboko.

L’UNICEF est également préoccupé par le bien-être des enfants dont des proches ont contracté la maladie. « Les enfants dont les parents ou les soignants meurent d’Ebola ou qui vivent isolés parce qu’ils ont été en contact avec une personne infectée ont besoin d’un soutien psychosocial », a déclaré le Dr Rotigliano.

Les flambées d’Ebola antérieures ont démontré le besoin de travailleurs sociaux pour identifier et aider les enfants vulnérables. Vingt-deux agents psychosociaux formés par l’UNICEF et ses partenaires apportent une aide aux familles touchées par l’épidémie d’Ebola, tandis que l’UNICEF soutient également 23 familles et leurs enfants dont des proches ont été infectés par le virus Ebola en leur fournissant des kits et des rations alimentaires.

L’UNICEF continue de travailler en étroite collaboration avec les communautés pour promouvoir des comportements qui aident à stopper la transmission, tels que des enterrements sécurisés et le lavage des mains. L’UNICEF engage un dialogue avec les dirigeants de la communauté, mène des campagnes de sensibilisation et soutient des campagnes de sensibilisation de porte à porte. À Mdandaka, 706 acteurs communautaires ont été identifiés et sont déployés pour la communication sur la prévention du virus Ebola et l’engagement social de la communauté.

