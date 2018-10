Le sort des enfants en temps de conflit armé en République démocratique du Congo. Rapport du Secrétaire général (S/2018/502)

Résumé

Le présent rapport, établi en application de la résolution 1612 (2005) et des résolutions ultérieures du Conseil de sécurité, constitue le sixième rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé en République démocratique du Congo. Il porte sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 et donne principalement des informations sur six catégories de violations graves commises contre des enfants, sur les auteurs de ces actes et sur le contexte dans lequel ceux-ci ont été commis.

Le rapport met en évidence les tendances et constantes des violations graves commises contre des enfants par toutes les parties au conflit et décrit l’aggravation de l’impact des conflits armés sur les enfants. Il donne un aperçu des progrès accomplis dans la lutte contre ces violations, y compris à travers la mise en œuvre des plans d’action conclus par le Gouvernement de la République démocratique du Congo et l’Organisation des Nations Unies.

Enfin, il conclut par une série de recommandations visant à faire cesser et à prévenir les graves violations commises contre les enfants en République démocratique du Congo et à améliorer les mesures prises pour protéger ces derniers.