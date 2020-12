Les défis de l'éducation & de la protection de l'enfance à l'Est de la RDC: Impact de la COVID-19, conflit et réforme politique Séries thématiques sur l'éducation – Octobre 2020

Aperçu

En 2020, les services d'éducation dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) ont été remise en question de trois façons notables, qui sont également étroitement liées aux besoins de protection de l'enfance. Premièrement, par la mise en place d'une nouvelle politique d'enseignement primaire gratuit, ayant épuisé les ressources ; deuxièmement, par la persistance du conflit dans plusieurs provinces, provoquant des déplacements massifs de population ; et troisièmement, par la fermeture forcée d'écoles dans tout le pays comme mesure de confinement de la COVID-19. Ces facteurs ont mis à rude épreuve un système éducatif qui était déjà sous-financé et débordé et ont entraîné des difficultés pour les enfants à accéder à une éducation de qualité dans tout le pays, et en particulier dans la région orientale. Un examen des récentes évaluations rapides des besoins menés dans 4 des 26 provinces de la RDC (les districts touchés par le conflit du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l'Ituri, et du Tanganyika), ainsi que des renseignements secondaires nationaux et provinciaux disponibles donnent un aperçu des impacts potentiels de ces facteurs sur l'éducation et la protection de l'enfance dans l'Est de la RDC. Néanmoins, ces recherches récentes présentent des lacunes et des limites, et certains des effets à long terme de ces facteurs restent incertains.